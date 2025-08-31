Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, en vivo

Es un fin de semana especial para Pirelli, ya que los Países Bajos reciben su 500ª participación en un Gran Premio de Fórmula 1, algo que ningún otro proveedor de neumáticos consiguió. Como parte de las celebraciones, todos los neumáticos de seco −junto con los veinte coches− llevan un logotipo especial que fue desvelado el 18 de febrero en Londres, en el evento de celebración de los 75 años de la Fórmula 1. La tradicional marca de gomas también acompañó a Juan Manuel Fangio en varios de sus triunfos durante su brillante paso por la máxima categoría, en la década del 50.

Pirelli festeja los 500 grandes premios de Fórmula 1, y los neumáticos llevan un logo conmemorativo