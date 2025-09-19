Colapinto fue 19° en la primera práctica en el circuito callejero de Bakú de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó penúltimo en la primera sesión de entrenamientos en el circuito callejero de Bakú, donde este domingo se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán. El pilarense sólo fue más rápido que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, a quien aventajó por 119 milésimas. Y quedó a 2.595 segundos del más rápido, el inglés Lando Norris (McLaren).

El argentino volverá a subirse a su Alpine desde las 9 de la mañana, hora de la Argentina, para la segunda práctica de la jornada. Buscará mejorar sus registros de cara a lo que será la clasificación del sábado y la carrera del domingo, en la que intentará emular lo hecho hace un año con Williams, cuando terminó en el octavo puesto y rubrico su mejor actuación en la Fórmula 1.

Se trató de una primera práctica accidentada, que estuvo detenida durante más de 25 minutos porque una parte del pianito de la curva 16 se desprendió mientras Carlos Sainz pasaba por esa zona. Hubo bandera roja y todos los pilotos debieron regresar a los boxes. El trabajo y la planificación de todos los equipos se trastocaron por el percance.

Looks like some rubber on the Turn 16 kerb came loose when Carlos Sainz rounded the corner 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u4UoH7ILya — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Con apenas 20 minutos para recorrer la pista, el australiano Oscar Piastri pudo salir al trazado callejero, ya que sus mecánicos lograron reparar una falla en su motor. Terminó segundo, sólo por detrás de su compañero de equipo, Norris. Y tercero fue el monegasco Charles Leclerc.

Colapinto, por su parte, recién pudo completar vueltas cronometradas (dio 14 en total) luego de la bandera roja. Hizo la primera en 1m47s798, luego la llevó a 1m45s783 y al final su mejor registro fue de 1m45s299, apenas más rápido que Gasly y más lento que el resto de los pilotos de la parrilla.

Por detrás de los tres primeros se ubicaron el Mercedes del inglés George Russell, el Williams de Alex Albon -demostrando que ese auto se adapta muy bien a los circuitos callejeros como el de Bakú- y los Red Bull del japonés Yuki Tsunoda y el neerandés Max Verstappen, que como casi siempre se guarda lo mejor para la clasificación. Si el campeón del mundo no terminó más adelante fue porque sobre el final de la sesión debió abortar una vuelta rápida con neumáticos blandos tras pasarse en una curva.

El blooper de Sainz

Sainz, con el otro Williams, fue noveno tras protagonizar el blooper de la jornada: confundió el box de su equipo, Williams, con el de Alpine, e ingresó en el espacio reservado para el equipo de Colapinto y Gasly. El Top 10 fue completado por Isack Hadjar. Más allá del incidente con la pista que la retrasó y complicó a todos los equipos y pilotos, el primer entrenamiento se mantuvo libre de accidentes. El inglés Lewis Hamilton se salvó de haber dañado su Ferrari luego de irse contra el muro en la curva 5, hacia la izquierda.