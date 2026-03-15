Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1, en vivo

Pocas horas antes de la carrera de China, la organización de la Fórmula 1 anunció que no habrá carreras en abril, el mes para el que estaban programadas las fechas de Bahréin (10 al 12) y Arabia Saudita (17 al 19). La “situación actual en Medio Oriente” es el motivo: la guerra en Irán ha involucrado a ambos países, que no recibirán a la categoría por lo menos en los días establecidos originalmente. Los responsables de la F. 1 están analizando alternativas, pero es seguro que esos grandes premios no serán reemplazados en ese mes. Por lo tanto, luego del GP de Japón (27 al 29 de marzo) no habrá actividad hasta el de Miami, que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo. En el Mundial de Resistencia, por caso, la carrera de Bahreín, prevista inicialmente para fines de marzo, fue pospuesta para entre el 22 y el 24 de octubre.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026