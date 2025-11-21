Franco Colapinto, en vivo, en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La pista, enclavada en las calles de Las Vegas, se vuelve más peligrosa en el segundo turno de entrenamientos: llueve en el desierto de Nevada. De por sí el asfalto es muy poco abrasivo (“parece de parking”, lo calificó Colapinto antes del gran premio), y el agua ahora lo hace más resbaladizo. Queda por ver qué comportamiento tomarán los equipos en cuanto a decisiones y los pilotos en cuanto a conducción.