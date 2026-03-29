Franco Colapinto en la carrera del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en vivo

Buenas noches. Bienvenidos a la cobertura en directo de la carrera del Gran Premio de Japón, el tercero de la temporada de Fórmula 1. La competencia comenzará a las 2.10 de la madrugada de este domingo en Argentina, ya que fue demorada 10 minutos por la preparación de una defensa en el autódromo, alterada tras la presentación de una categoría telonera, la de la Copa Porsche. La carrera constará de 53 vueltas al emblemático circuito de Suzuka, que mide 5807 metros y es uno de los trepidantes del calendario por sus curvas de tránsito de alta velocidad. La prueba será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+, y seguida al minuto en este liveblog de LA NACION.