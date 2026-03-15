Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1, en vivo
El argentino constatará si el progreso del auto en la prueba de clasificación tiene correlato en la competencia larga; Gasly partirá 7º
Otra vez no habrá 22 autos en la parrilla
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La guerra afecta el calendario
Pocas horas antes de la carrera de China, la organización de la Fórmula 1 anunció que no habrá carreras en abril, el mes para el que estaban programadas las fechas de Bahréin (10 al 12) y Arabia Saudita (17 al 19). La “situación actual en Medio Oriente” es el motivo: la guerra en Irán ha involucrado a ambos países, que no recibirán a la categoría por lo menos en los días establecidos originalmente. Los responsables de la F. 1 están analizando alternativas, pero es seguro que esos grandes premios no serán reemplazados en ese mes. Por lo tanto, luego del GP de Japón (27 al 29 de marzo) no habrá actividad hasta el de Miami, que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo. En el Mundial de Resistencia, por caso, la carrera de Bahreín, prevista inicialmente para fines de marzo, fue pospuesta para entre el 22 y el 24 de octubre.
The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled
While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn
La grilla de largada
Los cajones de partida presentarán el siguiente orden: 1º, Kimi Antonelli, de Mercedes; 2º, George Russell, de Mercedes; 3º, Lewis Hamilton, de Ferrari; 4º, Charles Leclerc, de Ferrari; 5º, Lando Norris, de McLaren; 6º, Oscar Piastri, de McLaren; 7º, Pierre Gasly, de Alpine; 8º, Max Verstappen, de Red Bull; 9º, Isack Hadjar, de Red Bull; 10º, Oliver Bearman, de Haas; 11º, Nico Hülkenberg, de Audi; 12º, Franco Colapinto, de Alpine; 13º, Esteban Ocon, de Haas; 14º, Liam Lawson, de Racing Bulls; 15º, Arvid Lindblad, de Racing Bulls; 16º, Gabriel Bortoleto, de Audi; 17º, Carlos Sainz, de Williams; 18º, Alex Albon, de Williams; 19º, Fernando Alonso, de Aston Martin; 20º, Valtteri Bottas, de Cadillac; 21º, Lance Stroll, de Aston Martin, y 22º, Sergio Pérez, de Cadillac.
¿Será consistente la mejora de Alpine?
En Melbourne Pierre Gasly obtuvo el 10º puesto y 1 punto, mientras Franco Colapinto resultó 14º. En el sprint shootout de Shanghái el francés fue 7º, y el argentino, 16º. En la carrera corta quedaron 11º y 14º, respectivamente. Y en la prueba de clasificación para la principal el normando se ubicó 7º, y el bonaerense, 12º a apenas 6 milésimas de segundo de pasar a la Q3. De a poco, Alpine va progresando, pero queda lo más importante: ratificarlo en carrera. Su ritmo a muchas vueltas no parece ser tan firme, y es en las carreras cuando son entregados los puntos para los campeonatos.
Los antecedentes recientes: Australia, sprint y qualy en Shanghái
La temporada transita su amanecer con un dominio total pero no apabullante de Mercedes, que se impuso en el Gran Premio de Australia, en la carrera sprint de China y en la prueba de clasificación para la competencia que está próxima a comenzar. Solamente Kimi Antonelli logró interrumpir la supremacía constante de su compañero, George Russell, ganador en cada sesión del año hasta la qualy principal de Shanghái, en la que el italiano de 18 años se convirtió en el poleman más joven de la historia, a los 19 años y 6 meses.
Bienvenidos a la cobertura del GP de China
La segunda fecha de los mundiales de Fórmula 1, el Gran Premio de China, desarrollará en esta madrugada de Argentina la carrera principal, que se iniciará a las 4 y será televisada por Fox Sports y la plaltaforma Disney+ y seguida al instante por LA NACION. La competencia constará de 56 vueltas en el Circuito Internacional de Shanghái, cuyo dibujo mide 5451 metros y está localizado apenas 7,3 metros sobre el nivel del mar.
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