LA NACION
en vivo

Franco Colapinto, en vivo, en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El argentino tiene la oportunidad de mejorar respecto a la sesión inicial

Franco Colapinto transita el circuito urbano de Las Vegas, en pos de mejorar su rendimiento; a los 11 minutos de la sesión quedó con el mejor tiempo entre los 10 pilotos activos en la pista.
Franco Colapinto transita el circuito urbano de Las Vegas, en pos de mejorar su rendimiento; a los 11 minutos de la sesión quedó con el mejor tiempo entre los 10 pilotos activos en la pista.HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Franco, primero por un instante

Transcurridos 11 minutos de la tanda, Franco Colapinto consigue el mejor tiempo entre los diez pilotos que registran vueltas cronomotradas válidas: 1m37s779/1000. La marca es muy alta, claro, casi tres 3 segundos por encima de la de Charles Leclerc en la sesión inaugural, pero es lógica dado el estado de la pista.

Colapinto circula por Las Vegas; su comienzo en la segunda sesión es mejor que su desempeño en la primera.
Colapinto circula por Las Vegas; su comienzo en la segunda sesión es mejor que su desempeño en la primera.PATRICK T. FALLON - AFP

Gasly y Colapinto, los precursores

Sale Pierre Gasly a la pista, el primero de los 20 pilotos en hacerlo. Pocos segundos después lo imita su compañero, Franco Colapinto. Y con él, otros ocho competidores.

Franco Colapinto en la calle de boxes de Las Vegas; el argentino fue uno de los primeros en encarar la pista en el segundo turno de prácticas.
Franco Colapinto en la calle de boxes de Las Vegas; el argentino fue uno de los primeros en encarar la pista en el segundo turno de prácticas.PATRICK T. FALLON - AFP

Nadie se anima

Pasados cinco minutos de la tanda, ningún auto salió de los garajes. Todos esperan.

Mecánicos de Red Bull aguardan su momento de acción; en los primeros cinco minutos de la sesión no hubo actividad.
Mecánicos de Red Bull aguardan su momento de acción; en los primeros cinco minutos de la sesión no hubo actividad.MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Colapinto sube al auto

Con su casco que posee reminiscencias del de Carlos Reutemann, Franco Colapinto se monta al Alpine número 43, pero aguarda un rato en el coche la orden de salida a la pista.

¡Semáforo verde!

Se habilita la pista para la segunda porción de ensayos del GP de Las Vegas. Después de una llovizan en los últimos minutos previos, la temperatura es baja y nadie encara desde el comienzo el patinoso pavimento estadounidense.

Perspectiva discreta para Alpine

Tras un buen rendimiento de Pierre Gasly en el Gran Premio de San Pablo (octavo en la carrera sprint, décimo en la principal), Alpine afronta un circuito menos favorable para su modelo A525. Uno de sus puntos flojos es el motor Renault, y las largas rectas de Las Vegas castigarán esa debilidad.

Colapinto transita una de las rectas del urbano circuito de Las Vegas, nada favorable a las características de Alpine.
Colapinto transita una de las rectas del urbano circuito de Las Vegas, nada favorable a las características de Alpine.HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lo que "faltaba": lluvia

La pista, enclavada en las calles de Las Vegas, se vuelve más peligrosa en el segundo turno de entrenamientos: llueve en el desierto de Nevada. De por sí el asfalto es muy poco abrasivo (“parece de parking”, lo calificó Colapinto antes del gran premio), y el agua ahora lo hace más resbaladizo. Queda por ver qué comportamiento tomarán los equipos en cuanto a decisiones y los pilotos en cuanto a conducción.

Lo sucedido en la primera sesión

En una pista fría y “cruda”, los pilotos tuvieron poca adherencia y muchos de ellos siguieron de largo en un par de curvas, principalmente en la vía de escapa de la 12. El monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, dio la vuelta más breve: 1m34s802/1000. Lo siguieron de cerca el tailandés Alexander Albon, de Williams, a 166/1000, y el japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, a 269/1000. El argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó lejísimos, a 1s956/1000, en el 20º y último lugar.

Bienvenidos a la cobertura de la segunda tanda de práctica de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 desarrollará a partir de la 1 de este sábado de Buenos Aires, y durante una hora, la segunda sesión de entrenamientos. La tanda será transmitida por el canal Fox Sports y la plataforma Disney+ y seguida al instante por LA NACION.

Por Xavier Prieto Astigarraga
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Alpine: las expectativas con el nuevo motor Mercedes y los detalles que invitan a ilusionarse
    1

    Alpine, de las expectativas para 2026 con el motor Mercedes, a los detalles que invitarán a la ilusión

  2. Se escribían cartitas en la primaria, un anillo los unió en el Dakar y hoy son campeones mundiales
    2

    Cartitas en la primaria, un anillo en el podio del Dakar y ser campeones mundiales: la historia de un amor cordobés todoterreno

  3. El piloto al que Helmut Marko reprendió y que lamenta no haber fichado para Red Bull
    3

    Fórmula 1: quién es el piloto al que Helmut Marko reprendió y que lamenta no haber fichado para Red Bull

  4. Colapinto, antes de Las Vegas: el envión de San Pablo y el ¿final? de la polémica con Stroll
    4

    Franco Colapinto habló en conferencia de prensa antes del comienzo de la actividad en Las Vegas

Cargando banners ...