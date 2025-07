Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo

11.40 Se estrecha el margen

Franco Colapinto intenta una última vuelta rápida antes de la culminación de la SQ1. Por ahora, se está quedando afuera.

11.38 Colapinto, retrasado

El primer tiempo de Franco Colapinto no es bueno: está +2.120 respecto de Oscar Piastri. Tampoco empezó bien su compañero Pierre Gasly, con +1.800.

11.36 Hadjar, arriba

Isack Hadjar (Racing Bulls) marca el mejor primer tiempo con 1m42s711, mientras que Kimi Antonelli (Mercedes) se va fuera de pista y da un trompo 360° en la leca.

11.30 Empieza la SQ1

Empieza la primera tanda de la clasificación para la carrera sprint; de la SQ1, que durará 12 minutos, pasarán a la SQ2 quince pilotos y quedarán eliminados cinco.

11.20 ¿Qué sigue después de Spa?

Estas son las carreras que quedarán después del GP de Bélgica, hasta el final de la temporada 2025:

3 de agosto: GP de Hungría en Budapest.

31 de agosto: GP de Países Bajos en Zandvoort.

7 septiembre: GP de Italia en Monza.

21 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

El circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, cerrará la temporada en diciembre Agencia AFP - AFP

11.15 Así están las posiciones

El GP de Bélgica marcará el inicio de la segunda parte del torneo que consta de 24 carreras y concluirá a principios de diciembre en Emiratos Árabes Unidos. El líder del campeonato de pilotos es el australiano Oscar Piastri (McLaren) con 234 puntos y lo persigue su compañero de equipo, Lando Norris, ganador del último GP de Gran Bretaña; con 226. El tetracampeón vigente Max Verstappen (Red Bull) marcha tercero con 165 unidades mientras que George Russell (Mercedes) suma 147.

Franco Colapinto (Alpine), que en las semanas previas fue confirmado hasta el epílogo de la temporada 2025 tras rumores de una posible salida por no cumplir con las expectativas de Alpine, es el único de los 20 pilotos titulares de la actualidad que aún no sumó puntos. En el anterior GP, en Silverstone, ni siquiera pudo salir a la pista en la definición por un problema en su auto.

Lando Norris, campeón en Silverstone en la prueba más reciente de la temporada Darko Bandic - AP

11.00 ¿Qué es una carrera sprint?

El Sprint es una carrera corta. Cubre 100 km (aproximadamente un tercio de la distancia típica de un Gran Premio) y debería durar unos 30 minutos. Esta duración se eligió para fomentar una carrera dinámica, no estratégica. A diferencia de un Gran Premio, no hay paradas obligatorias en boxes. Si bien los detenimientos en boxes no están prohibidos, la carrera es demasiado corta para que los cambios de neumáticos sean efectivos. Las sedes elegidas para las pruebas Sprint son circuitos con gran potencial de adelantamiento, seleccionados para garantizar que el Sprint sea una competición intensa y agresiva de principio a fin. Se otorgan puntos, de ocho a uno, a los ocho primeros autos en llegar a la meta.

Max Verstappen, cuádruple campeón y que demostró sentirse muy cómodo también en los formatos de carreras sprint Bradley Collyer - PA Wire

10.45 El formato para ordenar los lugares

La clasificación para la carrera sprint, que está por comenzar, constará de SQ1, SQ2 y SQ3. Hasta aquí todo igual, pero habrá menos margen que una clasificación convencional: tendrá 12, 10 y 8 minutos, respectivamente, para determinar el orden de salida para la carrera puntuable de mañana. Será un gran examen para Franco Colapinto, que en el reciente ensayo concluyó +2.825 con relación al líder, el australiano Oscar Piastri (McLaren), que marcó 1m42s022. El otro piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly finalizó 17°, con +1.907.

El McLaren del australiano Oscar Piastri en boxes, durante la primera práctica en Bélgica DIMITAR DILKOFF - AFP





10.30 Se viene la clasificación sprint

Bienvenidos a la cobertura del segundo capítulo de este viernes en el circuito de Spa-Francorchamps, con miras al Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 del domingo. Después de haber concluido 19° en la única práctica del día, Franco Colapinto será uno de los 20 pilotos de la clasificación para la carrera Sprint, por realizarse a las 11.30. Las acciones pueden seguirse por Fox Sports, las plataformas Disney+ Premium y F1TV, y con el minuto a minuto de lanacion.com.ar.