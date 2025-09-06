Franco Colapinto finalizó 14° en la última práctica antes de la clasificación para el GP de Italia de Fórmula 1, en Monza
El argentino mejoró en el final con las gomas blandas y quedó 2 décimas por encima de su compañero Gasly, al que en la previa Alpine confirmó como piloto principal hasta fines de 2028
Franco Colapinto tuvo una buena última práctica en el circuito de Monza, en la previa de la clasificación para el Gran Premio de Italia, que se desarrollará a partir de las 11 de nuestro país. El piloto argentino finalizó con el 14° mejor tiempo, a 0.703 del mejor, el inglés Lando Norris, con el McLaren. Fue una jornada muy apretada en tiempos (los 20 autos quedaron en menos de un segundo), en la que el pilarense tuvo una notoria mejoría en la última parte del entrenamiento, cuando salió a la pista con neumáticos blandos. Fue entonces cuando marcó diferencias, sobre todo con su compañero, Pierre Gasly, a quien le sacó 2 décimas.
En el podio de tiempos de este último entrenamiento, detrás de Norris, se ubicaron la Ferrari de Charles Leclerc y el otro McLaren, el de Oscar Piastri.
El sábado comenzó con una noticia de impacto en el equipo Alpine: la confirmación de que Pierre Gasly seguirá como piloto de la escudería francesa al menos hasta 2028. Lo hicieron con un video publicado en redes sociales, en los que repasan el vínculo del compañero de Colapinto con el equipo. Ahora resta saber si el argentino seguirá siendo su compañero en 2026. “Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1 que empieza en 2026. Y ahora hemos confirmado a nuestro piloto principal, que nos llevará de buena manera hacia el futuro”, dijo Flavio Briatore, el director del equipo.
Con casi 40 grados de calor en la pista, Colapinto y Gasly salieron desde el inicio de la práctica libre 3 a la pista, con neumáticos duros, para probar los autos con poco tráfico. Lo hicieron con tiempos altos; 1:22.736 marcó el argentino, poco más de un segundo más rápido que el francés.
En el primer tercio de la práctica ninguno bajó del 1:20. En ese lapso se vio un buen rendimiento de los Red Bull, en especial de Tsunoda, tan castigado a veces por su falta de consistencia.
A falta de 37 minutos, los dos Alpine ingresaron al pit. En la pista, Verstappen tenia el mejor registro (pudo bajar el 1:20), seguido de las Ferrari de Leclerc y Hamilton. A falta de media hora, Gasly y Colapinto estaban en el fondo con los dos peores tiempos.
“Intentamos dar más vueltas con más nafta y estando un poco más pesados... No nos gustó mucho, teníamos muy poco “grip” (adherencia) atrás. En general no se sentía muy bien el auto; es un poco lo de los viernes que nos pasa a veces y creo que, en general hay que buscar un poco el camino. Tenía creo, bastante tiempo para mejorar en dos curvas, el resto (del giro) era muy parecido al de Pierre. En unos lugares yo era más rápido, en otros lugares, un “poquito” más lento”, describió Colapinto.
En la conferencia de la FIA para pilotos, Franco había destacado el jueves lo mucho que significaba para él volver a Monza un año después de su debut con Williams, en el que largó 18º y llegó 12º. En su primer viernes como piloto oficial de la F1 había concluido a 1s043/1000 del más rápido ese día, Lewis Hamilton (Mercedes).
