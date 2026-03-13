Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China, en vivo
Tras situarse 15º en el ensayo, el argentino de Alpine encara la qualy para la carrera corta del sábado en Shanghái
Los 8 minutos finales
Comienza el segmento final de la prueba de clasificación para la carrera sprint en Shanghái. Lo protagonizan George Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Max Verstappen e Isack Hadjar.
Otra vez, una Q2 es infranqueable para Colapinto
Como en Australia, la segunda porción de una prueba de clasificación margina a Franco Colapinto. Esta vez el piloto de Alpine resulta último en ese tramo y, por ende, largará 16º la carrera sprint de China este sábado. El argentino queda 2s86/1000 detrás la punta, a 707/1000 del 10º puesto (el último de acceso) y fuera de la ambicionada SQ3, que sí alcanza su compañero: Pierre Gasly sorprende poniendo 7º al otro A 526, a 1s164/1000 del dueño del mejor tiempo, el Mercedes de George Russell.
ELIMINATED IN SQ2 ❌
Hulkenberg
Ocon
Lawson
Bortoleto
Lindblad
Colapinto#F1Sprint #ChineseGP
Franco, amenazado
Al igual que en la SQ1, en este parte del sprint shootout Franco Colapinto está en zona de eliminación a falta de 2 minutos. Y muy lejos del primer puesto, a 2s518/1000, y del 10º (el último de clasificación para la SQ3), a 1s124/1000.
Se inicia la segunda parte, con 16 pilotos
Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Max Verstappen, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Liam Lawson, Franco Colapinto, George Russell, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Kimi Antonelli empiezan la SQ2, la segunda porción de la prueba de clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China, que durará 10 minutos.
Con lo justo, Colapinto accede a la SQ2
De 2,6 segundos atrás pasó a quedar a 1,5 con su último intento Franco Colapinto, que mete al Alpine en la SQ2 con lo justo: queda 16º. Quedan eliminados Carlos Sainz y Alex Albon, de Williams; Fernando Alonso y Lance Stroll, de Aston Martin, y Valtteri Bottas y Sergio Pérez, de Cadillac. Esta vez, George Russell queda 1º por poca diferencia: apenas 118/1000 lo separan de Lewis Hamilton. Max Verstappen sigue fuera de sintonía con su Red Bull: el neerlandés se ubica 11º, a 1s140/1000.
ELIMINATED IN SQ1 ❌
Both Williams are out of Sprint Qualifying!
Sainz
Albon
Alonso
Stroll
Bottas
Perez#F1Sprint #ChineseGP
Franco está en riesgo: 18º a falta de 2 minutos
Muchos pilotos mejoran con el correr de las vueltas y Franco Colapinto está en zona de eliminación cuando quedan dos minutos de la SQ1. El Alpine del argentino está a 2s659/1000 del Mercedes de George Russell, nuevamente el más veloz en una sesión.
La primera referencia de Colapinto
El tiempo inicial en los 12 minutos de la sección inaugural de la qualy por parte de Fanco Colapinto es 1,9 segundos más lento que el mejor a esa altura. Los registros están muy altos respecto al entrenamiento matinal.
No participa Checo Pérez
El Cadillac de Sergio Pérez no tomará parte en esta prueba de clasificación. Padece un problema en el sistema del combustible, que no es posible solucionar en el tiempo remanente. El piloto mexicano estuvo muy lejos del mejor tiempo de la práctica, a 6,4 segundos, y directamente no sale a la pista en la qualy corta. Cadillac sigue cargando problemas.
¡A la pista!
Se pone en verde el semáforo de la calle de boxes y varios coches ingresan al circuito, encabezados por el Cadillac de Valtteri Bottas. Se inicia la primera actividad de competencia del Gran Premio de China.
El esquema de la qualy de la sprint
Como las pruebas de clasificación estándar, la de la carrera sprint estará divivida en tres partes, las dos primeras de las cuales serán eliminatorias. Durará 44 minutos y definirá el orden de partida de la competencia corta, que se largará a las 4 del sábado de Argentina y constará de 19 vueltas.
Ferrari, ahora sin su nuevo chiche, "La Macarena"
Los ingleses lo llaman “flip-flop”, o sea, “giro de 180 grados”. Frédéric Vasseur, el director del equipo, usa otro nombre divertido, aun más: “La Macarena”. Unos y otro se refieren al alerón trasero móvil de los Ferrari, que gira media vuelta sobre su eje según la necesidad: reducir la carga aerodinámica (acelerar en una recta) o aumentarla (frenar). La escudería italiana es la única de las 11 de la Fórmula 1 que aplicó esa innovación, tras quedar habilitada por los cambios reglamentarios para 2026, y la usó por primera vez en un fin de semana. Pero finalmente, no la aplicará en la qualy para la sprint. ¿Por qué la denomina así el directivo francés? Por el tema musical en español cuya coreografía de baile remite a ese movimiento de la pieza del auto de Fórmula 1.
The flip-flop wing is back! 🩴
Ferrari deploy their innovative active aero solution for the first time on a Grand Prix weekend! 🤩#F1 #ChineseGP
Como en Australia, pero con McLaren en medio
Dentro de la relatividad que conllevan los registros de los ensayos, Mercedes vuelve a aparecer mejor. En Australia, donde se inauguró el Mundial, el conjunto alemán dominó claramente, y lo mismo hizo este viernes en la hora de pruebas. Pero esta vez, en lugar de ser escoltado por Ferrari, lo siguió McLaren, y luego sí se ubicó el Cavallino Rampante. George Russell, Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc y un distante Lewis Hamilton fueron los seis primeros. ¿Y Max Verstappen? Octavo y fuera de los primeros planos, muy lejos.
FP1 CLASSIFICATION ⏱️
An impressive start to the weekend for the Mercedes duo, and a promising performance for the likes of Ollie Bearman 🙌⬇️#F1 #ChineseGP
El primer argentino en China en la Fórmula 1
Por primera vez un piloto argentino de Fórmula 1 competirá en China. El gran premio local nació en 2004 y Franco Colapinto será el precursor entre los corredores de su país en actuar en el gigante asiático. En el único turno de práctica del fin de semana, el piloto de Alpine se posicionó 15º, a 2s206/1000 del vanguardista George Russell (Mercedes) y a 271/1000 de su compañero en el equipo francés, Pierre Gasly, que se situó 10º.
El seguimiento en directo de la qualy para la sprint
Se avecina la segunda de las cinco sesiones del cronograma del Gran Premio de China de Fórmula 1: la prueba de clasificación para la carrera corta. La sprint shootout comenzará a las 4.30 de Argentina de este viernes, durará 44 minutos y determinará las posiciones de largada para la competencia que se desarrollará a la medianoche entre el viernes y el sábado en el autódromo de Shanghái, cuya pista mide 5451 metros. Fox Sports y la plataforma Disney+ televisarán en directo la tanda, que será cubierta minuto por minuto por LA NACION.
