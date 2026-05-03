Messi fue a ver a Colapinto con su familia al GP de Miami de Fórmula 1

Lionel Messi asistió al Autódromo Internacional de Miami junto a su familia para ver a Franco Colapinto durante la sexta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Messi llega al GP de Miami Video (Fórmula 1)

La Pulga se presentó allí para seguir de cerca el desempeño del piloto de la escudería Alpine, quién consiguió en la clasificación el octavo lugar de partida para la carrera principal luego de casi cinco semanas después de la última carrera y una después de la exhibición en Buenos Aires.

Lionel Messi y Franco Colapinto Captura de video

La presencia de Messi en el Gran Premio de Miami confirma la sintonía entre el astro y Franco Colapinto, tras su reciente encuentro en las instalaciones del Inter Miami. Messi y Rodrigo De Paul aprovecharon la visita del piloto días atrás al centro de entrenamiento e inmortalizaron el momento con una foto. Ese encuentro marcó la primera vez que los ídolos argentinos coincidían en persona, luego de intercambiar elogios en diversas entrevistas.

Messi visita el garaje del equipo Mercedes AMG Petronas F1 con su familia antes del Gran Premio de F1 de Miami Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Messi acompañado por George Russell y Kimi Antonelli

En otras imágenes se puede ver a Messi acompañado por George Russell y Kimi Antonelli, pilotos de la escudería Mercedes. Además, se capturó un momento especial en el que el astro argentino se encontraba dentro del monoplaza del la escudería alemana.

Lionel Messi junto a su familia en el Grand Prix de Miami Rebecca Blackwell - AP

Messi fue a ver a Colapinto con su familia al GP de Miami Rebecca Blackwell - AP

Expectativa por Colapinto

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 2026 se disputa desde las 14 (hora argentina) en lugar de las 17 como estaba previsto a raíz del pronósticos de tormentas que hay para las últimas horas de la tarde en la península de la Florida en Estados Unidos.

La carrera, la sexta del fixture pero la cuarta que se desarrolla en la temporada a raíz de que se suspendieron los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede ver online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Franco Colapinto arranca octavo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 2026 CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para el pilarense, hasta el momento, es un gran fin de semana porque hizo sus dos mejores clasificaciones desde que está en la Fórmula 1. En ese contexto, quiere plasmarlo en la definición y volver a sumar unidades para la escudería francesa luego de la que obtuvo en el Gran Premio de China con el décimo lugar.

El viernes se ubicó octavo en el ordenamiento para la sprint, donde terminó décimo y no pudo obtener puntos. El ganador fue Lando Norris (McLaren) seguido por su compañero, Oscar Piastri, y Charles Leclerc (Ferrari).

Posteriormente, Franco clasificó para la final, avanzó nuevamente a la Q3 y concluyó en el mismo lugar -8°-. Esa es la posición en la que arranca su primer GP en Miami, circuito donde nunca antes participó porque en las anteriores temporadas se incorporó al torneo una vez comenzado.