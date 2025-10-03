Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur, en vivo: el minuto a minuto de la segunda práctica
El piloto argentino completa su primera jornada de entrenamientos en el circuito asiático
Limpian la pista y sacan el auto de Lawson
La grúa retira el auto de Lawson de la pista, los asistentes barren la zona para quitar todos los trozos que quedaron desparramados y la espera continúa. El reloj sigue adelante, pero sin autos en la pista. Habrá menos de 15 minutos por delante para acelerar.
Otra bandera roja: ¡Lawson se golpeó!
Con 1m31s480/1000, Esteban Ocon sorprende y lleva al Haas al primer puesto. En simultáneo, Liam Lawson (RB) se golpea contra un muro, rompe parte de su auto del lateral derecho y vuelve a mostrarse una bandera roja. El neozelandés, que estaba 12°, regresa caminando.
¡Pista libre otra vez!
Vuelve a abrirse la pista y la mayoría de los pilotos ya sale a girar, entre ellos Colapinto, que está 20° tras la primera mitad de la práctica. Los más rápidos son los McLaren, con Piastri y Norris adelante.
Mercedes tiene que trabajar en el auto de Russell
Al llegar a su box, los mecánicos detectaron que no es suficiente con reemplazar la trompa de Russell y trabajan en la suspensión. Por precaución, el piloto fue hacia la zona de chequeo médico. Cuando se libere la pista habrá poco más de 30 minutos de actividad.
¡Russell chocó y hay bandera roja!
Russell no llegó a doblar en la curva 16 tras un bloqueo y no pudo evitar golpearse de frente, con lo que rompió la trompa del Mercedes contra la zona de contención. Hay bandera roja en el circuito por unos minutos. Todos vuelven a los boxes hasta que se limpie el sector.
Mejora Colapinto
Tras pasar por los boxes, Colapinto volvió a la pista y mejoró notoriamente su tiempo. El argentino subió al 18°, a sólo cuatro décimas de su compañero Gasly, para luego regresar a los pits y quedar 20°.
Antonelli buscó la vía de escape
Un susto para Kimi Antonelli (Mercedes). En la curva 14, el italiano no llegó a frenar y se fue por la vía de escape antes de volver al circuito. Lando Norris (McLaren) es el más rápido, por el momento.
Un primer giro para ambientarse de Colapinto
Colapinto cierra su primera vuelta en 1m38s364/1000, un tiempo muy elevado respecto del resto de los que giraron, a casi tres segundos y medio de su compañero Pierre Gasly. Un primer giro para tomar temperatura en las gomas. Incluso por delante de Lewis Hamilton (Ferrari) y Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). El único que no salió todavía es George Russell.
Es tiempo de acelerar...
Tras casi tres minutos de espera, la mayoría de los pilotos deja sus boxes, sale a la pista callejera y la actividad ya tiene intensidad. En breve se verán las primeras vueltas cronometradas.
¡Pista libre en Singapur!
En la noche de Singapur, sin tanto calor como se esperaba y con una probabilidad de lluvia baja, los pilotos ya pueden comenzar a probar en los segundos entrenamientos libres de la F1. Generalmente es la tanda en la que más arriesgan en la puesta a punto.
Alonso sorprendió y Gasly fue mejor que Franco
En el último tramo de la primera tanda, en la tarde asiática, quedó reflejada una diferencia entre Pierre Gasly y Colapinto. El francés siguió con gomas blandas y registró 1m32s378/100, que le permitió terminar 13°, mientras que el argentino, que volvió a poner neumáticos blandos, quedó último entre los que lograron girar. Alonso dio la sorpresa al mostrarse más veloz (1m31s116/1000) que los McLaren, los Red Bull y las Ferrari.
Fuego en el auto de Albon
Lo saliente de una primera tanda sin grandes noticias fue el incidente del tailandés Alex Albon, que sintió cómo su Williams se recalentó a tal punto que tuvo que volver a boxes envuelto en humo. “Fuego”, dijo el piloto tailandés antes de retirarse de su monoplaza luego de dos giros sin tiempo.
Cómo le fue a Colapinto en la primera práctica
Colapinto no tuvo un buen comienzo con su Alpine en el primer entrenamiento, estuvo al límite por momentos y terminó con el peor tiempo de los que salieron a la pista: fue 19° (último y sin ningún registro quedó Alex Albon, que abandonó por un incidente en su Williams). El más rápido de la tanda fue el español Fernando Alonso (Aston Martin), seguido por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
Cómo ver los entrenamientos en TV y streaming
La segunda tanda de entrenamientos libres se podrá vivir este viernes en vivo únicamente a través de la plataforma digital Disney+ Premium, para lo que se necesita una suscripción. En Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, se emitirán las instancias en diferido.
Cómo es el circuito de Singapur
El circuito de 4,94 km de Marina Bay, donde se desarrolla el Gran Premio de Singapur, es un trazado callejero con una espectacular vista del horizonte de la ciudad de fondo. Tuvo su estreno en la categoría en 2008, cuando se convirtió en la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1.
Bienvenidos a la cobertura de la FP2 del GP de Singapur
Este viernes, desde las 10 (hora argentina) y la noche asiática, Franco Colapinto participa de la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, la 18° octava fecha del Mundial de Fórmula 1, que se desarrolla en el circuito urbano de Marina Bay.
