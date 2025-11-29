Franco Colapinto terminó 20° en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
El piloto argentino tuvo un viernes con problemas en el piso del Alpine y se debieron hacer reparaciones
Colapinto utilizó la carrera sprint como banco de pruebas del auto y de los neumáticos de cara a la clasificación de esta tarde. Terminó 20°,
Final de la carrera: ganó Piastri
Oscar Piastri (McLaren) completa sin dificultades las 19 vueltas y se impone en la carrera sprint de Qatar. Al podio subirán, además, George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). Así, el australiano le descuenta dos puntos a su compañero en la lucha por el campeonato.
Última vuelta: los Alpine pasaron por boxes
Colapinto y Gasly se detuvieron en los boxes, cambiaron neumáticos y salen a la pista otra vez. El argentino vuelve a quedar 20°.
Dos vueltas para el final de la carrera sprint
La pista está sucia en varios sectores. Antonelli recibió una tercera advertencia por salirse de los límites del tazado y quedó al borde de una penalización. Piastri sigue al frente. Colapinto advierte que uno de los neumáticos se degradó demasiado.
Vuelta 14: una sanción y Stroll a los boxes
Stroll se fue a los boxes y cambió los neumáticos. Tsunoda se fue de los límites por cuarta vez y es penalizado con cinco segundos. Alonso es superado por Antonelli, tras ingresar a la recta principal saliéndose de la pista. Colapinto está 19°.
Once vueltas en Qatar: algunos en problemas
Lawson y Leclerc pelean por el 13°, con problemas para mantenerse en el trazado, dirimen la posición fuera de la pista. Flamean banderas de advertencia y el neozelandés le devuelve la posición. Colapinto también se complica en su prueba del auto en el fondo del pelotón.
Octava vuelta
Verstappen pierde distancia con Norris en el intento de presionarlo por el tercer lugar. El neerlandés expresa que no está cómodo con el auto.
Sexta vuelta
Es casi un desfile la carrera en este momento, con los autos muy cerca entre ellos pero sin intentos de sobrepaso. Piastri hizo el récord de vuelta y lleva 1,5 segundos.
Tercera vuelta: Leclerc, en problemas
Leclerc cayó cuatro posiciones desde la salida y está 13°. Piastri sigue dominando, con Russell, Norris y Verstappen detrás. Colapinto sigue 20°, pegado a Gasly.
Primera vuelta
Piastri largó muy bien y hace una buena diferencia en el comienzo. Verstappen saltó del 6° al 4° lugar. Los que largaron desde los boxes, entre ellos Colapinto, ya están junto al pelotón.
Semáforo en verde en Lusail
Pista libre en Qatar para la vuelta previa de la carrera sprint en Lusail. Piastri sale adelante, quiere extender la definición del título para el próximo fin de semana en Abu Dhabi.
Los últimos ajustes: pilotos a bordo
Los pilotos comienzan a subirse a los autos, la mayoría en la grilla. Al lado, los mecánicos mirando todos los detalles. Se viene la carrera sprint en Qatar, en medio del desierto, bajo un cielo plomizo.
Más tarde, la clasificación principal
Luego de correrse la carrera sprint, la categoría afrontará este sábado su segunda clasificación del fin de semana, en ese caso para la carrera principal del domingo. La qualy tradicional de la F1 será a las 15 (hora argentina), por lo que no habrá demasiado tiempo para ajustes ante un problema serio en la sprint.
Colapinto, junto a sus ingenieros
Colapinto ya está junto a sus ingenieros en el box en Qatar y dialogan sobre las modificaciones y la estrategia. Participará de la vuelta previa, antes de regresar al pit lane junto a Gasly, Stroll y Hamilton, y allí será el momento en el que descubrirá si siente mejor el auto. Necesitará cuidarlo pensando en la carrera sprint y en la clasificación para la carrera principal del domingo.
Cómo está el campeonato y qué falta
Luego del triunfo de Verstappen en Las Vegas y las descalificaciones de Norris (2°) y Piastri (4°), el campeonato de pilotos quedó ajustado como pocos esperaban. El británico de McLaren tiene 390 puntos y les lleva 24 al neerlandés y al australiano. En Lusail, un trazado con pocas posibilidades de sobrepaso, hay un máximo de 33 unidades en juego: ocho para el ganador de la sprint de hoy, la última carrera de este estilo del año, en la que suman los ocho primeros, y 25 para el ganador del gran premio del domingo.
Hamilton, frustrado
“Me siento terrible “, dijo Lewis Hamilton (Ferrari) después del GP de Las Vegas, donde registró su peor actuación en una clasificación al terminar 20°. Seis días después, la situación no mejoró demasiado y volvió a quedar eliminado en la Q1: el inglés largará 18°, sólo delante de los Alpine, aunque también desde los boxes (como Lance Stroll) por los cambios en la configuración del auto. “El coche no podía ir más rápido”, se lamentó. El siete veces campeón, que ganó en Qatar en 2021, sumó otro traspié en una temporada que él mismo calificó de “pesadilla”.
Piastri larga adelante
El australiano Oscar Piastri resurgió luego de algunos fines de semana en los que cedió terreno en la lucha por el campeonato y consiguió la pole. McLaren no pudo redondear el 1-2 porque entre Piastri y su compañero Lando Norris se coló el Mercedes de otro británico, George Russell (Mercedes). En el cuarto lugar sorprendió el español Fernando Alonso (Aston Martin) y aún más sobresaliente fue el quinto puesto logrado por el japonés Yuki Tsunoda, por delante de su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen.
Las explicaciones de Colapinto
“Después del FP1 [la única práctica libre] los dos [por él y por Gasly] rompimos mucho el piso: el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos. Tuvimos que cambiarlo, pero no teníamos más. Son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó”, se lamentó el piloto argentino por el bajo rendimiento del viernes en la clasificación luego de un despiste en los entrenamientos que le costó caro y les dio mucho trabajo a los mecánicos de Alpine.
Colapinto larga desde los boxes
En la clasificación del viernes, tras la única práctica libre que la categoría tuvo en el inicio de la actividad, Franco Colapinto quedó 20° con el Alpine con problemas en el piso del auto, y quedó en la última fila junto a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Otra vez, deberá buscar remontar desde el fondo de la parrilla, aunque saliendo esta vez desde la calle de boxes los dos autos de la escudería después de cambios que se hicieron en la configuración de los coches.
Bienvenidos a la cobertura de la carrera sprint en Qatar
Desde las 11 (hora argentina), se desarrollará la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en el circuito de Lusail. Será una competencia de 19 vueltas –o un máximo de una hora de duración– y se podrá ver en vivo a través de Disney+ y Fox Sports. Aquí, en LA NACION, se brindará detalle minuto a minuto de lo más destacado.
