Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en vivo
Luego de ubicarse 16º en la última sesión de pruebas, el argentino va por un buen lugar de salida en la carrera de mañana, en Melbourne
Antonelli, siempre protagonista
Otra vez Kimi Antonelli se lleva la atención: el italiano de Mercedes hace una incursión por la leca de la curva 3. Zafa de golpearse, después de un desprolijo tránsito por fuera de la pista. Tras salirse de la línea en la práctica 3 y lanzar ventiladores en la Q3, el adolescente sigue siendo noticia: a falta de un minuto, consigue provisoriamente la pole position, con 1m18s811/1000.
El casi choque entre los Racing Bulls en la calle de boxes
Por el incidente de Antonelli y sus ventiladores, la Q3 experimenta una segunda demora. La primera fue previa al inicio, por un desperfecto del Audi de Gabriel Bortoleto. El brasileño entró muy despacio a la calle de boxes en el cierre de la Q2, obstaculizó al Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad se topó con la situación y a poco estuvo de llevarse por delante a su compañero y a Bortoleto mismo.
La Q3 empieza con un incidente
En la apertura de la tercera etapa de la prueba de clasificación, Kimi Antonelli sale de su garaje con dos ventiladores erróneamente adosados a su Mercedes. El izquierdo se desprende a la salida de la curva 1 y la Q3 es suspendida por bandera roja pasados 3m13s de sus 13 minutos. El ventilador derecho se sale en el viraje 2 y, ya con la acción neutralizada, el McLaren de Lando Norris lo pisa y lo destruye, generado detritos sobre el pavimento.
Colapinto largará 16º el domingo, y Gasly, 14º
Esta vez la última vuelta no salva a Franco Colapinto: en el cierre de la Q2, la bandera de cuadros se agita ante el argentino sin que salga de la 16ª ubicación. Con un lento tránsito en el sector 3 del giro, el argentino pierde tiempo y queda lejos de avanzar a la siguiente etapa y también de su compañero de equipo, más en tiempo que en posición: Pierre Gasly se sitúa 14º y también termina su participación en la tanda. Junto a Franco y Pierre quedan eliminados Nico Hülkenberg (Audi), 11º; Oliver Bearman (Haas), 12º; Esteban Ocon (Haas), 13º, y Alex Albon (Williams), 15º. Nuevamente George Russell, y nuevamente con el mejor tiempo del fin de semana, queda arriba del resto: su Mercedes llegó a girar en 1m18s934/1000.
ELIMINATED IN Q2 ❌— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Hulkenberg
Bearman
Ocon
Gasly
Albon
Colapinto#F1 #AusGP pic.twitter.com/53mFvz0dXv
Leclerc, el adelantado de la Q2
Se pone en marcha la segunda etapa de la qualy y Charles Leclerc pone temprano a Ferrari al frente. Los Alpine tardan en salir al circuito.
Pesos pesados entre los eliminados de la Q1
Dos campeones mundiales y dos subcampeones quedan fuera de la prueba de clasificación en su primer tramo: Fernando Alonso (Aston Martin) resulta 17º, Sergio Pérez (Cadillac) es 18º, Valtteri Bottas (Cadillac) queda 19º, Max Verstappen (Red Bull) figura 20º, Carlos Sainz (Williams) aparece 21º y Lance Stroll (Aston Martin) cierra la planilla, 22º. Los dos últimos ni siquiera salieron de los boxes, y Verstappen no registró tiempos, porque no completó una vuelta.
ELIMINATED IN Q1 ❌— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Alonso
Perez
Bottas
Verstappen
Sainz
Stroll#F1 #AusGP pic.twitter.com/0tcTNhlpcs
Franco, adentro por el último intento
Decimoséptimo en los segundos finales de la Q1 e incluso después, Franco Colapinto accede a la Q2 gracias a que en su último giro sobrepasa a Fernando Alonso, de Aston Martin, y a Oliver Bearman, de Haas, y queda 15º, penúltimo entre los 16 pilotos que se clasifican para la segunda porción de la qualy. Con un progreso muy marcado respecto a los entrenamientos, el bonaerense se ubica a 1s693/1000 de George Russell, el mejor del período.
¡FRANCO COLAPINTO PASA A Q2! El argentino mejoró su tiempo y con una marca de 1:21.200, se ubicó P15 y avanza en la clasificación.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026
📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vpcg2POEcD
Se reanuda la actividad, con Antonelli
Retirado el Red Bull de Max Verstappen, queda habilitada la pista y recomienza la tanda. Con una novedad importante: los mecánicos llegaron a tiempo y dejaron listo el Mercedes de Kimi Antonelli, parcialmente destruido en la práctica 3, y el piloto italiano se incorpora a la prueba de clasificación. Con éxito: en su primer giro se ubica 4º.
¡Accidente de Verstappen!
A falta de 7 minutos y medio, la tanda es suspendida con bandera roja: Max Verstappen se sale de la pista en la curva 1, en su primera vuelta lanzada. El neerlandés hace un trompo al frenar al final de la recta principal, pierde el control del tren trasero e impacta las defensas contiguas al muro. El Red Bull queda dañado y no volverá a la prueba de clasificación, y el piloto se toma la mano izquierda, aparentemente dolorido. Por no haber registrado tiempo, el tetracampeón partirá último, siempre que sus 21 rivales terminen tomando parte de la qualy.
La primera referencia
Alex Albon es el primero en marcar un registro: 1m21s802/1000 establece el piloto de Williams, un registro muy alto que no debería ser suficiente para pasar de etapa.
Empieza la acción
Muchos autos están en la calle de boxes listos para cuando el semáforo cambie a verde y participar desde el inicio en la prueba de clasificación. Hay que aprovechar el tiempo y 14 de los 22 coches salen a la pista en el propio comienzo para conseguir buenos tiempos y acceder a la Q2.
El nuevo formato de la qualy
Con el aumento a 22 del número de autos este año, la Fórmula 1 modificó levemente el esquema de las pruebas de clasificación. La primera parte, la Q1, durará 18 minutos y eliminará a los seis autos más lentos (antes, a cinco), además de determinar sus ubicaciones de largada en la carrera. La Q2 se extenderá 15 minutos y marginará a otros seis, a los que posicionará en la grilla. Y la Q3, en la que participarán los 10 pilotos sobrevivientes, será de 13 minutos y completará el orden de partida del domingo.
Varrone y Colnaghi, lejos en las sprints de F. 2 y F. 3
No solamente Franco Colapinto lleva la bandera argentina en el fin de semana de Melbourne. Nicolás Varrone debutó absolutamente en una carrera de Fórmula 2, sin éxito: resultó 21º, y último entre los que terminaron, en la sprint, después de caer en un trompo en la segunda vuelta. Y en Fórmula 3 otro piloto totalmente novato, Mattia Colnaghi, cometió un despiste temprano y finalizó en la 30ª y última posición, a medio minuto del ganador. En ambas competencias se impusieron conductores hispanohablantes: el paraguayo Joshua Duerksen y el español Bruno del Pino, respectivamente. El domingo tendrán lugar las carreras largas de ambas categorías en Albert Park.
Trompo de Nico Varrone cuando intentaba superar a Herta por afuera. El flaco +vida había largado bien y ya había superado a 3 autos.pic.twitter.com/Jhs0vmDQ4M— Corazondef1 (@Corazondef1) March 7, 2026
Mattia Colnaghi despista solo y queda en el ultimo lugar.— Alpinito 🧉🇦🇷 (@SoyAlpinito) March 7, 2026
Arranco muy agresivo, con buena actitud. Tiene que aprender, falta mucho todavía. Desde la onboard de Slater se lo puede ver como intentaba meterse por todos lados.pic.twitter.com/mwbS2XgnTs
¿Y los McLaren? ¿Y Max?
Se supone que este año McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari segurián siendo las escuderías más poderosas de la Fórmula 1. En el tercer tramo en ensayos en Australia, las dos últimas aparecieron muy fuertes, y las dos primeras, lejos. Oscar Piastri resultó 4º pero a 1s34/1000 de George Russell, y Lando Norris, el campeón, se situó apenas 8º, a 1s390/1000. Tampoco Max Verstappen fue el de siempre en las planillas: el neerlandés se ubicó 4º, a 1s144/1000. ¿Guardaron McLaren y Red Bull? ¿Probaron otras cosas y no se enfocaron en la velocidad? ¿O les falta algo de potencial? En la prueba de clasificación quedará claro cuál es la respuesta.
George Russell leads the way in Final Practice, ahead of the Ferraris of Lewis Hamilton and Charles Leclerc 👀— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Here's your full classification from FP3 ⬇️#F1 #AusGP pic.twitter.com/Y6x7Wx5GVY
Alpine necesita un salto de rendimiento
Alpine en general, y Franco Colapinto en particular, deben mejorar notoriamente si lo que mostraron en las prácticas fue lo mejor que podían hacer en Melbourne. En la tercera quedaron 15º Pierre Gasly y 16º el argentino, a 2s18/1000 y 2s360/1000, respectivamente, de George Russell. La escuadra francesa superó solamente a tres que están padeciendo problemas importantes en Albert Park: Williams (a Carlos Sainz se le apagó el auto), Aston Martin (el motor Honda está muy mal y hubo sesiones en que uno de los dos pilotos ni siquiera giró) y Cadillac (muy lejos en desempeño y desperfectos en el coche de Sergio Pérez).
La gran cuestión: ¿participará Antonelli?
Por lo mostrado en los relativos entrenamientos, tanto en los de pretemporada en Bahréin como en los del GP de Australia, Mercedes está muy fuerte. George Russell hizo el mejor giro de lo que transcurrió del fin de semana, 1m19s53/1000, con mucha superioridad: 616/1000 sobre el segundo, Lewis Hamilton, de Ferrari. Pero la escudería alemana radicada en Brackley, Inglaterra, tiene un problema serio: su otro piloto, Kimi Antonelli, destruyó su F1 W17 contra dos muros en la curva 2 de Albert Park y no se sabe si la escudería llegará a reparar el auto a tiempo para la prueba de clasificación. Dos horas pueden resultar insuficientes para tanto daño.
Bienvenidos a la cobertura de la prueba de clasificación
Accidentados como se esperaba, los entrenamientos del Gran Premio de Australia dejan paso a la prueba de clasificación, la primera competencia real de la temporada de Fórmula 1. Con la qualy en Melbourne, que comenzará a las 2 de la madrugada en Argentina y será transmitida por Fox Sports y Disney +, llega la hora de la verdad: no más pruebas, sino dientes apretados, en pos del mejor lugar de partida para la carrera de este domingo. LA NACION seguirá al instante cada incidencia.
