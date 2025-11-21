Franco Colapinto, en vivo, en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
El argentino tiene la oportunidad de mejorar respecto a la sesión inicial
Franco, primero por un instante
Transcurridos 11 minutos de la tanda, Franco Colapinto consigue el mejor tiempo entre los diez pilotos que registran vueltas cronomotradas válidas: 1m37s779/1000. La marca es muy alta, claro, casi tres 3 segundos por encima de la de Charles Leclerc en la sesión inaugural, pero es lógica dado el estado de la pista.
Gasly y Colapinto, los precursores
Sale Pierre Gasly a la pista, el primero de los 20 pilotos en hacerlo. Pocos segundos después lo imita su compañero, Franco Colapinto. Y con él, otros ocho competidores.
Nadie se anima
Pasados cinco minutos de la tanda, ningún auto salió de los garajes. Todos esperan.
Colapinto sube al auto
Con su casco que posee reminiscencias del de Carlos Reutemann, Franco Colapinto se monta al Alpine número 43, pero aguarda un rato en el coche la orden de salida a la pista.
¡Semáforo verde!
Se habilita la pista para la segunda porción de ensayos del GP de Las Vegas. Después de una llovizan en los últimos minutos previos, la temperatura es baja y nadie encara desde el comienzo el patinoso pavimento estadounidense.
Perspectiva discreta para Alpine
Tras un buen rendimiento de Pierre Gasly en el Gran Premio de San Pablo (octavo en la carrera sprint, décimo en la principal), Alpine afronta un circuito menos favorable para su modelo A525. Uno de sus puntos flojos es el motor Renault, y las largas rectas de Las Vegas castigarán esa debilidad.
Lo que "faltaba": lluvia
La pista, enclavada en las calles de Las Vegas, se vuelve más peligrosa en el segundo turno de entrenamientos: llueve en el desierto de Nevada. De por sí el asfalto es muy poco abrasivo (“parece de parking”, lo calificó Colapinto antes del gran premio), y el agua ahora lo hace más resbaladizo. Queda por ver qué comportamiento tomarán los equipos en cuanto a decisiones y los pilotos en cuanto a conducción.
Lo sucedido en la primera sesión
En una pista fría y “cruda”, los pilotos tuvieron poca adherencia y muchos de ellos siguieron de largo en un par de curvas, principalmente en la vía de escapa de la 12. El monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, dio la vuelta más breve: 1m34s802/1000. Lo siguieron de cerca el tailandés Alexander Albon, de Williams, a 166/1000, y el japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, a 269/1000. El argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó lejísimos, a 1s956/1000, en el 20º y último lugar.
Bienvenidos a la cobertura de la segunda tanda de práctica de Las Vegas
El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 desarrollará a partir de la 1 de este sábado de Buenos Aires, y durante una hora, la segunda sesión de entrenamientos. La tanda será transmitida por el canal Fox Sports y la plataforma Disney+ y seguida al instante por LA NACION.
