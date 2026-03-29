Franco Colapinto en la carrera del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en vivo
El piloto argentino confía en el ritmo del A526 para la tercera competencia principal de la temporada; Pierre Gasly partirá 7º
¡Se larga la carrera!
La partida es vibrante. Como ya es costumbre, los Mercedes pierden colocaciones y los Ferrari ganan varias. Se pone al frente Oscar Piastri, con McLaren, que partió 3º.
La vuelta previa
Con los 10 minutos de atraso anunciados por la organización, se realiza la vuelta previa. Por primera vez en muchos años habrá más de 20 autos en la grilla de largada: no hay coches que vayan a comenzar la carrera en la calle de boxes.
La grilla de partida
La pole position para Japón 2026 pertenece a Kimi Antonelli, de Mercedes, que en la grilla tiene inmediatamente atrás a su compañero, George Russell. Luego se posicionan Oscar Piastri, de McLaren; Charles Leclerc, de Ferrari; Lando Norris, de McLaren; Lewis Hamilton, de Ferrari; Pierre Gasly, de Alpine; Isack Hadjar, de Red Bull; Gabriel Bortoleto, de Audi; Arvid Lindblad, de Racing Bulls; Max Verstappen, de Red Bull; Esteban Ocon, de Haas; Nico Hülkenberg, de Audi; Liam Lawson, de Racing Bulls; Franco Colapinto, de Alpine; Carlos Sainz, de Williams; Alex Albon, de Williams; Oliver Bearman, de Haas; Sergio Pérez, de Cadillac; Valtteri Bottas, de Cadillac; Fernando Alonso, de Aston Martin, y Lance Stroll, de Aston Martin.
QUALIFYING CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) March 28, 2026
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El Mundial de Constructores
Entre los equipos domina largamente Mercedes, con 98 unidades. Lo escolta Ferrari, con 67, y a continuación se instalan McLaren, con 18; Haas, con 17; Red Bull y Racing Bulls, con 12; Alpine, con 10, y Williams y Audi, con 2. Cadillac y Aston Martin no han conseguido puntos en las Melbourne ni en Shanghái.
Las posiciones del Mundial de Pilotos
Al cabo de dos fechas, las de Australia y China, el puntero del campeonato es George Russell (Mercedes), con 51 unidades. Lo escolta su compañero Kimi Antonelli, con 47, y detrás figuran Charles Leclerc (Ferrari), con 34; Lewis Hamilton (Ferrari), con 33; Oliver Bearman (Haas), con 17; Lando Norris (McLaren), con 15; Pierre Gasly (Alpine), con 9; Max Verstappen (Red Bull) y Liam Lawson (Racing Bulls), con 8; Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Isack Hadjar (Red Bull), con 4; Oscar Piastri (McLaren), con 3; Carlos Sainz (Williams) y Gabriel Bortoleto (Audi), con 2, y Franco Colapinto (Alpine), con 1. El resto no ha sumado puntos.
La estrategia para los neumáticos
Se espera que haya una sola parada en los boxes por piloto durante la carrera, según es habitual en el gran premio japonés. Franco Colapinto salió de su garaje con gomas usadas blandas para sus giros de instalación.
La contoversia del fin de semana
Muchos pilotos, como Fernando Alonso y Charles Leclerc, se muestran críticos en cuanto al sistema de recarga de energía, que ha ganado enorme protagonismo en la temporada por la gran modificación reglamentaria. El ex campeón español, por caso, señala que la icónica curva 130-R, una de las más electrizantes de la Fórmula 1, no es ahora una curva sino “un sector de recarga de energía”, ya que se la transita a mucho menor velocidad que en años anteriores. Uno de los críticos más acérrimos contra la actual Fórmula 1 es Max Verstappen, que está a disgusto con su Red Bull y con los cambios normativos.
A la pista
Con los 10 minutos de demora en la partida a raíz de la reparación de una defensa, también se atrasa el proceso previo a la carrera. Comienzan las vueltas de reconocimiento y verificación, que no incluyen pasos por la línea de meta, y por ende, tiempos de vuelta. Los Alpine son los de los últimos en acceder a la pista.
La expectativa de Franco Colapinto
Para el piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, será la primera carrera en Japón. La iniciará en el 15º de los 22 cajones de la grilla de salida, una ubicación que no lo dejó conforme en la prueba de clasificación. "Ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien [...] sigo estando lejos. En general, el ritmo en carrera es mejor que el de qualy, así que intentaremos tener una buena carrera. Una buena largada, y después ir para adelante”, comentó el conductor de Alpine.
La carrera de Japón, al instante
Buenas noches. Bienvenidos a la cobertura en directo de la carrera del Gran Premio de Japón, el tercero de la temporada de Fórmula 1. La competencia comenzará a las 2.10 de la madrugada de este domingo en Argentina, ya que fue demorada 10 minutos por la preparación de una defensa en el autódromo, alterada tras la presentación de una categoría telonera, la de la Copa Porsche. La carrera constará de 53 vueltas al emblemático circuito de Suzuka, que mide 5807 metros y es uno de los trepidantes del calendario por sus curvas de tránsito de alta velocidad. La prueba será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+, y seguida al minuto en este liveblog de LA NACION.
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