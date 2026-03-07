Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en vivo

Esta vez la última vuelta no salva a Franco Colapinto: en el cierre de la Q2, la bandera de cuadros se agita ante el argentino sin que salga de la 16ª ubicación. Con un lento tránsito en el sector 3 del giro, el argentino pierde tiempo y queda lejos de avanzar a la siguiente etapa y también de su compañero de equipo, más en tiempo que en posición: Pierre Gasly se sitúa 14º y también termina su participación en la tanda. Junto a Franco y Pierre quedan eliminados Nico Hülkenberg (Audi), 11º; Oliver Bearman (Haas), 12º; Esteban Ocon (Haas), 13º, y Alex Albon (Williams), 15º. Nuevamente George Russell, y nuevamente con el mejor tiempo del fin de semana, queda arriba del resto: su Mercedes llegó a girar en 1m18s934/1000.

ELIMINATED IN Q2 ❌



Hulkenberg

Bearman

Ocon

Gasly

Albon

Colapinto#F1 #AusGP pic.twitter.com/53mFvz0dXv — Formula 1 (@F1) March 7, 2026