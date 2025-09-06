Franco Colapinto finalizó 14° en la última práctica antes de la clasificación para el GP de Italia de Fórmula 1, en Monza

Franco Colapinto tuvo una buena última práctica en el circuito de Monza, en la previa de la clasificación para el Gran Premio de Italia, que se desarrollará a partir de las 11 de nuestro país. El piloto argentino finalizó con el 14° mejor tiempo, a 0.703 del mejor, el inglés Lando Norris, con el McLaren. Fue una jornada muy apretada en tiempos (los 20 autos quedaron en menos de un segundo), en la que el pilarense tuvo una notoria mejoría en la última parte del entrenamiento, cuando salió a la pista con neumáticos blandos. Fue entonces cuando marcó diferencias, sobre todo con su compañero, Pierre Gasly, a quien le sacó 2 décimas.

En el podio de tiempos de este último entrenamiento, detrás de Norris, se ubicaron la Ferrari de Charles Leclerc y el otro McLaren, el de Oscar Piastri.

El sábado comenzó con una noticia de impacto en el equipo Alpine: la confirmación de que Pierre Gasly seguirá como piloto de la escudería francesa al menos hasta 2028. Lo hicieron con un video publicado en redes sociales, en los que repasan el vínculo del compañero de Colapinto con el equipo. Ahora resta saber si el argentino seguirá siendo su compañero en 2026. “Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1 que empieza en 2026. Y ahora hemos confirmado a nuestro piloto principal, que nos llevará de buena manera hacia el futuro”, dijo Flavio Briatore, el director del equipo.

Dedicated to the future 👊 pic.twitter.com/RiXooCq1MI — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025

Con casi 40 grados de calor en la pista, Colapinto y Gasly salieron desde el inicio de la práctica libre 3 a la pista, con neumáticos duros, para probar los autos con poco tráfico. Lo hicieron con tiempos altos; 1:22.736 marcó el argentino, poco más de un segundo más rápido que el francés.

En el primer tercio de la práctica ninguno bajó del 1:20. En ese lapso se vio un buen rendimiento de los Red Bull, en especial de Tsunoda, tan castigado a veces por su falta de consistencia.

A falta de 37 minutos, los dos Alpine ingresaron al pit. En la pista, Verstappen tenia el mejor registro (pudo bajar el 1:20), seguido de las Ferrari de Leclerc y Hamilton. A falta de media hora, Gasly y Colapinto estaban en el fondo con los dos peores tiempos.

<p class="com-paragraph --s">Cuando quedaban 29 minutos, el argentino volvió a salir a la pista, otra vez con neumáticos duros. Mejoró un poco el registro como para superar a su compañero, pero seguía 19°, a 1.305 de Verstappen, el líder.</p><p class="com-paragraph --s">Mientras que los McLaren aparecieron en escena para desbancar a Verstappen, Franco volvió a detenerse. Buscaba los últimos ajustes para el cuarto de hora final de la práctica.</p><div class="ln-banner-container --caja4_mob"><div id="caja4_mob" class="ln-banner" data-slot-group="nota" data-device="mobile" data-subscription="false" data-ad-unit-path="/133919216/la_nacion_mobile/Nota/caja4_mob" data-targeting="{"sitio":"lanacion","seccion":"nota"}" data-without-hide="true" data-size="[[320,100],[300,250],[1,1]]" data-sizemap="[]" data-prebid-enabled="true"></div></div><p class="com-paragraph --s">Ya con gomas blandas, Colapinto mejoró en 7 décimas y emparejó a Gasly a falta de 6 minutos. Y en el arresto final, subió al puesto 14° en una práctica que demostró la notable paridad de los 20 autos: todos quedaron en menos de un segundo.</p><p class="com-paragraph --s">Desde las 11, Colapinto buscará encontrar el mejor lugar para largar el domingo en la pista que lo vio empezar, hace un año, su aventura en la máxima categoría del automovilismo.</p><div class="ln-banner-container --caja6_mob"><div id="caja6_mob" class="ln-banner" data-slot-group="nota" data-device="mobile" data-subscription="false" data-ad-unit-path="/133919216/la_nacion_mobile/Nota/caja6_mob" data-targeting="{"sitio":"lanacion","seccion":"nota"}" data-without-hide="true" data-size="[[300,250],[230,50],[300,450],[1,1],[320,100]]" data-sizemap="[]" data-prebid-enabled="true"></div></div><h2 class="com-title --font-primary --xl --font-extra">Un viernes discreto</h2><p class="com-paragraph --s">En el inicio de la actividad el viernes, el argentino vio desde abajo del auto la primera tanda de práctica, ya que <strong>su lugar lo ocupó Paul Aron</strong>, habitual piloto de reserva. ¿La razón? Reglamentariamente, la F1 obliga que cada auto de la parrilla debe ser manejado en dos entrenamientos anuales por los pilotos suplentes. El australiano <strong>Jack Doohan</strong>, por ejemplo, le prestó su monoplaza -cuando todavía era el segundo piloto de Alpine- al japonés <strong>Ryo Hirakawa </strong>en la segunda carrera de la temporada, corrida en el circuito nipón de <strong>Suzuka</strong>.</p><p class="com-paragraph --s">¿Y cómo le fue a Aron? El estonio protagonizó una escena destacada de la jornada por un leve despiste, que enseguida captó la atención de la televisación. Se trató de <strong>un trompo muy leve</strong> que, para su fortuna, no tuvo mayores consecuencias ya que quedó en una parte asfaltada, por lo que enseguida retomó la acción.</p><div class="ln-banner-container --caja7_mob"><div id="caja7_mob" class="ln-banner" data-slot-group="nota" data-device="mobile" data-subscription="true" data-ad-unit-path="/133919216/la_nacion_mobile/Nota/caja7_mob" data-targeting="{"sitio":"lanacion","seccion":"nota"}" data-without-hide="true" data-size="[[300,250],[320,50],[300,450],[1,1],[320,100]]" data-sizemap="[]" data-prebid-enabled="true"></div></div><div class="com-embed --twitter container-center-100"><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">TROMPO DE PAUL ARON EN MONZA<br><br>El piloto de reserva de Alpine, con problemas en el <a href="https://twitter.com/hashtag/ItalianGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ItalianGP</a>. <br><br>▶️ Mirá la 🏁 <a href="https://twitter.com/hashtag/Formula1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Formula1</a> en el Plan Premium de <a href="https://twitter.com/hashtag/DisneyPlus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DisneyPlus</a> <a href="https://t.co/JU0pVmyvlZ">pic.twitter.com/JU0pVmyvlZ</a></p>— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) <a href="https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1963934533226516645?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2025</a></blockquote> </div><p class="com-paragraph --s">Además, un incidente de <strong>Isack Hadjar </strong>(Racing Bulls) dejó la pista repleta de leca y obligó a los funcionarios del circuito a limpiarla. Hubo <strong>bandera roja </strong>y todos los pilotos fueron a boxes. <strong>A Leclerc le avisaron tarde </strong>y, ya con la obligación de levantar el acelerador, pasó a un Kick Sauber. <strong>Pidió disculpas por radio</strong>. El asunto fue anotado por los comisarios de la prueba, pero <strong>no hubo sanción para el monegasco de Ferrari</strong>.</p><div class="ln-banner-container --caja8_mob"><div id="caja8_mob" class="ln-banner" data-slot-group="nota" data-device="mobile" data-subscription="true" data-ad-unit-path="/133919216/la_nacion_mobile/Nota/caja8_mob" data-targeting="{"sitio":"lanacion","seccion":"nota"}" data-without-hide="true" data-size="[[300,250],[320,50],[300,450],[1,1],[320,100]]" data-sizemap="[]" data-prebid-enabled="true"></div></div><p class="com-paragraph --s">Con el correr de la práctica, <strong>los Alpine quedaron relegados</strong>. Fue una sesión con muy poca adherencia [grip] en la que varios pilotos se fueron a la leca (Kimi Antonelli, Fernando Alonso, dos de ellos) y ensuciaron la pista. A cinco minutos del final, <strong>los tifosi festejaron la P1 de Lewis Hamilton</strong>. El inglés hizo un tiempazo, señal de que de a poco va sintiéndose más cómodo con el auto. Cabe destacar que <strong>el heptacampeón mundial deberá cumplir con una penalización de cinco lugares</strong> luego de la clasificación debido a su incidente en Zandvoort la semana pasada. En este tramo final de la sesión, Ferrari tuvo el 1-2 en la grilla con Hamilton y Leclerc.</p><div class="content-media"><section role="button" class="mod-media "><figure role="button" class="mod-figure "><div class="placeholder "><div class="com-image"><picture><source media="(min-width: 768px)" srcSet="https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/franco-colapinto-siguio-la-primera-tanda-del-R73EUCBPERCZDN37JI3MAMVORY.jpg?auth=542ee7be0b9ac5b7fd9687d17517249e14b3394dfdeabf38c72af45e9f126b43&width=780&height=520&quality=70&smart=true"/><img class="image flex com-image --cover" decoding="async" fetchpriority="low" loading="lazy" src="https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/franco-colapinto-siguio-la-primera-tanda-del-R73EUCBPERCZDN37JI3MAMVORY.jpg?auth=542ee7be0b9ac5b7fd9687d17517249e14b3394dfdeabf38c72af45e9f126b43&width=420&height=280&quality=70&smart=true" width="6000" alt="Franco Colapinto siguió la primera tanda del viernes desde abajo del Alpine, en el Gran Premio de Italia que se desarrolla en Monza" height="4000"/></picture></div></div><figcaption class="mod-figcaption"><span class="com-text --caption --twoxs">Franco Colapinto siguió la primera tanda del viernes desde abajo del Alpine, en el Gran Premio de Italia que se desarrolla en Monza</span><span class="com-text --credit --twoxs">Clive Rose - Getty Images Europe</span></figcaption></figure></section></div><div class="ln-banner-container --caja9_mob"><div id="caja9_mob" class="ln-banner" data-slot-group="nota" data-device="mobile" data-subscription="true" data-ad-unit-path="/133919216/la_nacion_mobile/Nota/caja9_mob" data-targeting="{"sitio":"lanacion","seccion":"nota"}" data-without-hide="true" data-size="[[300,250],[320,50],[300,450],[1,1],[320,100]]" data-sizemap="[]" data-prebid-enabled="true"></div></div><p class="com-paragraph --s">Más tarde, ya en la FP2, Franco sí se subió al auto. Tal como se preveía, <strong>los dos Alpine pagaron muy caro el precio de la falta de potencia</strong> respecto de sus rivales y <strong>el argentino terminó 20º</strong>, dos puestos detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly. El francés concluyó a 1s224/1000 del más rápido de ese segmento, el británico Lando Norris (McLaren), y Colapinto, que realizó un trabajo más conservador, a 1s686/1000.</p><p class="com-paragraph --s">Mientras Gasly se salía de pista en una oportunidad (lo hicieron varios pilotos), Franco se mantuvo siempre sobre el pavimento. Giró 30 vueltas, y marcó 1m21s504/1000 mientras Gasly señaló 1m21s192/1000 como lo mejor. La diferencia fue más amplia que la que venía siendo habitual, pero se debió en parte al planteo que tuvo Franco, que <strong>se mostraba tranquilo y asertivo después de terminar la práctica </strong>ante los micrófonos de ESPN, más allá de cierta preocupación que expresa siempre.</p><h3 class="com-title --font-primary --l --font-extra">El análisis de Colapinto sobre la práctica del viernes </h3><div id="anexo-OYHRKB6FLNGLRNEKMXEFQMI2NI" class="com-embed --html"><p><iframe style="width: 100%; max-width: 640px;" height="360" src="https://www.espn.com.ar/core/video/iframe?id=15637273&endcard=false&omniReportSuite=wdgespge"allowfullscreen frameborder="0">

“Intentamos dar más vueltas con más nafta y estando un poco más pesados... No nos gustó mucho, teníamos muy poco “grip” (adherencia) atrás. En general no se sentía muy bien el auto; es un poco lo de los viernes que nos pasa a veces y creo que, en general hay que buscar un poco el camino. Tenía creo, bastante tiempo para mejorar en dos curvas, el resto (del giro) era muy parecido al de Pierre. En unos lugares yo era más rápido, en otros lugares, un “poquito” más lento”, describió Colapinto.

Lo mejor del viernes del GP de Italia

En la conferencia de la FIA para pilotos, Franco había destacado el jueves lo mucho que significaba para él volver a Monza un año después de su debut con Williams, en el que largó 18º y llegó 12º. En su primer viernes como piloto oficial de la F1 había concluido a 1s043/1000 del más rápido ese día, Lewis Hamilton (Mercedes).