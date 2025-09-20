Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Bakú
El piloto argentino participa del segmento que define el orden de salida para la carrera de este domingo
Comienza la Q2
Se lanza la Q2. Los 15 mejores salen a la pista.
Golpe y eliminación para Colapinto
Sobre el cierre de la clasificación, Colapinto se golpeó, cuando corría por detrás de Gasly, que se despistó metros delante pero sin llegar a impactar, y los dos quedan eliminados. Franco queda 16°, cuando estaba muy cerca de avanzar a la Q2. Detrás del argentino quedaron Hulkenberg (Kick Sauber), Ocon (Haas), Gasly (Alpine) y Albon (Williams).
#F1xFoxSports | Golpe de Franco en la Q1 del #AzerbaijanGP 😔— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 20, 2025
Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ en @TelemetricoF1 junto a @puenteadrian , @aagulla_TV y @f1andersen 🙌 pic.twitter.com/eyAC5hPH2o
Pista libre en Bakú: se define la Q1
Se reinicia la clasificación. Es el momento decisivo para definir los 15 que avanzarán. “Queda mucho tiempo, vamos a hacer una buena vuelta”, alienta Toto Wolf a Antonelli (Mercedes), que está 20°. Hamilton está al frente. Los Alpine todavía están en el box del equipo.
Colapinto mejora... ¡y hay otra bandera roja!
Mejora Colapinto y sube al 10° lugar, justo antes de que se muestre otra bandera roja, porque Hulkenberg no llegó a doblar e impactó de frente con su Kick Sauber. Logra salir, pero deberá volver a boxes. Hay muchos pilotos complicados e, incluso, todavía no tiene tiempo Kimi Antonelli. Quedan 6m36s de la Q1.
Semáforo en verde, otra vez
Se habilita otra vez la salida y los autos vuelven a la calle de boxes, listos para cuando se ponga el semáforo en verde. Lawson, que tiene por el momento el 4° mejor registro, se quedó en su box; los mecánicos guardaron el auto.
¡Bandera roja! Se golpeó Albon...
Se golpeó Albon (Williams) al darle a un muro del lado interno, rompió la suspensión y se queda afuera de la clasificación pronto. Hay bandera roja, a falta de 11m33s de la tanda. Vuelven los autos a los boxes. Franco Colapinto está 17° y el más rápido es Leclerc.
#F1xFoxSports | Bandera roja en el arranque de la Qualy del #AzerbaijanGP por este toque de Albon contra el muro.— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 20, 2025
Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ en @TelemetricoF1 junto a @puenteadrian , @aagulla_TV y @f1andersen 🙌 pic.twitter.com/dV0apUWD5m
Las primeras referencias
La Q1 ya tiene las primeras referencias de tiempo. Colapinto hizo 1m44s057/1000, solo por delante de Hulkenberg, que estuvo cerca de chocar a la salida de una curva. Sólo 12 completaron giros en los primeros cinco minutos. Sainz es el más veloz, mientras faltan salir los principales pilotos.
Comienza la clasificación
Semáforo verde, pista libre. Arranca la clasificación luego de una mañana en la que algo de lluvia le dieron algo de suciedad al circuito.
Se viene la clasificación
En cuatro minutos será la primera etapa de la clasificación en Bakú, con 18 minutos para definir los 15 pilotos que pasarán a la Q2. Hay un viento en contra fuerte en la recta principal en la pista que tendrá su novena clasificación. Los autos comienzan a ubicarse en la calle de boxes...
Anuncio: Bakú seguirá en el calendario
La categoría anunció, tras la última práctica de entrenamientos, que el Gran Premio de Azerbaiyán continuará en el calendario hasta 2030. El circuito de Bakú es uno de los más extensos y pintorescos de los callejeros, con una gran exigencia por el trazado.
La última práctica
Este sábado, durante la madrugada argentina, Colapinto participó de la tercera sesión de entrenamientos en Bakú: el argentino mejoró respecto del viernes y fue 15°, girando 19 vueltas, mientras que a su compañero Gasly le costó con otro balance del auto. El francés quedó 19°. Lando Norris (McLaren) fue el más rápido, delante de Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren).
FP3 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Verstappen splits the McLarens with Hamilton not far behind 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/BIoc2qS4oa
Briatore habló sobre Colapinto
Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, aseguró ayer que Colapinto es uno de los dos únicos pilotos que pelea por el segundo asiento del equipo para acompañar a Pierre Gasly en 2026. El italiano descartó alternativas externas y señaló que la elección se definirá entre el argentino y el estonio Paul Aron, actual piloto de reserva. “Está entre Franco y Paul”, sentenció el responsable de la toma de decisiones estratégicas de la escudería, en una entrevista exclusiva con el sitio especializado The Race.
El golpe de Norris
McLaren pareció trabajar pensando en la carrera durante el viernes, sobre todo en la segunda práctica, que estuvo lejos de las Ferrari. Y allí fue donde Lando Norris se golpeó con uno de los muros y rompió la suspensión de su auto, por lo que completó esa vuelta a marcha lenta, casi acelerando de costado. Más tarde, a su compañero Oscar Piastri le pasó algo similar, pero logró controlar el impacto y evitó daños.
Here's that moment... and Lando's reaction 💥📻#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/hbrMy3RP0p— Formula 1 (@F1) September 19, 2025
Las primeras sensaciones de Colapinto
Alpine ya sabía que podría atravesar por otro fin de semana para olvidar, agravado aún más por las complicaciones del pavimento del dibujo urbano que obligan a una mayor altura al suelo del fondo del coche y a ablandar las suspensiones, algo que por su propia concepción le cae muy mal a los A525. “Nos está costando mucho en esta pista con tantos baches, circuito callejero con tantas curvas lentas... Hay que laburar para mañana. Estamos muy lejos”, alertó ayer Colapinto, en sus primeras sensaciones acelerando a fondo.
Otro viernes con poca velocidad
Fue otro viernes de bajo rendimiento para Alpine y Colapinto lo sufrió en un circuito que le generaba ilusión antes de comenzar a girar. Los autos de la escudería francesa no penaron tanto por la falta de velocidad, sino más bien por su inestabilidad en las curvas. Los cambios aerodinámicos hicieron que no perdieran demasiado tiempo en las zonas de rectas y aceleración a fondo. Sin embargo, Franco y el francés Pierre Gasly sufrieron en las zonas trabadas. El argentino fue 19° en el primer entrenamiento y último en la siguiente tanda de práctica. El inglés Lewis Hamilton lideró el 1-2 de Ferrari.
Bienvenidos a la cobertura de la clasificación de la F1 en Bakú
Desde las 9 (hora argentina), se desarrollará la clasificación de Fórmula 1 para la carrera de este domingo del Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú. Franco Colapinto participa con Alpine por undécima vez en la temporada, tras haberse unido al equipo en reemplazo de Jack Doohan luego de seis fechas.
Más notas de Fórmula 1
Seguí leyendo
"Me enganché al instante". Gloria, cocaína, depresión y la lucha contra el cáncer: secretos y tormentos de un monstruo del tenis
"Aún tiene mucho por crecer". De aquella broma sobre el temible Harry Kane a ser uno de los pilares de Boca en sólo tres meses
“El atletismo me salvó la vida”. Sufrió quemaduras en la cara, libró una batalla psicológica y quiere ser otra vez campeón mundial
- 1
Cómo salió Franco Colapinto en las prácticas de hoy en Bakú, en el GP de Azerbaiyán
- 2
Colapinto y su regreso a Bakú: “Feliz de volver a este circuito, pero no será una carrera fácil”
- 3
Franco Colapinto asumió los problemas del Alpine tras el mal viernes en Bakú: “Estamos muy, muy lejos”
- 4
Franco Colapinto terminó último en la segunda práctica libre de Bakú