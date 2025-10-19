LA NACION
Franco Colapinto en el Gran Premio de Austin de Fórmula 1, en vivo

El piloto argentino de Alpine busca un buen rendimiento en el circuito estadounidense y la chance de conseguir sus primeros puntos en la temporada; televisan Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto, en la lucha con Esteban Ocon, de Haas
MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vuelta 25/56: Antonelli y Albon superan a Colapinto

Ahora, Colapinto no puede contrarrestar el embate de Kimi Antonelli, que le quita su lugar y deja en evidencia a la poca potencia del Alpine. Poco después, pierde el puesto ante su excompañero en Williams, Alex Albon. El interrogante es cuándo será la parada del N° 43.

Vuelta 22/56: Leclerc va a boxes y Norris queda segundo

Después de una valiente defensa ante Norris por el segundo puesto, Charles Leclerc se va a boxes; el monegasco, incluso, casi se toca con su compañero Lewis Hamilton. De esta forma, Leclerc desciende hasta el noveno puesto y corre con gomas intermedias. El británico Norris queda segundo y a diez segundos de Verstappen.

La batalla entre Lando Norris y Charles Leclerc por el segundo puesto, mano a mano
Nick Didlick - AP

Vuelta 20/56: La lucha apasionante por el segundo puesto

En este momento, la situación más apasionante es la batalla por el segundo puesto. Lando Norris intentó arrebatárselo a a Leclerc con una serie de maniobras, pero el monegasco pudo conservar la posición. De todas maneras, en medio de esas defensas y atento a lo que ocurre en su espejo retrovisor, Verstappen ya se le escapó por más de 9 segundos.

Vuelta 17/56: Gasly está más cerca de los puntos

Pierre Gasly la pasa un poco mejor que Colapinto en Alpine: con un poco más de aire limpio, aparece en el 12° lugar, aunque tiene a Liam Lawson (Racing Bulls) a dos segundos por delante. La escudería francesa sigue última en el Campeonato de Constructores y está en una situación acuciante.

Vuelta 10/56: Colapinto perdió ante Stroll

Continuó el duelo entre Colapinto y Stroll; el pilarense se defendía del piloto de Aston Martin, pero finalmente no pudo resistir el embate del canadiense. Así, Colapinto retrocede al 15° lugar, en tanto que Verstappen ya le sacó más de tres segundos de ventaja a Leclerc. El próximo desafío de Colapinto es aguantar la presión de Ocon, que está con gomas duras.

Vuelta 8/56: Abandono de Carlos Sainz tras un toque a Antonelli

Carlos Sainz queda fuera de carrera tras un toque desde atrás a Kimi Antonelli, que queda relegado a la 19° posición. La situación beneficia a Colapinto, que asciende al 14° puesto. El piloto de Mercedes calificó de “idiota” en la radio al español de Williams, que tuvo otro mal paso en la temporada y se fue rápido de Austin. Hay virtual safety car.

Vuelta 6/56: Stroll persigue a Colapinto

Lance Stroll está muy cerca de Franco Colapinto, que intenta defender la 16° posición y por momentos se va fuera de los márgenes de pista.

Vuelta 3/56: Leclerc superó a Norris y es el escolta

Con gomas blandas, Charles Leclerc (Ferrari) logró trepar al segundo puesto y ahora es escolta de Verstappen. Norris quedó relegado al tercer lugar. La escudería italiana del Cavallino Rampante necesita una actuación satisfactoria.

Vuelta 1/56: Se largó Austin y Colapinto perdió una posición

Se largó el Gran Premio de Austin. Una partida limpia, en la que Verstappen mantuvo la punta. Franco Colapinto perdió dos posiciones y figura 17°, pero después pudo sobrepasar a Esteban Ocon y quedó 16°.

La vuelta previa en Austin

Se corre la vuelta previa del Gran Premio de Austin, a pleno sol, donde Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) partirán desde la primera línea. Franco Colapinto empieza desde la 15° posición. Serán 56 giros, después de la carrera sprint de ayer, en la que se impuso el neerlandés.

Aquel gran antecedente en Austin

El año pasado, temporada de su debut con Williams, Franco Colapinto tuvo una gran actuación en Austin al terminar décimo en el Gran Premio de Estados Unidos, lo que le permitió sumar un punto para el campeonato. En esa misma campaña, ya había finalizado octavo en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1, cuando se convirtió en el primer argentino desde Carlos Reutemann en 1982 en sumar unidades en la máxima categoría del automovilismo.

Momento del Himno de los Estados Unidos

Llega el momento del Himno de los Estados Unidos, interpretado a capella por el adolescente Mateo López, vestido con ropa tradicional de la región de Texas; los 20 pilotos escuchan las estrofas, mientras que el público disfruta la previa desde las tribunas. La temperatura es agradable, lejos de un calor extremo: alcanza los 27 grados.

Colapinto y el Día de la Madre: "Un lindo regalito"

En la cuenta oficial de la escudería Alpine, Franco Colapinto envió un mensaje en el Día de la Madre, con dedicatoria especial para su progenitora, Andrea Trofimczuk, quien lo ha acompañado en todo su camino desde niño hasta alcanzar la máxima categoría del automovilismo, su gran sueño. “Espero hacerte un regalito lindo”, deseó el pilarense, en referencia a una buena actuación en el GP de Austin.

Verstappen mete presión

El campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, no dio opciones este último sábado: triunfó en la carrera sprint desde la pole y apabulló en la posterior prueba de clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos, con otra pole position, dejando a 291/1000 al mejor McLaren, el de Lando Norris. La victoria en la carrera sprint de ayer deja a Max antes de la competencia larga, a 33 puntos de Norrisy a 55 de Piastri.

Max Verstappen, decidido a recortar distancias respecto de los McLaren
MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una largada desde el 15° lugar en Austin

Franco Colapinto partirá en la 15° posición, uno más atrás respecto de su compañero Pierre Gasly. El pilarense todavía no pudo conseguir unidades en la temporada, en 11 grandes premios disputados desde que reemplazó a Jack Doohan desde Emilia-Romagna. Más allá de las limitaciones de su auto, intentará obtener los primeros puntos para quedar aún mejor considerado para el próximo año y ganarse un lugar en la escudería francesa. Por otro lado, que éste sea el inicio de la gira por América, que lo tendrá más cerca de sus fanáticos, seguramente lo potenciará.

La charla de Colapinto (de espaldas) junto con Bortoletto, Hadjar, Piastri y Gasly, en la previa de Austin
PETER FOX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otra ilusión para Colapinto

Bienvenidos a una nueva carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1. El Gran Premio de Estados Unidos, que comenzará este domingo a las 16, tendrá la participación del argentino Franco Colapinto a bordo de Alpine. La prueba central, que tiene como escenario el circuito de Austin, corresponde a la jornada 19 del Campeonato de Pilotos que lidera el australiano Oscar Piastri con McLaren y que ya vio a la escudería británica consagrarse en Constructores. Se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Disney+.

Por Orlando Ríos
