Franco Colapinto en la carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en vivo

00:45 | La clásica foto de familia

Como apertura del calendario, el Gran Premio de Australia es el ámbito en el que se realiza la foto de familia, que incluye a todos los pilotos que inician la temporada. En este caso, luego de muchos años, son 22 los conductores, en lugar de 20. Es la primera foto oficial con todos sus adversarios para Franco Colapinto, que protagoniza por tercera vez un campeonato de Fórmula 1 pero por primera desde la fecha inaugural. El bonaerense es titular para todo el año en Alpine.

La primera foto oficial de inicio de temporada para Franco Colapinto (el segundo desde la izquierda en la fila superior), que nunca había sido piloto titular en el comienzo de un Mundial de Fórmula 1. Quinn Rooney - Getty Images AsiaPac

00:40 | El orden de partida

Franco Colapinto largará en el 16º cajón de la grilla, pero 15º por la deserción de Oscar Piastri, que iba a salir 5º. El otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, estará dos puestos más adelante del argentino. La pole position pertenece a George Russell, que ha sido ampliamente superior con su Mercedes, y acelerará escoltado por su compañero, Kimi Antonelli. Isack Hadjar, con Red Bull, será el primer –y sorpresivo– desafiante de las flechas de plata.

Parrilla de largada para el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1

00:25 | Sorpresa insólita: Piastri choca antes de la carrera y no correrá

En la primera vuelta de calentamiento previa a la formación de la grilla sucede algo insólito, una de las mayores sorpresas en mucho tiempo en la Fórmula 1: Oscar Piastri se despista y rompe el McLaren contra un muro, de modo que no podrá participar en la carrera. Al acelerar sobre un piano en la curva cuatro, el coche dio un pequeño salto y el piloto perdió el control y se golpeó contra la pared del otro lado de la pista. El grueso del público está estupefacto: Piastri es el piloto local. Y extiende su mala foja de resultados en el gran premio propio: en cuatro compromisos nunca consiguió siquiera un podio, a pesar de correr en McLaren.

00:16 | Bienvenidos a la cobertura de la carrera de Australia

La Fórmula 1 ofrece la carrera inaugural de su temporada, en un 2026 poblado de cambios reglamentarios. El Gran Premio de Australia entregará en esta madrugada de Argentina los primeros puntos del año, entre 22 pilotos, dos más que los de los últimos tiempos en la categoría reina. La competencia comenzará a la 1 de Buenos Aires y será transmitida por Fox Sports y la plataforma Disney+. LA NACION seguirá la acción al instante.