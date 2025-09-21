Franco Colapinto en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán, en vivo
El piloto argentino de Alpine largó en el puesto 16 en el circuito callejero de Bakú; televisan Disney+ y Fox Sports
20/51 Verstappen saca más ventaja
Max Verstappen vuelve a marca la vuelta rápida de la carrera (1:45.414) y le sacó más de cinco segundos a Carlos Sainz, que le sigue el ritmo al neerlandés y le sacó más de 10 segundos a George Russell.
18/51 Paró Colapinto y lo tocó Albon
Franco Colapinto se detuvo para colocar los neumáticos duros, salió por delante de Alex Albon, pero el francés lo tocó y dejó en la última posición al argentino.
15/51 Vuela Verstappen
Max Verstappen eleva su ritmo y ya gira en 1:45 y le saca más de 4 segundos a Carlos Sainz, que logra mantener a distancia a Liam Lawson, que lucha por retener a los Mercedes.
10/51 Responde Verstappen
Max Verstappen responde con un gran ritmo y le saca dos segundos a Carlos Sainz, que además cede dos décimas con Liam Lawson en el último paso por línea de meta. Kimi Antonelli sigue intentando adelantar al neozelandés, mientras que George Russell superó a Yuki Tsunoda y ya es quinto.
8/51 Vuelta rápida para Sainz
El español Carlos Sainz marcó la vuelta rápida de carrera con 1:46.246 y le recortó dos décimas a Max Verstappen, que quedó a 1.3.
6/51 Se relanzó la carrera y Colapinto crece
Se relanzó el Gran Premio en Bakú y Franco Colapinto pudo ganar otra posición (13) al superar a Lance Stroll. En la punta se mantiene Max Verstappen.
3/51 Sigue el auto de seguridad
Se mantiene el auto de seguridad por delante de Max Verstappen que es el líder en Bakú por delante de Carlos Sainz y Liam Lawson, mientras que los dos Mercedes completan el Top-5 (Antonelli 4º y Russell 5º).
1/51 Comenzó el GP en Bakú con Safety Car
El lanzamiento de la carrera mostró muy rápido en la partida a Max Verstappen que pudo defender el primer lugar ante el ataque de Carlos Sainz, aunque rápidamente salió el auto de seguridad por el choque de Oscar Piastri. Franco Colapinto logró ganar dos posiciones en el comienzo de la carrera.
Comenzó la vuelta de formación
Arrancó la vuelta de formación en Bakú. Este GP de Azerbaiyán a 51 vueltas, podrían darse bajo el Safety Car, ya que crecieron las chances de que se den algunas precipitaciones sobre el trazado en Bakú.
Los neumáticos de los pilotos
Estos son los neumáticos disponibles para cada piloto y las estrategias más sugeridas por Pirelli para la carrera, que será a una parada, aunque las banderas y los coches de seguridad podrían cambiar todo. Las posibles lluvias también condicionaría todo el plan de cada equipo.
What are the most likely strategies for the #AzerbaijanGP? What's the difference between the three compounds in terms of grip at the start? And what is the breakdown of tyre sets available to each driver? You can find them here: 👇#F1 pic.twitter.com/9wN2MCSVjh— Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 21, 2025
Los cambios para Colapinto
Según informó el equipo Alpine en sus redes sociales, el A525 de Franco Colapinto tendrá un nuevo chasis y una caja de cambios diferente a la que usó durante la clasificación tras el choque en el final de la Q1.
Problemas para Hadjar
Isack Hadjar tras un giro de reconocimiento del trazado se quejó por radio de que no tiene potencia y que siente algunos ruidos en su monoplaza. Desde los boxes de Racing Bull le dijeron que están chequeándolo, pero el piloto francés ya está incómodo antes del arranque del Gran Premio de Azerbaiyán.
Las explicaciones de Colapinto
Luego de chocar en su último intento de vuelta rápida durante la Q1, el piloto argentino de Alpine habló con ESPN: “Trato de irme con la velocidad de todo el día, que fui mucho más rápido. Estoy contento con lo que fuimos cambiando en el auto. En estos circuitos, con tanto viento, la posibilidad de que pase algo así (como el choque) es más grande. Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar“, reflexionó. En una hora tendrá revancha.
"TRATO DE IRME CON LA VELOCIDAD DE TODO EL DÍA QUE FUI MUCHO MÁS RÁPIDO". Franco Colapinto analizó el fin de semana de Alpine en Bakú.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025
📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JVm9BNrgNI
Verstappen, el hombre de la pole
Max Verstappen (Red Bull) se sobrepuso a seis banderas rojas en la clasificación y, con una gran vuelta sobre el final de la prueba consiguió la pole-position en Bakú. Segundo quedó un sorprendente Carlos Sainz con su Williams, mientras que el tercer escalón del podio fue para otra revelación: el neocelandés Liam Lawson (Racing Bulls).
Franco Colapinto larga desde el puesto 16 en Bakú
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. La competencia se largará a las 8 de la mañana (hora de la Argentina) y tendrá al argentino Franco Colapinto en el puesto 16 de la parrilla a bordo de su Alpine. El piloto argentino pudo haber mejorado su posición en la clasificación, pero sufrió un despiste cuando intentaba una vuelta rápida sobre el final de la Q1. Se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y la plataforma Disney+.
