Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Bienvenidos a la segunda sesión de prácticas de la Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú (Azerbaiyán). Está previsto que la máxima categoría del automovilismo regrese a la pista desde las 9 de la mañana (hora de la Argentina). Equipos y pilotos buscarán sumar datos y vueltas a la telemetría luego de una primera tanda de prácticas en las que apenas pudieron girar durante algo más de media hora. La sesión estuvo detenida por un desprendimiento del pianito en una de las curvas, percance que complicó a todos y cambió la planificación del día.

Colapinto firma la bandera de una fan antes de afrontar la primera práctica libre en Bakú @AlpineF1Team