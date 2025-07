Franco Colapinto con LA NACION: por qué no disfruta este año en la F1 y cómo hace para conectarse con la Argentina

BUCKINGHAMSHIRE, Inglaterra.- Del frío casi en cero de Buenos Aires a los 25 grados del verano de las islas británicas. Del tránsito imposible en la autopista Ricchieri a la campiña inglesa. Son las doce del mediodía y los medios ingleses reflejan una y otra vez la trágica muerte de la estrella del Liverpool, el portugués Diogo Jota, en un accidente automovilístico en España.

La noticia acá, como en todo el mundo, causó conmoción. Las imágenes de la reciente boda del jugador junto a sus tres pequeños se repiten en portales, redes y en televisión. También está en foco desde hace días la estrategia del premier británico, Keir Starmer, para salvar el deteriorado Servicio Nacional de Salud. De a poco, empieza a levantar temperatura lo que será el fin de semana más convocante de una pasión de multitudes para los británicos. Este viernes arranca formalmente, con las prácticas libres, el Gran Premio de Gran Bretaña, con tres pilotos locales en el top ten del campeonato y con el argentino Franco Colapinto en la grilla intentando dar vuelta la página a un año que viene complicado.

Entre el verde interminable del campo y los bosques, la Fórmula 1 vivirá este fin de semana uno de sus capítulos más tradicionales. La cita es en Silverstone, el antiguo aeródromo que utilizaba la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial y que se convirtió, hace 75 años, en la bandera de largada de lo mejor del automovilismo.

Franco Colapinto arriba al Paddock de Alpine en Silverstone

El jueves, día previo para las prácticas libres, no hay actividad oficial en el extenso circuito ubicado al sudeste de Inglaterra, a una hora y media de Londres y antes de llegar a Birmingham. Sin embargo, la llegada ya luce caótica. La procesión de fanáticos se hace sentir desde media mañana con un sol que le gana a las nubes. La ola de calor que se vive en gran parte de Europa llega con brisas agradables hasta el condado de Buckinghamshire. Los estacionamientos para las casas rodantes ya lucen casi completos, mientras también se ponen al día los trabajadores que recibirán a cerca de medio millón de personas que se movilizan desde todo Gran Bretaña y también del resto de Europa.

Franco Colapinto y Pierre Gasly responden preguntas en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña

Merchandising, pantallas gigantes, escenarios con música electrónica a todo volumen, una rueda gigante de la fortuna en medio del llano. Todo está dispuesto para el circo. Desde que Liberty Media se hizo cargo hace casi una década del manejo de la F1, la categoría experimentó un revivir, con los circuitos tradicionales a reventar, nuevas fechas compradas a fuerza de petrodólares (entre ellas, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y Abu Dabi) y figuras de Hollywood y de la música caminando entre los paddocks junto a mecánicos y pilotos. Brad Pitt fue la cara más convocante de Silverstone el año pasado, cuando filmó las escenas de la película de la F1 que se estrenó hace pocas semanas en todo el mundo para alcanzar a un público cada vez más masivo.

La foto que subió la cuenta oficial de Alpine de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria

Los hinchas reviven también una especie de fanatismo futbolero. Ya no son solo los tifosi de Ferrari los que tiñen de rojo las tribunas. Acá dominan las camisetas naranjas de McLaren, los locales que parecen imbatibles este año en la copa de constructores.

Un almuerzo entre Gasly y Colapinto

La experiencia que vive LA NACION con Renault Group junto a Alpine permite espiar la cotidianidad de los pilotos cuando no están subidos a un simulador o a un monoplaza. Tras la atención de rigor a los medios, Colapinto y su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, comen en el tercer piso del sector de la escudería francesa en el paddock de Silverstone.

El pilarense almuerza liviano. Descarta la bresaola y la ternera del menú y lo reemplaza por pescado, verduras al vapor, acompañado por una Coca light. Junto a él, se sienta su jefe de prensa y otros dos colaboradores. Dos mesas más allá, Gasly comparte la comida junto a su novia, la modelo portuguesa Francisca Cerqueira Gomes, quien se paseó por el VIP junto a su su caniche de color chocolate. Por la mañana del jueves no hubo noticias del italiano Flavio Briatore, que seguramente estará por estas horas en su oficina siguiendo de cerca al argentino, por quien se jugó un pleno con la temporada empezada y ahora espera por resultados.

Acomodado en un rincón de la terraza del sector de “hospitality”, sobre la calle principal del paddock, Colapinto aguarda a LA NACION para una charla en exclusiva.

El pilarense, que desató una verdadera fiebre entre sus compatriotas desde que hace un año se subió en este circuito a un monoplaza de F1 para sus primeras prácticas, mide cada respuesta. Ya no es aquel debutante que sorprendía con sus reacciones sin filtro y que lo transformó en una bocanada de aire fresco para un mundo ultra competitivo y profesionalizado. Ahora escucha; se toma una pausa y responde con la naturalidad que le queda tras los llamados de atención de sus asesores en la máxima categoría.

Colapinto y Briatore, en la previa del GP de España SOPA Images - LightRocket

-¿Cuánto disfrutas de toda esta previa? De los compromisos publicitarios, las entrevistas…

-No lo disfruto nada. Yo disfruto manejar pero obviamente esto también es parte del deporte y es un poco lo que nadie te cuenta antes de arrancar a competir. Desde chiquito soñaba con manejar un Fórmula 1 pero nadie te cuenta que también está el marketing. Me lleva mucho tiempo toda esta previa. Obviamente lo que más disfruto es subirme al auto y manejar lo más rápido que pueda. Eso es lo que siempre soñé. Lo que está alrededor, lo externo… Obviamente es necesario y siempre soy un agradecido de estar acá, pero no es algo que verdaderamente disfrute.

-¿Sentís que te pasó como a muchos deportistas, que tratan de no salirse de los límites a la hora de declarar? ¿Te pusiste el caset?

-Y ahora un poquito más (ríe). Quiero estar enfocado en manejar y creo que para todos es mejor. Prefiero enfocarme en todo lo que hago arriba del auto y no boludear tanto.

-Tu arranque en 2024 fue de mayor a menor pero terminaste cerrando un gran año en el debut que generó grandes expectativas entre tus compatriotas. ¿Este 2025 lo estás sufriendo?

-Nadie disfruta cuando no nos va como queremos como equipo. Tenemos que seguir mejorando, tanto yo como el equipo.

En las cinco carreras que corrió en 2025 con la escudería francesa, el argentino se mostró frustrado por varios fallos en el coche y, en otras oportunidades, por la estrategia de su equipo. Hasta ahora no pudo sumar puntos. A eso, se sumaron versiones en estos últimos días que podría ser reemplazado por el experimentado Valtteri Bottas. Aunque los rumores todavía no tienen sustento, Colapinto quiere revancha en Silverstone, donde hace tres años ganó la carrera sabatina cuando competía en F3.

“El año pasado fue probablemente más fácil para mí, pero este año me está costando tener confianza en las entradas de curva, con la inestabilidad, esa sensación de nerviosismo, de que el coche a veces no está bien conectado. Eso hace que no tenga la confianza que necesito al inicio del fin de semana, y eso solo viene con más tiempo”, explicó este jueves en un impecable inglés ante los medios internacionales.

“El peor rival para un piloto muchas veces es su propio compañero de equipo”, soltó un experimentado periodista que sigue desde hace años la Fórmula 1. Una forma elegante de explicar el buen rendimiento de Gasly frente a Colapinto, con el mismo coche. “Después de cuatro años manejando este auto, le es más fácil entender dónde está el límite. En general, el auto es rápido. Eso es lo principal. Tenemos que intentar extraer ese rendimiento desde el inicio, algo que no podemos hacer siempre. Ese es nuestro principal problema ahora. También hay cosas que debemos mejorar como equipo. Necesitamos encontrar más rendimiento del coche. Tenemos que seguir trabajando juntos para hacerlo más predecible, un poco más fácil de manejar para nosotros, los pilotos”, explicó el argentino.

Aunque le cuesta exteriorizar cómo está viviendo este presente agridulce, Colapinto lo intentó: “Es complicado. Si supiera por qué está pasando, no estaría pasando. Es difícil responder, pero tenemos algunas ideas que creemos que pueden ayudar y las vamos a probar fin de semana tras fin de semana. Estamos analizando la situación y evaluando todos estos problemas, intentando entender dónde podemos mejorar”.

Su relación con la Argentina

Franco se fue a vivir solo a Italia con solo 14 años en busca de su sueño de Fórmula 1. A la edad en que sus amigos cursaban sus primeros años de secundario, el pilarense debió aprender a cocinarse, lavar la ropa y ver a sus padres pocos meses al año.

Su vida sigue igual en ese sentido aunque lo vive con mayor madurez. Desde enero pasado no volvió a su casa en la Argentina. Sus compromisos en la élite del automovilismo lo obligaron a mantenerse enfocado en su objetivo.

-¿Cómo llevas la distancia con tu país?

-Como toda mi vida. Cuando era más chico lo sufría mucho más que ahora, pero igual es duro a veces.

-¿Tenés un cable a tierra que te conecta con la Argentina en tus momentos de soledad?

-Tengo amigos argentinos, estoy siempre con alguien que viene de allá y estoy muy acompañado. No es que estoy solo en Europa como cuando recién llegué. Es un poco duro cuando estás tan lejos pero lo que siempre quisiste hacer siempre está lejos. Es lo que los pilotos o deportistas tenemos que hacer para cumplir el sueño.

-¿Qué es lo primero que hacés cuando llegás a Pilar?

-Veo a mi familia, que es lo que más extraño. Obvio que comer un buen asado con ellos.

-¿Lees las noticias de lo que pasa en nuestro país?

-Veo muy poco las noticias. Cada vez menos. No me gusta el lío que se arman con algunas noticias, prefiero no tener la cabeza en algo que no me suma. Siento que las noticias son algo que van y vienen, a veces está buenísimo verlas y otras veces te restan. Por lo general, cuando menos estés involucrado en las noticias, mejor.

-Seguramente en estos meses se te acercó mucha gente. ¿Quién te hace el filtro para mantenerte alejado de los amigos del campeón?

-Estoy muy conectado con la gente que siempre estuvo desde chiquito conmigo. El filtro lo hago yo mismo. Al final te das cuenta que cuando pasan cosas malas uno se va acostumbrando a estar cerca de las personas que te suman, tener ese círculo en qué confiar. Es importante estar bien seguro con las personas que querés.