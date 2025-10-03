Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur, en vivo: el minuto a minuto de la segunda práctica

Colapinto no tuvo un buen comienzo con su Alpine en el primer entrenamiento, estuvo al límite por momentos y terminó con el peor tiempo de los que salieron a la pista: fue 19° (último y sin ningún registro quedó Alex Albon, que abandonó por un incidente en su Williams). El más rápido de la tanda fue el español Fernando Alonso (Aston Martin), seguido por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

¡Al límite, Franco! Colapinto pasó muy cerca del muro en la FP1 de Singapur.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/goX2VQPAVs — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2025