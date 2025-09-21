Franco Colapinto en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán, en vivo

Luego de chocar en su último intento de vuelta rápida durante la Q1, el piloto argentino de Alpine habló con ESPN: “Trato de irme con la velocidad de todo el día, que fui mucho más rápido. Estoy contento con lo que fuimos cambiando en el auto. En estos circuitos, con tanto viento, la posibilidad de que pase algo así (como el choque) es más grande. Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar“, reflexionó. En una hora tendrá revancha.

"TRATO DE IRME CON LA VELOCIDAD DE TODO EL DÍA QUE FUI MUCHO MÁS RÁPIDO". Franco Colapinto analizó el fin de semana de Alpine en Bakú.



📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JVm9BNrgNI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025