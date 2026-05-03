La FIA adelantó el horario del Gran Premio de Miami para evitar la lluvia: a qué hora se corre

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió adelantar tres horas el horario de largada del Gran Premio de Miami de este domingo, a raíz de la alta probabilidad de tormentas eléctricas previstas para el horario original de la carrera, que estaba pautado para las 17 (hora argentina).

La definición de la FIA se dio a conocer mediante un comunicado difundido en redes sociales, luego de que el pronóstico del tiempo marcara un 100% de probabilidades de lluvias para el domingo por la tarde en Florida.

La medida se decidió tras “conversaciones” entre el organismo regulador de las competiciones automovilísticas, la Administración de la Fórmula 1 y los promotores de la carrera en Miami.

El comunicado de FIA anunciando el cambio de horario del GP de Miami

“Esta decisión se ha tomado para garantizar la menor interrupción posible de la carrera y asegurar la mayor ventana posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones, priorizando la seguridad de los pilotos, los aficionados, los equipos y el personal”, dice el escrito.

El nuevo horario quedó fijado para las 14 de la Argentina.

Tras un mes sin carreras en el Gran Circo -por las cancelaciones de lo Grandes Premios de Abu Dhabi y Bahréin- el GP de Miami fue el escenario en el que se retomó el calendario de la F.1. Sin embargo, durante la semana previa, el pronóstico meteorológico había puesto en duda la realización del evento, ya que se preveía la posibilidad de un domingo con lluvias.

No obstante, los organizadores decidieron continuar con lo planeado y el viernes se retomó la acción en el joven circuito callejero de Miami con la Práctica Libre 1 y la clasificación para la carrera sprint.

A pesar de las alertas meteorológicas, el viernes no hubo precipitaciones. En cambio, el factor que tuvo a maltraer a las escuderías fue las altas temperaturas que se registraron: por encima de los 30°C.

Este sábado, las condiciones se mantuvieron similares, aunque se les sumó un alto porcentaje de humedad. A pesar de ello, el segundo día de actividades se desarrolló con normalidad y al horario pautado inicialmente.

Franco Colapinto consiguió su mejor clasificación para un inicio de carrera desde que llegó a Alpine Rebecca Blackwell - AP

Primero se corrió la sprint. Lando Norris (McLaren) consiguió el primer puesto, seguido por su compañero, Oscar Piastri, y en tercer lugar el piloto de Ferrari Charles Leclerc. Más atrás se ubicó el dúo de Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli, respectivamente, justo por delante de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Completaron los primeros 10 lugares Pierre Gasly, Isack Hadjar y Franco Colapinto.

Finalmente, por la tarde, se llevó a cabo la clasificación para la carrera del domingo. El poleman fue el joven italiano Antonelli, quien consiguió aventajar a Verstappen y a Leclerc. Por detrás quedaron; Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto (que repitió el mismo puesto de salida de la sprint), Hadjar y Gasly.