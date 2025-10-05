Franco Colapinto, en vivo, en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Franco quedó 18º y Pierre Gasly, resignado, fue 20º, en un repetido y amargo desenlace para Alpine. Sin embargo, la FIA terminó favoreciendo al piloto de Pilar: los comisarios técnicos investigaron a los dos coches de Williams por una apertura antirreglamentaria del flap superior del DRS de los alerones traseros en los chasis de Alex Albon (12º) y Carlos Sainz (13º). El tailandés y el español, sancionados, partirán en la última fila. Colapinto, favorecido por esta situación, saldrá desde el 16° lugar.

"TUVE MUCHÍSIMO TRÁFICO EN LA VUELTA. TENÍAMOS UN BUEN AUTO PARA PASAR"



✍️ Franco Colapinto



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ut9J21EguI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025