LA NACION
en vivo

Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, en vivo

La prueba se corre en el circuito de Zandvoort y es transmitida por Disney + y Fox Sports

Oscar Piastri pudo defender la primera posición, pero Max Verstappen pudo sacar el segundo lugar a Lando Norris. (Photo by Clive Rose/Getty Images)
Oscar Piastri pudo defender la primera posición, pero Max Verstappen pudo sacar el segundo lugar a Lando Norris. (Photo by Clive Rose/Getty Images)Clive Rose - Getty Images Europe

4/73 El anuncio de la lluvia

“Esperamos lluvia en unos ocho minutos, sobre la vuelta 7. No está claro si será necesario montar los intermedios“, le avisan a Oscar Piastri por radio.

3/73 Vuela Piastri

Vuelta rápida de carrera de Oscar Piastri, que ya gira en 1:15.7 y le saca una diferencia de 1.6 a Max Verstappen. Lando Norris se queda a esa misma distancia del neerlandés, mientras que Charles Leclerc ataca a Isack Hadjar.

Comenzó el GP de Países Bajos

Una tremenda largada en Zandvoort con la lucha entre McLaren y Red Bull. Oscar Piastri pudo defender el primer logar, pero Lando Norris no pudo con el ataque brutal de Max Verstappen que fue tan agresivo que en la primera curva casi se va de la pista. Franco Colapinto pudo sumar una posición en la partida y está 15.

Comenzó la vuelta de formación

Los monoplazas ya están girando en la vuelta de formación y los pilotos van llegando a la grilla de partida. Oscar Piastri partirá desde el primer lugar, Lando Norris segundo y Max Verstappen tercero. Franco Colapinto partirá, con neumáticos blandos, desde el puesto 16.

La probabilidades de lluvia

Los equipos están muy atentos a la meteorología, ya que según las estimaciones hay una probabilidad de lluvias del 60%, aunque estiman que no será una caída de agua intensa. Sin embargo, los equipo ya estudian las diferentes alternativas.

La presencia de la reina Máxima

La reina Máxima llegó al circuito de Zandvoort y charló con ESPN: “El marco es increíble con muchos fanáticos naranja que vienen a alentar a Max (Verstappen)”.

Un trofeo de porcelana

El piloto que triunfe hoy en Zanvoort levantará un gigantesco trofeo de porcelana decorado al clásico estilo Delftware. La cerámica de Delf, también conocida como “Azul de Delft”, es un estilo cerámico holandés famoso por sus colores azul y blanco. Recibe su nombre de la ciudad neerlandesa de Delft, donde el diseño alcanzó su máximo esplendor a finales del siglo XVII. La copa fue producida por el Studio Piet Boon de la compañía Royal Delft, que fabrica los trofeos aquí desde 2023. Una réplica del trofeo del ganador estaba en el paddock cuando comenzó el evento a principios de esta semana.

El trofeo que se entregará tras el GP de Países Bajos
El trofeo que se entregará tras el GP de Países Bajos

Los neumáticos disponibles de las escuderías

Estos son los neumáticos disponibles para cada piloto y las estrategias más convenientes para la carrera. Aunque en este GP de Países Bajos la caída de lluvias puede modificar todos los planes de los equipos.

Los 500 GP de Pirelli

Es un fin de semana especial para Pirelli, ya que los Países Bajos reciben su 500ª participación en un Gran Premio de Fórmula 1, algo que ningún otro proveedor de neumáticos consiguió. Como parte de las celebraciones, todos los neumáticos de seco −junto con los veinte coches− llevan un logotipo especial que fue desvelado el 18 de febrero en Londres, en el evento de celebración de los 75 años de la Fórmula 1. La tradicional marca de gomas también acompañó a Juan Manuel Fangio en varios de sus triunfos durante su brillante paso por la máxima categoría, en la década del 50.

Pirelli festeja los 500 grandes premios de Fórmula 1, y los neumáticos llevan un logo conmemorativo
Pirelli festeja los 500 grandes premios de Fórmula 1, y los neumáticos llevan un logo conmemorativo

Se abrió el pit-lane

Ya se abrió el pit-lane y los pilotos están dando las vueltas de instalación a la grilla de partida. Llovió en la mañana sobre el circuito de Zandvoort, lo que provoca que el asfalto genere que los pilotos tomen ciertas precauciones. Sin embargo, las escuderías consideran que para el horario de la partida está en perfectas condiciones.

Jim Clark, el más ganador

Esta es la 35ª realización del Gran Premio de Países Bajos y todas ellas se disputaron en el circuito de Zandvoort. El ex piloto del equipo Lotus y campeón del mundo, el escocés Jim Clark, fue el hombre que se impuso más veces en esta carrera neerlandesa, con cuatro victorias (1963, 1964, 1965 y 1967). Nadie ha ganado más, pero Max Verstappen tiene un triplete en Zandvoort, una hinchada local que lo respalda y la oportunidad de igualar a una leyenda de la F1. Los pilotos que igualan a MadMax en este circuito son Jackie Stewart y Niki Lauda, los dos con tres victorias

La locura por Colapinto en Zandvoort

Así recibieron a Franco Colapinto los fanáticos argentinos que se acercaron al circuito en Zandvoort, de cara a nueva nueva carrera de la Fórmula 1 por el gran Premio de los Países Bajos.

Ferrari, dominante en Zandvoort

La escudería Ferrari tiene la mejor cosecha histórica en Zandvoort, aunque sus posibilidades de ampliar su dominio en esta jornada son improbables. Lo mismo para Red Bull, aunque tiene más chances de superar a McLaren, que encabeza en esta temporada de la mano de Oscar Piastri y Lando Norris. Aquí, las cuatro principales escuderías en el GP de Países Bajos en la historia: Ferrari (8 triunfos, por última vez en 1983), Lotus (6), McLaren (4, por última vez en 2024) y Red Bull (3, por última vez en 2023).

La autocrítica de Briatore

Flavio Briatore habló con los medios y se mostró muy autocrítico con el rendimiento de Alpine en la temporada 2025; aceptó que el equipo cometió errores en el desarrollo del A525. El monoplaza presentó muchas dificultades, algo que se refleja en el último lugar en el Campeonato de Constructores y las quejas de Pierre Gasly y Franco Colapinto. Incluso, Briatore, fue muy duro con el argentino el viernes: “Tal vez no era el momento de tener a Franco en la Fórmula 1... Realmente no es lo que yo esperaba de Colapinto“.

Así es el circuito de Zandvoort

Países Bajos, que recibió al Gran Circo primera vez en 1952, celebrará esta la penúltima prueba de su historia, ya que esta fecha dejará de pertenecer al calendario tras la temporada 2026. Este trazado tiene 14 curvas y dos zonas de DRS.

La grilla de partida

McLaren no detiene su marcha y en la reanudación de la acción del Gran Circo, la escudería ser quedó con el 1-2 de la clasificación, con Oscar Piastri desde la primera posición y Lando Norris en la segunda plaza. En el tercer lugar partirá Max Verstappen. Franco Colapinto partirá desde la 16 posición. Oliver Bearman saldrá desde los boxes porque el equipo Haas decidió cambiar la unidad de potencia.

Bienvenidos al minuto a minuto del GP de Países Bajos

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, que se disputará en Zandvoort y que tendrá la participación de Franco Colapinto. La prueba comenzará a las 10, hora de la Argentina y será televisada por Disney + y Fox Sports.

Por Orlando Ríos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. El padre de Colapinto celebró la actuación de su hijo y se emocionó con la "familia" que lo rodea
    1

    El padre de Colapinto celebró la actuación de Franco y se emocionó con la “familia” que lo rodea

  2. Colapinto, sorprendido con su 9° puesto en Países Bajos: "No sé, es que este auto es más raro..."
    2

    Franco Colapinto terminó 9° en la segunda práctica para el GP de Países Bajos

  3. Colapinto no pasó la Q1 y largará 16° en Zandvoort, donde otra vez se golpeó Stroll y la pole fue para Piastri
    3

    Colapinto largará 16° en el GP de Países Bajos, donde Piastri hizo la pole y Stroll volvió a golpearse

  4. El piloto argentino terminó 9° en Países Bajos en una jornada con muchos accidentes
    4

    Gran viernes de Franco Colapinto: el argentino cerró el segundo entrenamiento en el noveno puesto

Cargando banners ...