La emoción del padre de Franco Colapinto en la exhibición en Palermo

Uno de los momentos más emocionantes que se vivió este domingo en el marco de la histórica presentación en Buenos Aires de Franco Colapinto fue cuando el padre del piloto, Aníbal, tuvo palabras repletas de orgullo para su hijo: “Sé lo que le costó poder llegar hasta acá. Era un sueño más de él poder girar en nuestro país con un Fórmula 1″.

La primera pasada de Colapinto en su F1

“Es poder devolverle a toda esa gente que lo sigue un poquito de todo el apoyo que le dan a Franco”, dijo el hombre en declaraciones a TN, con los ojos llorosos de la emoción.

“Hoy lo disfrutamos todos, pero hay muy pocas personas que saben lo que le costó llegar”, agregó Aníbal Colapinto minutos antes de que el joven integrante de la escudería Alpine hiciera su primera pasada con el Lotus E20 Renault de 2012. En su mirada y actitud, el padre no podía ocultar la felicidad por lo que estaba viviendo la familia.

Para el hombre, que muchos niños se hayan vuelto fanáticos de su hijo lo llena de orgullo porque “le abrió las puertas a unos cuantos que están pegando el salto a Europa y probando suerte allá”. “Es sincero, espontáneo, dice lo que siente. Es mi hijo, con eso es suficiente”, cerró y las muecas en su rostro lo dijeron todo.

Otro momento inolvidable

Cuando el motor del Mercedes W196 salió a la avenida Del Libertador ante cientos de presentes, la emoción se hizo piel entre muchos de los fanáticos del automovilismo. Se trataba, nada más ni nada menos, que del modelo carenado como el que Juan Manuel Fangio manejó en el Gran Premio de Inglaterra de 1954. Era una réplica de la Flecha de Plata.

Así fue la segunda salida de Colapinto ante una multitud en la ciudad

Ahí se sentó Colapinto sobre la amplia butaca tapizada a rayas con apliques azules. Se acomodó el casco abierto con visera similar al Johnson inglés de fibra de vidrio y cuero que utilizaba Fangio. Bajó las antiparras para proteger sus ojos y sujetó un momento el volante con aro metálico y de madera con cuatro rayos con forma de cuerpo de bielas.

Y Franco arrancó. Iba con medio cuerpo afuera, como lo hacían los pilotos en los años cincuenta, desafiando a pecho descubierto lo que el destino les deparara. Saludaba con el brazo extendido y la muchedumbre respondía. Se detuvo en una de las rectas y caminó junto a las vallas saludando al público.