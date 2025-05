Franco Colapinto en Mónaco: la odisea del smoking, la experiencia en los circuitos callejeros y el abuso en las redes sociales

El estilo Franco Colapinto se impone en la Fórmula 1. El argentino capta la atención de todos en el Gran Circo y, cuando le acercan un micrófono y su interlocutor le resulta cercano, el piloto de Pilar muestra su costado más divertido; permite conocer cómo está viviendo su parte de protagonismo en la categoría más cautivante del automovilismo. En la antesala del Gran Premio de Mónaco, durante el Media Day, atendió a varios medios y mostró todo su carisma, picardía y poder de análisis.

“Lindo tener uno de esos, porque para verlos…”. La sonrisa es plena y la referencia sobre los yates amarrados en Mónaco se vuelven en el centro de la charla que mantuvo con ESPN. Incluso se tomó un rato para contar cómo le fue en el Festival de Cannes, cuando asistió a la gala del estreno de una película de la F1. “No me pongo una camisa en mi vida, no sabía cómo abrochar los botones. No sabía lo que era un smoking, hasta el domingo que tuve que ir a Cannes. Me dijeron que tenía que comprarme uno y les dije ‘¿Cómo que comprarme? ¿Sabés lo que vale eso? Lo alquilé. Igual me cobraron una fortuna. Si alquilo dos bicicletas me sale más barato que el smoking ese feo”.

"ME PUSE EL MOÑO Y ESTABA CANSADO" 😅



En la previa del #MonacoGP, Franco Colapinto confesó que no sabía lo que era un smoking.



▶️ Más 🏁 #Formula1 en #DisneyPlus Premiumpic.twitter.com/OD1B8ZC7Rh — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 22, 2025

Y continuó: “Además si ganás, después vas a comer con el Rey, está piola. ¿Sabés cómo comés a lo loco?? Hay que ir de smoking a esa cena, ¿sabés cómo voy a alquilarlo si llego a ganar?, lo hago como loco”.

Puede ir y venir en una entrevista con una naturalidad asombrosa. Puede salir de un momento distendido y abordar momentos de análisis con un facilidad sorprendente, porque no está impostado, es espontáneo: “Me gustan los circuitos callejeros. Mónaco es un circuito de alta confianza, tenés que andar muy fino, muy al límite, muy preciso. Yo todavía capaz no tengo esa confianza con el auto, pero va ir llegando de a poco. Después del año pasado en Baku y Singapur, que entiendo que son las dos pistas más difíciles, siento que me voy a poder adaptar. Hay que ir de a poco, capaz estoy un poquito complicado con algunas partes, me parece que tengo un alerón un poquito viejo, pero creo que vamos a poder hacer un buen trabajo. Es un circuito que nos favorece un poco y creo que vamos a hacer una buena carrera”.

"ME GUSTAN LOS CALLEJEROS"



Franco Colapinto anticipó que se ve muy bien en el estilo de circuito que tiene el #MonacoGP en la #F1.



▶️ Más 🏁 #Formula1 en #DisneyPlus Premiumpic.twitter.com/qSyWt9aTlH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 22, 2025

No suele quedarse en frases políticamente correctas, simplemente transmite sensaciones: “Lo que me falta es correr más. Sólo tuvo una carrera y probablemente llevo cuatro horas en el coche, mientras que los demás ya han corrido siete carreras en lo que va de año. Todavía no hice ningún circuito urbano, así que voy paso a paso. Necesito ganar confianza, y eso se consigue con las vueltas. Simplemente estoy conociendo el coche, acostumbrándome a sus límites, y creo que la única forma de mejorar es conduciendo”.

Uno de los temas de la semana fue el acoso en redes sociales de los fanáticos argentinos sobre Jack Doohan y Yuki Tsunoda. Colapinto también abordó este tema: “Intento hacer todo lo posible por calmarlos [a los fans] y eso es todo lo que puedo hacer: ayudarlos a entender que no es lo correcto. Por supuesto, tienen toda la libertad de escribir lo que sienten y lo que quieren, pero siempre manteniendo el respeto y apegándose a un cierto límite sin pasarse de la raya”.

🚨| IMPORTANTE: ¡FRANCO COLAPINTO SOBRE EL ACOSO EN LÍNEA!



"Tienen que tranquilizarse y bajar un cambio, unos cuantos capaz. Sigan apoyando como siempre lo hacen, pero sin esos mensajes de odio ni comentarios negativos que afectan a los demás.”



©️ESPN #MonacoGP🇲🇨 pic.twitter.com/UfJAXs9R24 — 43 ★ (@ColapintoFiles) May 22, 2025

Y cerró sobre el tema: “Son muy apasionados, pero también muy eufóricos, y algunos un poco agresivos, es la realidad. Yuki tenía toda la razón al estar molesto, como yo lo habría estado si alguien me hubiera bloqueado así, y lo entiendo. Es realmente malo que lo odie por eso”.

Volviendo a lo estrictamente deportivo, mencionó: “Es algo nuevo para mí, el auto, las cubiertas, es una buena experiencia. Tenemos que maximizar el set up y el motor.Creo que la clasificación será muy igualada. Es un circuito de mucha confianza, hay que ir muy cerca de las paredes, pero Mónaco en especial te da un extra de presión y la qualy es tan importante porque no se puede pasar en carrera. Tengo que ir aprendiendo del auto, las cubiertas. Espero empezar el fin de semana con el auto un poco más para el lado que me dé la confianza que necesito y el feeling de que puedo llegar al límite más fácil y después tomar riesgo en el set up".

Alpine necesita puntos para empezar a trepar en la Copa de Constructores y que el monoplaza A525 responda: “Puede ser un buen fin de semana para nosotros, es uno de los que estaban marcados por el equipo en los que podríamos ser más fuertes. De mi parte, es paso a paso, aprendiendo un poco más con el tiempo”, finalizó.