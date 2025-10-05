LA NACION
Franco Colapinto, en vivo, en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

El argentino participa de la carrera que se disputa esta mañana en Marina Bay

Franco Colapinto en el circuito de Marina Bay, antes del GP de Singapur
Franco Colapinto en el circuito de Marina Bay, antes del GP de SingapurMark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Momento del himno

Suena el himno de Singapur, con un coro de hombres y mujeres, y los pilotos escuchan respetuosamente.

Las canciones de Colapinto

La previa de cualquier gran premio de Fórmula 1 se presta para los juegos. En la cuenta oficial de Alpine le preguntaron a Franco Colapinto qué canción se repite en su mente todo el tiempo. Después de evidenciar el calor de Singapur, el piloto argentino eligió dos temas de Ricardo Arjona: “Tu jardín con enanitos” y “La historia del taxi”.

Un "intruso"

En la esperada lucha entre los McLaren y el neerlandés Max Verstappen se entrometió George Russell, el piloto británico de Mercedes que firmó el mejor registro en la sesión de clasificación del GP de Singapur y sale este domingo desde la pole position.

Un golpe de suerte

Franco quedó 18º y Pierre Gasly, resignado, fue 20º, en un repetido y amargo desenlace para Alpine. Sin embargo, la FIA terminó favoreciendo al piloto de Pilar: los comisarios técnicos investigaron a los dos coches de Williams por una apertura antirreglamentaria del flap superior del DRS de los alerones traseros en los chasis de Alex Albon (12º) y Carlos Sainz (13º). El tailandés y el español, sancionados, partirán en la última fila. Colapinto, favorecido por esta situación, saldrá desde el 16° lugar.

Datos principales

La competencia está prevista desde las 9 de la Argentina. El Gran Premio se puede ver en vivo solamente a través de la plataforma digital Disney+ Premium. El canal de televisión Fox Sports dispone del relato, pero la carrera la emite en diferido. El argentino larga en el puesto 16°, mientras la pole position es del británico George Russell (Mercedes).

Bienvenidos a la carrera

La fecha 18 de la Fórmula 1 se corre este domingo en el circuito de Marina Bay, en Singapur, en una de las jornadas más atractivas de la temporada por la complejidad que representa correr de noche y con altas temperaturas. Franco Colapinto, al mando de Alpine, conserva la ilusión de sumar sus primeros puntos. Todo lo que pase, minuto a minuto.

