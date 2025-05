Franco Colapinto, después de las prácticas para el Gran Premio de España

Una jornada negativa este viernes para Franco Colapinto, que esperaba sentirse mucho más cómodo con su Alpine, después de los problemas que había evidenciado el auto en el Gran Premio de Mónaco. El dato concreto es que el pilarense terminó último en ambas tandas en el circuito de Montmeló, con miras a la clasificación de este sábado, que comenzará a las 7.30 de nuestro país. El Gran Premio de España lo espera en su segunda etapa en la Fórmula 1, pero su semblante preocupado, en las declaraciones después de las prácticas de hoy, evidencia que todavía hay muchas cosas por solucionar dentro de la escudería, amén de la presión que ejerce el director deportivo Flavio Briatore.

De principio a fin de los ensayos no hubo buenas noticias. En la primera práctica libre, Colapinto sufrió un principio de incendio en su Alpine; en el segundo no tuvo velocidad final y, tal como en la tanda inicial, volvió a ocupar el último lugar. Terminó a un segundo y medio de Oscar Piastri, el más rápido con su McLaren, y a casi un segundo de Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien concluyó octavo.

Con un tiempo de 1m12s760, Piastri finalizó arriba de todos en la segunda sesión, seguido por el británico George Russell (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Concretamente, Colapinto finalizó +1.543 respecto del australiano, después de emprender 31 giros.

Franco Colapinto, en el circuito de Montmeló durante la práctica del viernes Joan Monfort - AP

El piloto habló de las dificultades durante las dos sesiones: “Fue complicado, no encontré el ritmo. El auto estaba muy desconectado de adelante y de atrás. Y con la goma dura nos fue bastante peor. Pero se trató de un día duro, buscando entender un poco la data y dónde pierdo; físicamente hay lugares en los que no pude recuperar tanto tiempo. Intentaré llegar de mejor forma mañana sábado después de interpretar un poco todo lo que pasa”.

Cuando se le preguntó sobre las posibles diferencias entre los dos Alpine, relativizó la cuestión: “El auto de Gasly tiene un fondo nuevo, hay un par de cosas distintas, pero nada que marque tanta diferencia. Insisto: es entender mejor y traer ideas y soluciones para mañana. Realmente un día complicado, lejos, no me sentí muy cómodo. Y no me resulta fácil explicar las pérdidas de tiempo”.

Las vueltas de práctica de Colapinto durante la segunda sesión en Montmeló

Ya no hubo más palabras de Colapinto, abocado durante el resto del día a la tarea de analizar las métricas con los ingenieros de Alpine, para interpretar rendimientos, en un circuito donde fue segundo en la Fórmula 2. El Gran Premio de España se disputará sobre una pista de 4.657 metros y 15 curvas, que beneficia a los coches que mejor rinden por carga aerodinámica. Además, el equilibrio y la estabilidad en curvas rápidas y largas son esenciales. Para Alpine, esta debería ser una oportunidad para recuperarse del traspié de Mónaco.

El fin de semana pasado en el Gran Premio de Mónaco Colapinto tuvo una buena participación y concluyó 13° en el difícil circuito callejero. Así, cerró positivamente una fecha adversa para la escudería francesa en la que Pierre Gasly abandonó la final en la novena vuelta tras quedarse sin frenos y chocar desde atrás a Yuki Tsunoda (Red Bull).

El Alpine de Colapinto tuvo problemas en el motor y al argentino se le frustró la primera tanda en Montmeló

Franco logró su mejor posición en la temporada porque en su debut en el GP de Emilia-Romagna había sido 16°. En la tabla de posiciones todavía no tiene puntos y comparte el último lugar con Jack Doohan, su compañero de equipo al que reemplazó a partir de la séptima fecha; el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber).

El líder del certamen es el australiano Oscar Piastri (McLaren) con 161 puntos y se le acercó su compañero de equipo, Lando Norris, a 158 gracias a su segundo triunfo en la temporada en el Principado. El tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), cuarto en la última carrera, está tercero con 136. En la tabla de constructores McLaren manda con 319 unidades. Mercedes sigue siendo escolta con 147 y Red Bull acumula 143. Alpine marcha noveno con siete, obtenidas por Gasly.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de España

Sábado 31 de mayo

7.30: Práctica 3 (Fox Sports y Disney+ Premium).

11: Clasificación (Fox Sports y Disney+ Premium).

Domingo 1° de junio

10: Final (Fox Sports y Disney+ Premium).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.