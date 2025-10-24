Franco Colapinto fue noveno en la primera práctica del Gran Premio de Ciudad de México Fómula 1
El argentino sale a la pista del autódromo Hermanos Rodríguez, en México, a bordo de su Alpine
Un novento puesto le correspondió a Franco Colapinto en el primer entrenamiento del Gran Premio de Ciudad de México. El argentino terminó medio segundo delante de su compañero de Alpine, el piloto estonio de pruebas Paul Aron, en una sesión que no tuvo mayores incidencias que la presencia masiva de novatos: nueve de los veinte corredores fueron de esa condición. Aron probó en lugar de Pierre Gasly, el otro titular de la escudería francesa.
Colapinto tuvo un desempeño correcto, sin
Final de la práctica
Colapinto redondea una de sus mejores tareas en una práctica a bordo del Alpine. Concluye noveno, medio segundo más rápido que su compañero de equipo circunstancial (el estonio Paul Aron, 15º). Charles Leclerc (Ferrari) es el más rápido, seguido por Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Nico Hulkenberg (Sauber).
Con neumáticos duros, los tiempos no bajan
A falta de menos de cinco minutos para el final de la FP1, casi todos los pilotos tienen neumáticos duros. No habrá, entonces, demasiados cambios en los principales puestos de la grilla. Colapinto es noveno, a 951 milésimas de Leclerc, el líder.
Otra vuelta rápida del argentino
El argentino evoluciona en la pista mexicana. Rebaja tres décimas a su mejor tiempo, sube tres posiciones tras el retoque en el ala delantera y se ubica en el séptimo puesto. Aron también mejora sus registros y está en el puesto 14.
Colapinto, décimo
El piloto argentino termina una buena vuelta con neumático blando: se mete en el Top 10, queda a 1.289 segundos del líder, Charles Leclerc (Ferrari) y supera por más de 700 milésimas a Aron (15º). Luego, Colapinto ingresa a boxes y los mecánicos ajustan el ala delantera del Alpine.
A boxes
Franco Colapinto se fue de largo en una curva y ahora los mecánicos de Alpine chequean el auto para evaluar potenciales daños. Aún no pudo redondear una buena vuelta con neumáticos blandos. Aron, mientras tanto, acelera y trepa al puesto 11 ya con las gomas nuevas.
Pasó la mitad de la prácticca
Transcurrido el ecuador de la primera tanda en México, los pilotos empiezan a poner neumáticos blandos y a bajar los registros. Comienza otra práctica. Colapinto marcha en el puesto 12.
Los Alpine, a boxes
Tanto Colapinto (9º) como Aron (13º) van a boxes. Lidera Piastri, seguido por Hadjar y Antonelli. Hay diez pilotos titulares en el Top 10. El más retrasado es Leclerc (14º).
El argentino, más veloz que Aron
Colapinto vuelve a hacer una buena vuelta y se cuela en el sexto puesto. Es mucho más rápido que su compañero de equipo, Paul Aron. Queda a 708 milésimas de Hadjar, el líder. El estonio, por su parte, marcha en el puesto 18.
Buen tiempo de Colapinto
El argentino redondea su mejor vuelta y se cuela en el Top 5. Es quinto, a 627 milésimas de Ocon.
Cabeza a cabeza con Aron
El estonio también mejora y pasa a Colapinto en la pista. Le saca casi medio segundo. Aron es 12º y el argentino está dos puestos más atrás. El nuevo líder Esteban Ocon, con el Haas.
Acelera Colapinto
El argentino se había retrasado en la grilla, pero pisa el pie en el acelerador y vuelve al puesto 11. Ahora está por delante de su compañero de equipo, Paul Aron. Queda a 1.755 segundos de Oscar Piastri (McLaren), quien ahora lidera la primera tanda de entrenamientos en México.
Colapinto, undécimo
La primera vuelta rápida de Franco Colapinto coloca al piloto argentino en el puesto 11: una décima por detrás de su compañero de hoy, Paul Aron. El primer líder es Charles Leclerc, con la Ferrari.
Primeros autos a la pista
Luz verde en el autódromo azteca para la primera práctica libre de cara al GP de México. Andrea Kimi Antonelli es el primero en salir. Colapinto y Aron, los dos pilotos de Alpine, están en boxes.
Una práctica con nueve novatos
Como el reglamento obliga a las escuderías a foguear a los pilotos de prueba en entrenamientos libres previos a los grandes premios, nueve de los diez equipos de la F1 tendrán testers. Se destaca la presencia del estonio Paul Aron en el asiento de Pierre Gasly en Alpine. También estarán Pato O’Ward (McLaren), Antonio Fuoco (Ferrari), Frederik Vesti (Mercedes), Arvid Lindblad (Red Bull), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin), Ryo Hirakawa (Haas), Ayumu Iwasa (Racing Bulls) y Aron.
La agenda de Franco Colapinto en México
El argentino comenzará su actividad en el trazado azteca a las 15.30 (hora de la Argentina). Luego de esa primera hora de prácticas, volverá a correr desde las 19 en la segunda tanda de entrenamientos. El sábado regresará a la pista a las 14.30 (hora de la Argentina), para el último ensayo antes de la clasificación, que comenzará a las 18. El Gran Premio de México, finalmente, se largará el domingo a las 17 (hora de la Argentina).
Clocking in for a day of Free Practice 👋 pic.twitter.com/tF0EkU8cGh— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 24, 2025
A la pista
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la primera práctica de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, sede del Gran Premio de ese país. El argentino Franco Colapinto saldrá a la pista a bordo de su Alpine en busca de una buena puesta a punto para la carrera principal, que se largará el domingo a las 17 (hora de la Argentina).
