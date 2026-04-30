Horarios de la F1: así se corre el GP de Miami

La Fórmula 1 2026 retoma su actividad este domingo con el Gran Premio de Miami, del que Franco Colapinto participará por primera vez. Será un fin de semana con formato sprint, por lo que habrá dos posibilidades de sumar puntos para las tablas de posiciones de pilotos, en la que Andrea Kimi Antonelli se mantiene como único líder, y constructores, que tiene a Mercedes como puntero indiscutido.

La sexta fecha de este Campeonato Mundial (la cuarta, en Bahréin, y la quinta, en Arabia Saudita, fueron canceladas) tendrá así una práctica, la clasificación para el sprint, la propia carrera corta del sábado a las 13, la qualy y la carrera, programada para el domingo a las 17. Lo mismo ocurrió en China en la segunda jornada, cuando George Russell ganó el sábado y Antonelli festejó el domingo. Colapinto, por su parte, sumó su primer punto con Alpine en la carrera principal al terminar décimo.

Franco Colapinto realizó un Road Show en Buenos Aires el domingo pasado; ahora vuelve a la F1 RONALDO SCHEMIDT - AFP

Cronograma del GP de Miami 2026

Viernes 1° de mayo

13.30 : Práctica 1.

: Práctica 1. 17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 2 de mayo

13 : Carrera sprint.

: Carrera sprint. 17: Clasificación para la carrera.

Domingo 3 de mayo

17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El Autódromo Internacional de Miami, con el Hard Rock Stadium en el medio de la pista F1 Miami Grand Prix

Características del Autódromo Internacional de Miami

Es un trazado semiurbano que combina rectas largas con sectores muy lentos y técnicos. El tramo más trabado, especialmente alrededor del Hard Rock Stadium, obliga a priorizar la tracción y permite recuperar la carga de la batería. La falta de grip y las altas temperaturas complejizan la gestión de los neumáticos y de la batería, en un circuito donde el equilibrio entre velocidad punta y la eficiencia energética será determinante.

En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria con 4.630s de ventaja sobre el británico Lando Norris (McLaren). El GP de Miami se realizó apenas cuatro veces y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) es el único que ganó la carrera en dos ocasiones, en 2022 y 2023. Los otros ganadores fueron Norris en 2024.

Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 74 puntos

George Russell (Mercedes): 63

Charles Leclerc (Ferrari): 49

Lewis Hamilton (Ferrari): 41

Lando Norris (McLaren): 25

Oscar Piastri (McLaren): 21

Oliver Bearman (Haas): 17

Pierre Gasly (Alpine): 15

Max Verstappen (Red Bull): 12

Liam Lawson (Racing Bulls): 10

Arvey Lindblad (Racing Bulls): Cuatro

Isack Hadjar (Red Bull): Cuatro

Carlos Sainz Jr. (Williams): Dos

Gabriel Bortoleto (Audi): Dos

Franco Colapinto (Alpine): 1

Esteban Ocon (Haas): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Alexander Albon (Williams): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Fernando Alonso (Aston Martin): 0

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026