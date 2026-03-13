Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China, en vivo

Los ingleses lo llaman “flip-flop”, o sea, “giro de 180 grados”. Frédéric Vasseur, el director del equipo, usa otro nombre divertido, aun más: “La Macarena”. Unos y otro se refieren al alerón trasero móvil de los Ferrari, que gira media vuelta sobre su eje según la necesidad: reducir la carga aerodinámica (acelerar en una recta) o aumentarla (frenar). La escudería italiana es la única de las 11 de la Fórmula 1 que aplicó esa innovación, tras quedar habilitada por los cambios reglamentarios para 2026, y la usó por primera vez en un fin de semana. Pero finalmente, no la aplicará en la qualy para la sprint. ¿Por qué la denomina así el directivo francés? Por el tema musical en español cuya coreografía de baile remite a ese movimiento de la pieza del auto de Fórmula 1.

Ferrari deploy their innovative active aero solution for the first time on a Grand Prix weekend! 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/BnIfiaAAYo — Formula 1 (@F1) March 13, 2026