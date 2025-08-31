Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, en vivo
La prueba se corre en el circuito de Zandvoort y es transmitida por Disney + y Fox Sports
4/73 El anuncio de la lluvia
“Esperamos lluvia en unos ocho minutos, sobre la vuelta 7. No está claro si será necesario montar los intermedios“, le avisan a Oscar Piastri por radio.
3/73 Vuela Piastri
Vuelta rápida de carrera de Oscar Piastri, que ya gira en 1:15.7 y le saca una diferencia de 1.6 a Max Verstappen. Lando Norris se queda a esa misma distancia del neerlandés, mientras que Charles Leclerc ataca a Isack Hadjar.
Comenzó el GP de Países Bajos
Una tremenda largada en Zandvoort con la lucha entre McLaren y Red Bull. Oscar Piastri pudo defender el primer logar, pero Lando Norris no pudo con el ataque brutal de Max Verstappen que fue tan agresivo que en la primera curva casi se va de la pista. Franco Colapinto pudo sumar una posición en la partida y está 15.
Comenzó la vuelta de formación
Los monoplazas ya están girando en la vuelta de formación y los pilotos van llegando a la grilla de partida. Oscar Piastri partirá desde el primer lugar, Lando Norris segundo y Max Verstappen tercero. Franco Colapinto partirá, con neumáticos blandos, desde el puesto 16.
La probabilidades de lluvia
Los equipos están muy atentos a la meteorología, ya que según las estimaciones hay una probabilidad de lluvias del 60%, aunque estiman que no será una caída de agua intensa. Sin embargo, los equipo ya estudian las diferentes alternativas.
La presencia de la reina Máxima
La reina Máxima llegó al circuito de Zandvoort y charló con ESPN: “El marco es increíble con muchos fanáticos naranja que vienen a alentar a Max (Verstappen)”.
¡ESPN CON LA REINA MÁXIMA DE PAÍSES BAJOS!
Fanática de Verstappen pero también alienta a su compatriota, Franco Colapinto, en el #DutchGP.
▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/F7eqlC5mnI
Un trofeo de porcelana
El piloto que triunfe hoy en Zanvoort levantará un gigantesco trofeo de porcelana decorado al clásico estilo Delftware. La cerámica de Delf, también conocida como “Azul de Delft”, es un estilo cerámico holandés famoso por sus colores azul y blanco. Recibe su nombre de la ciudad neerlandesa de Delft, donde el diseño alcanzó su máximo esplendor a finales del siglo XVII. La copa fue producida por el Studio Piet Boon de la compañía Royal Delft, que fabrica los trofeos aquí desde 2023. Una réplica del trofeo del ganador estaba en el paddock cuando comenzó el evento a principios de esta semana.
Los neumáticos disponibles de las escuderías
Estos son los neumáticos disponibles para cada piloto y las estrategias más convenientes para la carrera. Aunque en este GP de Países Bajos la caída de lluvias puede modificar todos los planes de los equipos.
What are the most likely strategies for the #DutchGP? What's the difference between the three compounds in terms of grip at the start? And what is the breakdown of tyre sets available to each driver?
Los 500 GP de Pirelli
Es un fin de semana especial para Pirelli, ya que los Países Bajos reciben su 500ª participación en un Gran Premio de Fórmula 1, algo que ningún otro proveedor de neumáticos consiguió. Como parte de las celebraciones, todos los neumáticos de seco −junto con los veinte coches− llevan un logotipo especial que fue desvelado el 18 de febrero en Londres, en el evento de celebración de los 75 años de la Fórmula 1. La tradicional marca de gomas también acompañó a Juan Manuel Fangio en varios de sus triunfos durante su brillante paso por la máxima categoría, en la década del 50.
Se abrió el pit-lane
Ya se abrió el pit-lane y los pilotos están dando las vueltas de instalación a la grilla de partida. Llovió en la mañana sobre el circuito de Zandvoort, lo que provoca que el asfalto genere que los pilotos tomen ciertas precauciones. Sin embargo, las escuderías consideran que para el horario de la partida está en perfectas condiciones.
Jim Clark, el más ganador
Esta es la 35ª realización del Gran Premio de Países Bajos y todas ellas se disputaron en el circuito de Zandvoort. El ex piloto del equipo Lotus y campeón del mundo, el escocés Jim Clark, fue el hombre que se impuso más veces en esta carrera neerlandesa, con cuatro victorias (1963, 1964, 1965 y 1967). Nadie ha ganado más, pero Max Verstappen tiene un triplete en Zandvoort, una hinchada local que lo respalda y la oportunidad de igualar a una leyenda de la F1. Los pilotos que igualan a MadMax en este circuito son Jackie Stewart y Niki Lauda, los dos con tres victorias
La locura por Colapinto en Zandvoort
Así recibieron a Franco Colapinto los fanáticos argentinos que se acercaron al circuito en Zandvoort, de cara a nueva nueva carrera de la Fórmula 1 por el gran Premio de los Países Bajos.
🇦🇷 ¡LOCURA TOTAL POR COLAPINTO EN PAÍSES BAJOS! Así recibieron al piloto los fanáticos argentinos presentes en Zandvoort, de cara a nueva nueva carrera de la Fórmula 1.
📹 Ig/mariacatarineu
📺 #DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/h5OngwXrBn
Ferrari, dominante en Zandvoort
La escudería Ferrari tiene la mejor cosecha histórica en Zandvoort, aunque sus posibilidades de ampliar su dominio en esta jornada son improbables. Lo mismo para Red Bull, aunque tiene más chances de superar a McLaren, que encabeza en esta temporada de la mano de Oscar Piastri y Lando Norris. Aquí, las cuatro principales escuderías en el GP de Países Bajos en la historia: Ferrari (8 triunfos, por última vez en 1983), Lotus (6), McLaren (4, por última vez en 2024) y Red Bull (3, por última vez en 2023).
La autocrítica de Briatore
Flavio Briatore habló con los medios y se mostró muy autocrítico con el rendimiento de Alpine en la temporada 2025; aceptó que el equipo cometió errores en el desarrollo del A525. El monoplaza presentó muchas dificultades, algo que se refleja en el último lugar en el Campeonato de Constructores y las quejas de Pierre Gasly y Franco Colapinto. Incluso, Briatore, fue muy duro con el argentino el viernes: “Tal vez no era el momento de tener a Franco en la Fórmula 1... Realmente no es lo que yo esperaba de Colapinto“.
"TAL VEZ NO ERA EL MOMENTO DE TENER A FRANCO EN LA FÓRMULA 1.... REALMENTE NO ES LO QUE YO ESPERABA DE COLAPINTO"
👀 Flavio Briatore sobre el rendimiento del piloto argentino en Alpine
👀 Flavio Briatore sobre el rendimiento del piloto argentino en Alpinepic.twitter.com/UWIxC1Ardf
Así es el circuito de Zandvoort
Países Bajos, que recibió al Gran Circo primera vez en 1952, celebrará esta la penúltima prueba de su historia, ya que esta fecha dejará de pertenecer al calendario tras la temporada 2026. Este trazado tiene 14 curvas y dos zonas de DRS.
La grilla de partida
McLaren no detiene su marcha y en la reanudación de la acción del Gran Circo, la escudería ser quedó con el 1-2 de la clasificación, con Oscar Piastri desde la primera posición y Lando Norris en la segunda plaza. En el tercer lugar partirá Max Verstappen. Franco Colapinto partirá desde la 16 posición. Oliver Bearman saldrá desde los boxes porque el equipo Haas decidió cambiar la unidad de potencia.
Here's how the drivers line-up for Sunday's race 👀
Bienvenidos al minuto a minuto del GP de Países Bajos
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, que se disputará en Zandvoort y que tendrá la participación de Franco Colapinto. La prueba comenzará a las 10, hora de la Argentina y será televisada por Disney + y Fox Sports.
