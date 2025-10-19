Franco Colapinto en el Gran Premio de Austin de Fórmula 1, en vivo

El campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, no dio opciones este último sábado: triunfó en la carrera sprint desde la pole y apabulló en la posterior prueba de clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos, con otra pole position, dejando a 291/1000 al mejor McLaren, el de Lando Norris. La victoria en la carrera sprint de ayer deja a Max antes de la competencia larga, a 33 puntos de Norrisy a 55 de Piastri.

Max Verstappen, decidido a recortar distancias respecto de los McLaren MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA