Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El piloto argentino sale a la pista con su Alpine en el circuito callejero de Bakú
Los Alpine mejoran en la parte rápida
Con un cambio aerodinámico en el alerón trasero, los Alpine no sufren tanto en la parte rápida del circuito (Colapinto tiene el segundo mejor tiempo en el sector 3, de alta velocidad). Sin embargo, los sectores 1 y 2, mucho más trabados, conspiran contra el tiempo final. Por eso, Gasly es 18º y Colapinto, 20º y último. Entre ambos, el Haas de Oliver Bearman.
1-2 de Ferrari
La escudería italiana llega al primer cuarto de hora con los dos pilotos más rápidos de la segunda sesión. Charles Leclerc es el líder, mientras que lo escolta Lewis Hamilton. La sorpresa es Gabriel Bortoleto, brasileño de Sauber, quien por ahora ocupa el sexto lugar.
Mejora Colapinto
Ahora el que rebaja sus tiempos es el piloto argentino de Alpine, que vuelve a hacer una buena vuelta y sube hasta el puesto 15, a 2.038 segundos de Norris, el líder provisional de la segunda práctica en Bakú.
Acelera Gasly
El francés de Alpine recupera terreno y ahora pasa a Colapinto en los registros. Se ubica en el puesto 14, mientras que el argentino retrocede y ahora es 16º.
Colapinto en el Top 10
La primera vuelta rápida de Colapinto es muy buena: se cuela en el Top 10 y se ubica en la novena posición, a 1.770 segundos del más rápido en los primeros minutos de la FP2, el neerlandés Max Verstappen. Pierre Gasly, en tanto, se ubica en el puesto 15.
Bloqueo de Hamilton
El inglés de Ferrari bloquea las ruedas delanteras al frenar para doblar a la derecha y se va de la pista. La vuelta no contará.
Sale Colapinto
El piloto argentino, a bordo de su Alpine, sale a la pista en el circuito callejero de Bakú. Por ahora, sin tiempos.
Los Sauber a la pista
El brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Nico Hulkenberg son los primeros en dejar la zona de boxes y salir a la pista en la segunda practica libre de cara al Gran Premio de Azerbaiyán.
Se abre la transmisión oficial y se viene la segunda práctica
Los pilotos están por salir a la pista para la segunda práctica en el circuito callejero de Bakú, la capital de Azerbaiyán. El piloto argentino Franco Colapinto, a bordo de un Alpine, intentará mejorar sus registros de la primera tanda de entrenamientos, cuando fue penúltimo, sólo por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
La agenda de Colapinto en Bakú
La segunda práctica en Bakú se largará a las 9 de la mañana y marcará el final de la actividad del viernes. El sábado, la tercera sesión de entrenamientos libres comenzará a las 5.30 de la mañana de la Argentina, mientras que la clasificación está prevista para las 9 de nuestro país. El domingo, la luz verde del semáforo se encenderá a las 8 de la mañana de la Argentina. Y comenzará entonces el Gran Premio de Azerbaiyán, la escala número 17 de la temporada 2025 de la Fórmula 1.
Buscando emular lo hecho en 2024
Bakú es un circuito que le sienta bien a Franco Colapinto. La temporada pasada, de hecho, tuvo aquí su mejor actuación como piloto de Fórmula 1. Terminó octavo gracias a un choque en la última vuelta entre Carlos Sainz y Sergio “Checo” Pérez, sumó puntos para Williams y fue elogiado por varios de sus colegas por su largada y sus maniobras durante el Gran Premio. Para esta temporada el auto que maneja es muy distinto: el Alpine 2025 no tiene la velocidad de aquel Williams 2024.
El resumen de la primera tanda
La buena noticia para Colapinto en la primera sesión del viernes es que terminó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. El argentino fue 119 milésimas más rápido que el galo. Sin embargo, y como es casi una costumbre esta temporada, los Alpine penaron con los problemas de potencia y concluyeron al final de la grilla: Colapinto fue 19º, mientras que Gasly terminó en el puesto 20º y último.
Colapinto vuelve a la pista
Bienvenidos a la segunda sesión de prácticas de la Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú (Azerbaiyán). Está previsto que la máxima categoría del automovilismo regrese a la pista desde las 9 de la mañana (hora de la Argentina). Equipos y pilotos buscarán sumar datos y vueltas a la telemetría luego de una primera tanda de prácticas en las que apenas pudieron girar durante algo más de media hora. La sesión estuvo detenida por un desprendimiento del pianito en una de las curvas, percance que complicó a todos y cambió la planificación del día.
