Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la segunda práctica libre de la F1 en Zandvoort
El piloto argentino vuelve a salir con su Alpine al circuito de Países Bajos
La lluvia, invitada especial a Zandvoort
Las nubes negras se posan sobre el circuito neerlandés y caen las primeras gotas sobre la pista. Según el radar que tienen los equipos, la lluvia durará apenas cinco minutos y la segunda tanda de entrenamientos podrá largarse sin problemas. Las precipitaciones volverán durante el entrenamiento.
Con la expectativa de mejorar
Sin puntos en el campeonato, Alpine realizó tareas de mejoras sobre el monoplaza del argentino para que se vuelve una máquina menos impredecible a la hora de salir a la pista. La escudería con sede en Enstone marcha última entre los Constructores, con 20 puntos; en el escalón anterior se ubica Haas, con 35. A pesar de la presión, Colapinto se muestra enfocado en mejorar su rendimiento en lo que queda de la temporada.
Zandvoort, un circuito que Colapinto conoce
El jueves, en una charla con LA NACION y otros medios internacionales, Colapinto se refirió al circuito de Países Bajos, cómo se prepara para los diez últimos episodios del calendario y el futuro. “Conozco bien el trazado y estoy contento de regresar a Zandvoort, ya que pasó mucho tiempo desde la última vez que competí”, apuntó el pilarense, que hace tres meses ensayó con una versión antigua del Alpine en este mismo escenario.
Segunda práctica en Zandvoort
Franco Colapinto volverá a salir a la pista con su Alpine en la segunda práctica libre del viernes. Será desde las 11 de la mañana (hora de la Argentina). El piloto argentino buscará mejorar sus registros: en la primera tanda, más temprano, culminó en el puesto 18, a 663 milésimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien fue décimo.
