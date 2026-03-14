Franco Colapinto llegó 14º en la carrera sprint del Gran Premio de China, que ganó George Russell

En los giros iniciales de la carrera sprint de China los puestos cambian permanentemente. La regeneración y la aplicación extra de energía según los momentos que eligen los pilotos hacen que las ubicaciones no sean firmes y los sobrepasos son continuos en Shanghái. George Russell y Lewis Hamilton se intercambian varias veces la delantera. Franco Colapinto cae dos lugar, a manos de Gabriel Bortoleto y un rezagado Max Verstappen. Pierre Gasly llegó a situarse 10º, pero ahora, al cabo de 8 vueltas, está 10º.

George Russell transita primero la curva 1 en la carrera sprint de China, en la que Lewis Hamilton ya ganó dos puestos; habrá muchos cambios de puestos en las primeras vueltas. JADE GAO� - AFP�

Empezó la carrera sprint de China. Kimi Antonelli sale muy lento y es superado por varios autos. Después de algunas curvas Lewis Hamilton, de buen movimiento inicial, sobrepasa a George Russell y toma la vanguardia. Arvid Lindblad pierde el control de su Racing Bulls y queda atravesado en la pista. Y en la confusión, Franco Colapinto avanza cuatro posiciones: de 16º a 12º.