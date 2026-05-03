Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto vuelve a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Miami, correspondiente a la sexta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La actividad se desarrollará en el Autódromo Internacional de Miami, en Estados Unidos, bajo el formato sprint.

El piloto de Alpine afronta su primer año completo como titular en la máxima categoría y buscará mejorar su rendimiento tras el GP de Japón, donde terminó 16°, lejos de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

GP Fórmula 1 Miami Gabe L'Heureux - F1 Miami GP

Cuándo y a qué hora corre Colapinto

El fin de semana tendrá formato sprint, lo que implica menos entrenamientos y más acción competitiva desde el inicio. Este domingo la carrera está programada para las 17 horas (horario Argentina).

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Dónde ver la carrera

Toda la actividad del Gran Premio de Miami se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+.

Franco Colapinto se lució el fin de semana pasado en Buenos Aires LUIS ROBAYO - AFP

El regreso tras el impacto en Buenos Aires

Colapinto llega a Miami luego del Road Show que protagonizó en la ciudad de Buenos Aires, donde generó una fuerte repercusión entre los fanáticos. Ya instalado en Estados Unidos, el pilarense destacó el trabajo previo del equipo y puso el foco en el desafío inmediato.

“Como equipo hicimos un trabajo valioso en el simulador durante el receso y tuvimos el increíble Road Show en Buenos Aires. Todavía no puedo creer lo especial que fue manejar un Fórmula 1 en casa. La gente me apoyó mucho y fue hermoso hacer esto para ellos. Pero ahora, todo mi enfoque está puesto en Miami y en el fin de semana Sprint que tenemos por delante”, expresó en declaraciones difundidas por Alpine.