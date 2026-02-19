Franco Colapinto continúa con los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin

No se detiene la acción. Los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 está más calientes que nunca y los pilotos exigen al máximo a sus monoplazas para la acción en 2026. En el circuito de Sakhir de Barein, Franco Colapinto tendrá una jornada completa en la butaca de su A526 y en la tanda de la mañana mostró un buen rendimiento con una vuelta rápida que lo ubicó en el séptimo lugar sobre los 11 pilotos que salieron a la pista. El nacido en Pilar afronta ahora el segundo turno del test.

Fue una jornada de muchas pruebas para Alpine, porque tuvo en la pista al piloto argentino que después de casi dos horas y media de la sesión matutina, marcó un tiempo de 1:35.506 para ubicarse en el 6° puesto durante casi todo el ensayo, pero cuando faltaban unos minutos para el cierre de las pruebas, Gabriel Bortoletto marcó un tiempo de 1:35.263 se ubicó en el puesto 5 y bajó al argentino una posición.

Keep up the good work @FranColapinto



We're back again this afternoon to keep learning

Colapinto tuvo una buena mañana y pudo tener buenas sensaciones sobre su monoplaza, aunque en medio de la vuelta rápida, se fue largo en la curva 10, pero no tuvo problemas para volver a poner el A526 sobre el trazado y continuar con su giro. Después de cumplir con las vueltas pautadas para la sesión de la mañana, los ingenieros de Alpine trabajaron sobre el auto del argentino para quitarle rigidez a la suspensión y prepararlo para la tanda vespertina de la escudería francesa que será también con el argentino en la pista. Este viernes la jornada será para Pierre Gasly en ambos turnos.

🔧 ¡TRABAJOS EN EL A526 DE FRANCO! Los mecánicos de Alpine se pusieron a cambiar la rigidez de la suspensión delantera del monoplaza de Colapinto, en el turno matutino del día 2 de la última semana de pruebas en Baréin.



📺 Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/16j3LyOaAW — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2026

En la primera jornada, Alpine hizo saltar a la pista a sus dos pilotos, a Franco Colapinto, por primera vez confirmado como titular desde el inicio de año, y a Pierre Gasly, de vasta trayectoria desde 2017 y ganador del Gran Premio de Monza en 2020. Y entre los dos, sacó ventajas el argentino: concluyó 9°, a 1s795 de George Russell (Mercedes), el más rápido de las sesiones del miércoles en el circuito de Shakir, con una mejor vuelta de 1m33s459 y 76 giros. En tanto, el francés terminó en el puesto 14° y se ubicó a 2s439 del inglés.

Colapinto empezó el ensayo a las 9.30 de nuestro país, con un Alpine que tenía incorporadas en su parte trasera unas parrillas de sensores denominadas “Aero Rakes”. Estas estructuras metálicas en forma de valla se colocan para estudiar con mayor detalle el flujo aerodinámico en torno al diseño de los autos. Básicamente, sirven para registrar datos en tiempo real y transmitir a los ingenieros cómo funciona el coche en la pista. Luego de un par de vueltas con ese instrumento, el argentino volvió a los pits y ya corrió con un auto sin aditamentos.

Colapinto, cuya mejor vuelta marcó un registro de 1m35s254, realizó 60 giros en total (324 km) y resultó otro test de aprendizaje, sin mayores percances más allá de un fuerte bloqueo y un leve fuera de pista. Reingresó a los pits una y otra vez para la alineación del auto y cambió de neumáticos; mayormente, se mantuvo en la primera mitad de la tabla de tiempos, con buenas sensaciones.

Otros resultados de la mañana

Tras la primera tanda de entrenamiento en el segundo día de acción de la Fórmula 1 en las últimas pruebas de cara al Gran Premio de Australia, Lando Norris fue el más rápido (1:33.453), seguido por Max Verstappen y George Russell.

En el 4° lugar quedó Alex Albon con su Williams y el 5° puesto fue para el brasileño Bortoleto, que logró su mejor vuelta al final de la sesión con su Audi. En el sexto lugar quedó Oliver Bearman con un tiempo de 1:35.279.

lando's onboard of the fastest time of the entire preseason [1:33.453]

La grilla de la primera parte de los ensayos la completaron Liam Lawson (1:36.959), detrás se ubicó el Aston Martin de Fernando Alonso (1:37.472), mientras que Lewis Hamilton marcó (1:39.670) y cerró la clasificación el Cadillac de Valtteri Bottas (1:40.193).

Los problemas en la mañana fueron para Ferrari: Hamilton sólo pudo dar cinco vueltas porque sus mecánicos le hicieron ajustes al monoplaza y recién salió al final de la jornada matutina para hacer una vuelta de instalación de cara a la tarde.