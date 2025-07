Franco Colapinto en la F1, en vivo: el minuto a minuto de los entrenamientos de Spa-Francorchamps

8.30 Colapinto, muy atrás

Los tiempos fueron mejorando con los neumáticos blandos para la mayoría de los pilotos y Colapinto finalizó anteúltimo en la única práctica para el Gran Premio de Bélgica, con +2.724 respecto de Oscar Piastri. Tampoco fue positivo lo de Pierre Gasly, que concluyó +1.907. Ambos pilotos bajaron abruptamente en el tablero.

8.29 Problemas para Bearman

Ollie Bearman (Haas) se pasa de los límites de la pista y se va a la leca, pero pronto se recupera.

8.27 Piastri, a fondo

A cuatro minutos del final, Piastri (1m42s123), Russell (+0,475) y Verstappen (+0,530) encabezan la práctica.

8.25 Gasly: ahora sí

Con gomas blandas, Pierre Gasly consigue el tiempo que necesitaba y se posiciona en el 4° lugar, a +1.806 de Oscar Piatri.

8.22 Stroll pasó al frente

Lance Stroll (Aston Martin) sorprende y queda primero en la práctica con un tiempo de 1m43s112, a falta de 9 minutos para la finalización de la sesión. Y Colapinto sale de nuevo a pista; sigue con neumáticos blandos.

8.17 El argentino, a boxes

Después de su gran tiempo Colapinto reingresa a boxes y permanece con un tiempo de +0699 con relación a Leclerc. ¿Se viene otro cambio de neumáticos? Mientras tanto, Gasly no puede mejorar y figura 19°.

8.10 Gran mejora de Colapinto

Con neumáticos blandos, Colapinto sube hasta el 8° puesto y queda a +0.699 de Leclerc. Una sensación de alivio para la escudería Alpine.

8.05 Incidente entre Russell y Colapinto

Se analizaba un incidente entre George Russell y Colapinto. Supuestamente, el piloto de Alpine impidió el paso del inglés de Mercedes, que tuvo que aminorar drásticamente la marcha. Pero la investigación no prosperó.

8.03 Gasly, desde atrás

Pierre Gasly, que viene de sumar puntos en Silverstone, viene retrasado respecto de Colapinto (+1.839 vs. +1.579 del argentino). El francés aparece 18° y Colapinto, 16°.

¡ACCIÓN PARA FRANCO! Colapinto giró en Spa y registró una marca de 1:45.727 para quedar 16°.



📺 #BelgianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/SSqEoSqqgu — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2025

7.56 Leclerc, el más rápido

Charles Leclerc pasó a ser el piloto del mejor tiempo: 1m44s148 para el monegasco, estrella de Ferrari. Colapinto mejoró un poco y quedó a +1.579, pero pisó un pianito.

7.53 Colapinto, con blandos

Después de varios minutos en boxes, Colapinto reingresa a la pista con un drástico cambio de neumáticos, del C1 (duro) al C4, el más blando. Supuestamente, deberían verse mejores marcas por parte del argentino.

7.47 Colapinto, bloqueada y a boxes

Antes de la primera curva posterior a la largada, Colapinto bloqueó sus frenos y se fue un poco de largo en la pista, aunque su auto no tuvo consecuencias. Poco después ingresó a boxes. Hasta este momento, el argentino está 3.023 respecto de Verstappen, de nuevo el líder en los tiempos.

Franco Colapinto tuvo que bloquear y terminó saliendo de los límites de la pista en el inicio de la práctica libre.



📺 #BelgianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/tH1qvMS3Vc — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2025

7.43 Piastri, el mejor tiempo

De a poco el argentino de Alpine va mejorando y figura a +2.280 de Oscar Piastri, de McLaren (1m44989). Su compañero, Pierre Gasly, está un poco más arriba en el tablero con +2.052 respecto del australiano. En tanto, Alex Albon se va de pista con su Williams.

7.40 Verstappen, adelante

Colapinto se encuentra ahora a +3.494 del líder de la práctica, Max Verstappen, de Red Bull, en su primera carrera sin el -ahora- exdirector deportivo Christian Horner.

7.38 El primer tiempo de Franco

Colapinto marca el primer tiempo: 1m49s039 y aparece en el 11° lugar, aunque las marcas pronto van mejorando. Es un día soleado, con un clima agradable.

7.35 Colapinto y Gasly, en la pista

Carlos Sainz ya está exhibiendo problemas en Williams, que va muy despacio con la goma dura; también hay complicaciones para Lance Stroll en Aston Martin, mientras que los pilotos de Alpine, Colapinto y Gasly, están ya rodando en el circuito junto con los otros 16 pilotos.

GREEN LIGHT 🟢



FP1 is underway. Pierre and Franco head out on a set of Hards. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 25, 2025

7.30 Arrancó la práctica

Bajo el sol belga, arrancó la única práctica de la semana en Spa Francorchamps, un circuito de 7004 metros, con una velocidad máxima de 359,4 km/h y cuyo récord lo tiene Hamilton, con una vuelta de 1m41252 en 2020. Serán 44 vueltas en el trazado de 19 curvas.

7.25 Colapinto, por la puerta de atrás

En una situación risueña, Franco Colapinto tuvo problemas para entrar en el complejo del circuito de Spa-Francorchamps. El detector no pudo registrar su tarjeta de acreditación y el argentino, rápido, optó por entrar el costado, como muestra el video.

Is @F1Struggle still a thing? 😅 pic.twitter.com/iVFlfVsA5Q — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 25, 2025

7.20 Hamilton, como si fuera un gerente

Lewis Hamilton se involucra en el desarrollo del Ferrari de 2026 como si fuera un gerente: el séptuple campeón de Fórmula 1 confeccionó tres documentos para optimizar el funcionamiento del equipo y el auto del próximo año. Si hacés lo mismo de siempre, obtenés los resultados de siempre. Pensá en los nombres que estuvieron en este equipo durante los últimos 20 años: Alonso, Räikkönen, Vettel. Todos, pilotos fantásticos, pero ninguno ganó el título [el escandinavo sí lo hizo, en su primer ciclo en el equipo]. A mí no me pasará lo mismo: estoy acá para ganar, y por eso quiero cambiarlo todo. El equipo me escucha y sé que no tengo mucho tiempo, así que estos son momentos decisivos”, apuntó Hamilton, de 40 años, en la rueda de prensa en el circuito belga.

Lewis Hamilton, del equipo Ferrari, conduce un monopatín en el paddock antes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, el 24 de julio de 2025. SIMON WOHLFAHRT - AFP

7.15 Eau Rouge, una zona clave

El circuito de Spa cuenta con la legendaria curva “Eau Rouge”, que, junto con la salida de la misma conocida como el “Raidillon”, es uno de los desafíos a la valentía, la habilidad conductiva y la inteligencia de los mejores pilotos del mundo. Se toma a 310 km/h con el acelerador a fondo, con las vallas de contención ahí nomás, a 15 metros.

7.00 Un circuito desfavorable para los Alpine

“Nuestro coche tiene un punto fuerte bajo la lluvia. Tenemos que aprovechar cada oportunidad, aunque no va a ser fácil con el formato sprint y el clima que se viene”, dijo el jueves Colapinto al llegar al circuito. Sobre el trazado de 7004 metros y 19 curvas, el radar meteorológico señala que la FP1 será sobre pavimento seco, pero para la clasificación de la carrera corta se anuncia una alta probabilidad de lluvia.

Franco Colapinto habló en la conferencia de prensa previo a lo que será el fin de semana de la Fórmula 1 en Bélgica Geert Vanden Wijngaert - AP

6.49 Cómo llega Colapinto

Para Franco Colapinto, el Gran Premio de Bélgica es la posibilidad de volver a intentar dar una mejor imagen esta temporada después de no poder siquiera largar en Silverstone, cuando su auto no logró arrancar desde la calle de boxes luego de accidentarse en la clasificación. En Alpine no consiguió sumar puntos hasta el momento en las seis carreras: lo mejor fueron dos puestos 13°.

6.40 Cómo es el cronograma del GP de Bélgica

La actividad en el circuito de Spa-Francorchamps se inicia este viernes, con la única práctica libre, y se extenderá hasta el domingo, cuando se desarrollará la final. La jornada de hoy continuará a las 11.30 con la clasificación para la carrera sprint, que se correrá el sábado desde las 7. Ese mismo día, a las 11, se llevará a cabo la qualy para la carrera final del domingo, a las 10.

6.30 Bienvenidos a la cobertura de los entrenamientos de la F1 en Spa

Este viernes, desde las 7.30 (hora argentina), Franco Colapinto participa de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que se desarrolla este fin de semana en Spa-Francorchamps. Televisa en vivo Disney+. La decimotercera fecha del Mundial marca el regreso de la categoría después de un receso de tres semanas en el verano europeo.