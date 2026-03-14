Franco Colapinto llegó 14º en la carrera sprint del Gran Premio de China, que ganó George Russell
El argentino terminó dos lugares más adelante que el de partida en la competencia corta de la segunda fecha de la Fórmula 1
La clasificación final de la sprint
Las siguientes son las ubicaciones definitivas de la carrera sprint de China: 1º, George Russell, de Mercedes (8 puntos); 2º, Charles Leclerc, de Ferrari (7); 3º, Lewis Hamilton, de Ferrari (6); 4º, Lando Norris (5), de McLaren; 5º, Kimi Antonelli, de Mercedes (4); 6º, Oscar Piastri, de McLaren (3); 7º, Liam Lawson, de Racing Bulls (2); 8º, Oliver Bearman, de Haas (1); 9º, Max Verstappen, de Red Bull; 10º, Esteban Ocon, de Haas; 11º, Pierre Gasly, de Alpine; 12º, Carlos Sainz, de Williams; 13º, Gabriel Bortoleto, de Audi; 14º, Franco Colapinto, de Alpine; 15º, Isack Hadjar, de Red Bull; 16º, Alexander Albon, de Williams; 17º, Fernando Alonso, de Aston Martin; 18º, Lance Stroll, de Aston Martin, y 19º, Sergio Pérez, de Cadillac. No completaron la competencia Nico Hülkenberg, de Audi; Valtteri Bottas, de Cadillac, y Arvid Lindblad, de Racing Bulls.
Russell takes the top spot 👏— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
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Triunfo de Russell y 14º lugar de Colapinto
Se termina una carrera sprint muy cambiante y llena de incidencias. George Russell confirma su favoritismo con un éxito por el que tuvo que trabajar intensamente en el comienzo de la competencia. Escoltan a su Mercedes los dos Ferrari, de Charles Leclerc y Lewis Hamiton. Pierre Gasly, que no sustituyó las ruedas, pierde finalmente varios puestos y concluye 11º. Franco Colapinto queda tres lugares atrás, 14º.
Se relanza la competencia y Colapinto supera a Alonso
Retirado por fin el Audi de Nico Hülkenberg, se reanuda el régimen ilimitado de carrera y Franco Colapinto, con gomas suaves, deja atrás a Fernando Alonso, que tiene calzadas duras en su Aston Martin. El piloto de Alpine se encuentra 14º ahora.
Auto de seguridad: se llena la calle de boxes
Por la deserción del Audi de Nico Hülkenberg, que queda a un costado de la pista, la organización decida aplicar el régimen de auto de seguridad en la vuelta 13 sobre 19. La mayoría de los pilotos aprovecha la neutralización para reemplazar los neumáticos. Entre ellos está Franco Colapinto, que deja un juego de medios por uno de blandos. Van a quedar pocos giros cuando se reanude el ritmo ilimitado de carrera. El argentino permanece 15º.
La clasificación tras media carrera
Cumplidas 12 de las 19 vueltas, las posiciones son las siguientes: 1º, George Russell; 2º, Charles Leclerc; 3º, Kimi Antonelli (será sancionado con 10 segundos de retraso); 4º, Lewis Hamilton; 5º, Lando Norris; 6º, Oscar Piastri; 7º, Liam Lawson; 8º, Oliver Bearman; 9º, Pierre Gasly; 10º, Esteban Ocon; 11º, Max Verstappen; 12º, Isack Hadjar; 13º, Carlos Sainz; 14º, Gabriel Bortoleto; 15º, Franco Colapinto; 16º, Alex Albon; 17º, Fernando Alonso; 18º, Lance Stroll; 19º, Sergio Pérez, y 20º, Valtteri Bottas. Abandonaron Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad.
Sanción a Kimi Antonelli
Por un choque lateral al Red Bull de Isack Hadjar, Kimi Antonelli recibe una sanción de 10 segundos de recargo, El italiano de Mercedes marcha 4º y el castigo le hará perder dos ubicaciones, en caso de continuar así la clasificación y la diferencia de tiempos.
DURA SANCIÓN PARA ANTONELLI... ¡10 SEGUNDOS de penalización para el Mercedes por esta acción sobre Hadjar!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026
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La regeneración de energía hace fugaces las posiciones
En los giros iniciales de la carrera sprint de China los puestos cambian permanentemente. La regeneración y la aplicación extra de energía según los momentos que eligen los pilotos hacen que las ubicaciones no sean firmes y los sobrepasos son continuos en Shanghái. George Russell y Lewis Hamilton se intercambian varias veces la delantera. Franco Colapinto cae dos lugar, a manos de Gabriel Bortoleto y un rezagado Max Verstappen. Pierre Gasly llegó a situarse 10º, pero ahora, al cabo de 8 vueltas, está 10º.
Empezó la carrera sprint de China. Kimi Antonelli sale muy lento y es superado por varios autos. Después de algunas curvas Lewis Hamilton, de buen movimiento inicial, sobrepasa a George Russell y toma la vanguardia. Arvid Lindblad pierde el control de su Racing Bulls y queda atravesado en la pista. Y en la confusión, Franco Colapinto avanza cuatro posiciones: de 16º a 12º.
AY KIMI... Antonelli perdió muchas posiciones en la largada y perdió la trompa en la primera vuelta.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026
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La grilla de largada, con Russell al frente
El orden de partida está encabezado por George Russell, dominante con su Mercedes en lo que transcurrió del fin de semana. Largará 2º Kimi Antonelli, su compañero; 3º, Lando Norris, de McLaren; 4º, Lewis Hamilton, de Ferrari; 5º, Oscar Piastri, de McLaren; 6º, Charles Leclerc, de Ferrari; 7º, Pierre Gasly, de Alpine; 8º, Max Verstappen, de Red Bull; 9º, Oliver Bearman, de Haas; 10º, Isack Hadjar, de Red Bull; 11º, Nico Hülkenberg, de Audi; 12º, Esteban Ocon, de Haas; 13º, Liam Lawson, de Racing Bulls; 14º, Gabriel Bortoleto, de Audi; 15º, Arvid Lindblad, de Racing Bulls; 16º, Franco Colapinto, de Alpine; 17º, Carlos Sainz, de Williams; 18º, Fernando Alonso, de Aston Martin; 19º, Lance Stroll, de Aston Martin; 20º, Valtteri Bottas, de Cadillac; 21º, Sergio Pérez, de Cadillac, y 22º, Alex Albon, de Williams. Este último saldrá de la calle de boxes.
Colapinto largará en el cajón 16
Franco Colapinto, el primer argentino que compite en Fórmula 1 en China, país que celebró su primer gran premio en 2004, ocupará el 16º lugar de la grilla en la salida de la carrera corta, producto de haber quedado último en la segunda porción de la prueba de clasificación del viernes. Mucho más adelante partirá su compañero, Pierre Gasly, que consiguió el 7º lugar de salida, por detrás de las tres escuderías más fuertes, Mercedes, McLaren y Ferrari, y por delante de nada menos que ambos Red Bull.
Diecinueve vueltas por 8 puntos
La carrera sprint constará de 19 giros, apenas más de un tercio de la extensión de la principal, que se efectuará el domingo, y entregará puntos a los primeros ocho clasificados: 8 al ganador, 7 al escolta, 6 al tercero, y así sucesivamente.
La cobertura al instante de la carrera sprint de China
Bienvenidos al seguimiento al instante de la carrera sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, que se desarrollará en el autódromo de Shanghái en el contexto de la segunda fecha del Mundial. La competencia comenzará a la medianoche entre el viernes y el sábado en Argentina y será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+, y narrada minuto por minuto por LA NACION.
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