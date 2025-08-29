Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la segunda práctica libre de la F1 en Zandvoort

Sin puntos en el campeonato, Alpine realizó tareas de mejoras sobre el monoplaza del argentino para que se vuelve una máquina menos impredecible a la hora de salir a la pista. La escudería con sede en Enstone marcha última entre los Constructores, con 20 puntos; en el escalón anterior se ubica Haas, con 35. A pesar de la presión, Colapinto se muestra enfocado en mejorar su rendimiento en lo que queda de la temporada.

Franco Colapinto, durante la primera práctica libre de este viernes en Zandvoort Patrick Post� - AP�