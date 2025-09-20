Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Bakú

Fue otro viernes de bajo rendimiento para Alpine y Colapinto lo sufrió en un circuito que le generaba ilusión antes de comenzar a girar. Los autos de la escudería francesa no penaron tanto por la falta de velocidad, sino más bien por su inestabilidad en las curvas. Los cambios aerodinámicos hicieron que no perdieran demasiado tiempo en las zonas de rectas y aceleración a fondo. Sin embargo, Franco y el francés Pierre Gasly sufrieron en las zonas trabadas. El argentino fue 19° en el primer entrenamiento y último en la siguiente tanda de práctica. El inglés Lewis Hamilton lideró el 1-2 de Ferrari.