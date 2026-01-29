Franco Colapinto analizó el rendimiento del nuevo Alpine: “Hay bastante potencia al salir de las curvas”

El shakedown en Barcelona dejó buenas sensaciones para Franco Colapinto, que volvió a subirse al monoplaza de Alpine en el inicio de una temporada marcada por el cambio reglamentario en la Fórmula 1. Durante la tercera jornada de ensayos del miércoles, el piloto argentino completó 56 vueltas con el A526 y acumuló más de 260 kilómetros de rodaje; se destacó por el segundo mejor tiempo del día, sólo por detrás de George Russell (Mercedes).

Con 22 años, Colapinto quiere mejorar la imagen difusa que dejó con Alpine en 2025 y su rendimiento en la pista catalana no pasó inadvertido, especialmente de cara a la primera vez que inicia la temporada como piloto principal de una escudería. En declaraciones a Sky Sports, el bonaerense compartió sus primeras impresiones sobre el nuevo auto: “Coches nuevos, nueva generación, es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse”, afirmó.

La escudería francesa trabaja en el entendimiento general del vehículo y Colapinto lo explicó en detalle: “Esta prueba es muy valiosa para que todos entiendan cómo funciona todo, cómo necesitamos empezar a entender el estilo de conducción, la técnica, para que los mecánicos entiendan cómo conducir el auto, dónde están las partes más sensibles de los sistemas, del chasis y de la configuración”.

El A526 de Alpine corriendo en la pretemporada en el circuito de Barcelona-Cataluña @AlpineF1Team

Respecto del comportamiento del monoplaza en pista, el argentino valoró positivamente la entrega de potencia, aunque advirtió que la exigencia técnica es elevada. “Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable. Pero claro, tenés mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más”, analizó.

En ese contexto, Colapinto señaló que el equipo trabaja en lograr un balance entre fiabilidad y rendimiento. “Estamos haciendo todas las comprobaciones del sistema e intentando entender cómo funciona el coche en la pista. Tenemos que ser fiables e intentar llevar lo más representativo”, explicó. Y añadió: “Hemos arreglado todo y va como queríamos. Así que, sí, todo va muy bien para nosotros en este momento”.

Franco Colapinto ensayó por última vez el miércoles y compartió sus sensaciones del nuevo auto de Alpine @AlpineF1Team

Además, destacó que el tamaño reducido de los nuevos monoplazas puede mejorar el espectáculo en carrera. “Los coches también son mucho más pequeños en cuanto a dimensiones, y eso seguro que ayudará a poder adelantar en pistas que ya eran un poco más estrechas”, dijo. Sin embargo, admitió que aún está en proceso de adaptación: “Todavía me estoy acostumbrando y entendiendo los límites”.

Con relación al rendimiento general del vehículo, Colapinto advirtió sobre una menor adherencia en curvas: “Deslizás más y tenés menos agarre. Y, en general, sos un poco más lento en la mayoría de las curvas”. Esa combinación de mayor velocidad en recta y menor grip en sectores lentos supone un nuevo paradigma para la conducción, que requerirá ajustes técnicos y estratégicos.

Franco Colapinto con Sky Sports

Pese a la falta de cronometraje oficial, Alpine valoró el desempeño de su piloto, que registró un tiempo de 1:19.150, segundo en la clasificación general del día miércoles. La semana de pruebas se cerró con optimismo para la escudería, que logró resolver algunos contratiempos detectados en la jornada inicial del día lunes, donde realizó 60 giros y 279 kilómetros.

El propio Colapinto reconoció el camino de evolución que enfrentará la categoría con este nuevo reglamento. “¿Recordás cuando llegó la última generación de coches? El primer año estaban muy lejos, y para el último año, creo que ganaron unos tres segundos en algunas pistas. Así que es normal. Es un proceso normal y sí, tienen buena pinta”, consideró.

Finalmente, dejó un mensaje para los fanáticos: “Se ven los autos, lo que también es importante para los fanáticos. Creo que con suerte traerán algo agradable, divertido a las carreras. Algunos adelantamientos y serán muy útiles para nosotros los conductores para poder divertirnos un poco más, competir con otros y hacer que los adelantamientos sean un poco más posibles será algo muy bueno de tener”.

Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine A526 en los ensayos oficiales de pretemporada que se desarrollarán en Baréin del 11 al 13 de febrero y luego del 18 al 20 del mismo mes. Allí continuará su proceso de adaptación a la nueva generación de monoplazas y afianzará su rol dentro del equipo francés de cara a una temporada con grandes expectativas.