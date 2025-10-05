Franco Colapinto, en vivo, en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
El argentino participa de la carrera que se disputa esta mañana en Marina Bay
Momento del himno
Suena el himno de Singapur, con un coro de hombres y mujeres, y los pilotos escuchan respetuosamente.
Las canciones de Colapinto
La previa de cualquier gran premio de Fórmula 1 se presta para los juegos. En la cuenta oficial de Alpine le preguntaron a Franco Colapinto qué canción se repite en su mente todo el tiempo. Después de evidenciar el calor de Singapur, el piloto argentino eligió dos temas de Ricardo Arjona: “Tu jardín con enanitos” y “La historia del taxi”.
Queueing these songs up right now 🎶
Un "intruso"
En la esperada lucha entre los McLaren y el neerlandés Max Verstappen se entrometió George Russell, el piloto británico de Mercedes que firmó el mejor registro en la sesión de clasificación del GP de Singapur y sale este domingo desde la pole position.
Qualifying will be a challenge but we're in it as a Team 🤜🤛
Un golpe de suerte
Franco quedó 18º y Pierre Gasly, resignado, fue 20º, en un repetido y amargo desenlace para Alpine. Sin embargo, la FIA terminó favoreciendo al piloto de Pilar: los comisarios técnicos investigaron a los dos coches de Williams por una apertura antirreglamentaria del flap superior del DRS de los alerones traseros en los chasis de Alex Albon (12º) y Carlos Sainz (13º). El tailandés y el español, sancionados, partirán en la última fila. Colapinto, favorecido por esta situación, saldrá desde el 16° lugar.
"TUVE MUCHÍSIMO TRÁFICO EN LA VUELTA. TENÍAMOS UN BUEN AUTO PARA PASAR"

✍️ Franco Colapinto

📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium
✍️ Franco Colapinto
📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ut9J21EguI
Datos principales
La competencia está prevista desde las 9 de la Argentina. El Gran Premio se puede ver en vivo solamente a través de la plataforma digital Disney+ Premium. El canal de televisión Fox Sports dispone del relato, pero la carrera la emite en diferido. El argentino larga en el puesto 16°, mientras la pole position es del británico George Russell (Mercedes).
Bienvenidos a la carrera
La fecha 18 de la Fórmula 1 se corre este domingo en el circuito de Marina Bay, en Singapur, en una de las jornadas más atractivas de la temporada por la complejidad que representa correr de noche y con altas temperaturas. Franco Colapinto, al mando de Alpine, conserva la ilusión de sumar sus primeros puntos. Todo lo que pase, minuto a minuto.
