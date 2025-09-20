Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Franco Colapinto chocó contra el muro en el final de la Q1 de Bakú y quedó eliminado
El argentino golpeó su Alpine contra la pared cuando tenía altas posibilidades de pasar a la Q2; este domingo largará 16°
Poco antes de que terminara la Q1 del Gran Premio de Bakú, el piloto argentino Franco Colapinto despistó y golpeó su auto de Alpine contra uno de los muros.
El pilarense venía muy bien, con grandes posibilidades de avanzar a la Q2, pero a falta de pocos segundos para el final de la primera tanda clasificatoria tuvo un incidente que decretó su eliminación.
El impacto ocurrió en la curva 4 cuando corría por detrás de su compañero de escudería, Pierre Gasly, quien despistó metros delante pero sin llegar a impactar. Habrá que ver las causas de lo sucedido en los dos Alpine, que quedaron eliminados de la Q1.
La primera hipótesis es que una ráfaga cruzó y desestabilizó a ambos autos. Gasly pudo entrar en la vía de escape sin dañar el auto. Colapinto, en cambio, al ver tapado el atajo y pasarse en la curva, impactó contra la pared. Otra posibilidad es que el argentino se haya distraído con el despiste de su compañero.
Este sábado, durante la madrugada argentina, el pilarense participó de la tercera sesión de entrenamientos en Bakú: mejoró respecto del viernes y quedó 15°, girando 19 vueltas, mientras que a su compañero Gasly le costó con otro balance del auto y quedó 19°.
El viernes, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, aseguró que Colapinto es uno de los dos únicos pilotos que pelea por el segundo asiento del equipo para acompañar a Gasly en 2026. El italiano descartó alternativas externas y señaló que la elección se definirá entre el argentino y el estonio Paul Aron, actual piloto de reserva.
“Está entre Franco y Paul”, sentenció el responsable de la toma de decisiones estratégicas de la escudería, en una entrevista exclusiva con el sitio especializado The Race.
Choque en la misma curva
Cuando Colapinto el año pasado corría para la escudería Williams, en lo que fue su segundo circuito de Fórmula 1, también chocó en la curva 4 de Bakú. Fue el 13 de septiembre del 2024, hace un año, que el piloto argentino tuvo su primer accidente.
Cuando estaba en el puesto 13, el auto se le fue de cola y golpeó contra la pared, tal como ocurrió hoy con su Alpine. También en aquel entonces mostraba una práctica positiva.
Noticia en desarrollo
