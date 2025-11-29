Franco Colapinto terminó 20° en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

“Después del FP1 [la única práctica libre] los dos [por él y por Gasly] rompimos mucho el piso: el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos. Tuvimos que cambiarlo, pero no teníamos más. Son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó”, se lamentó el piloto argentino por el bajo rendimiento del viernes en la clasificación luego de un despiste en los entrenamientos que le costó caro y les dio mucho trabajo a los mecánicos de Alpine.

