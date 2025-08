Franco Colapinto, entre el optimismo y la prudencia con un auto que mejoró, pero aún no le da garantías: “Es un buen paso”

Así como en los momentos críticos intenta no dramatizar, Franco Colapinto toma con tranquilidad y realismo cuando aparecen jornadas como las de este sábado, donde las energías parecen apuntar hacia lo positivo. La última práctica y -sobre todo- la clasificación para el Gran Premio de Hungría mostraron al argentino en una mejor versión que la que venía ofreciendo a bordo de un Alpine al que no termina de gobernar del todo. El puesto 14° desde el que largará la carrera de este domingo es una anécdota; lo importante es que se notó que por momentos pudo dominar el monoplaza y que terminó por encima de su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, que no logró atravesar la Q1 e iniciará 17°.

Mano a mano con LA NACION, Colapinto resumió las sensaciones de una clasificación que lo vio muy bien en la Q1 y con algunos problemas en la tanda siguiente. “El auto dio un pasito, hicimos un par de cambios anoche y mejoramos un poco. Creo que en Imola fue el momento en el que mejor me sentí en cuanto a la estabilidad y a la consistencia del auto. Y hoy creo que encontré eso de vuelta. Estoy contento por sentirme más consistente”, afirmó el piloto argentino.

Franco Colapinto y su Alpine, durante la clasificación para el Gran Premio de Hungría Agencia AFP - AFP

Luego, su discurso fue más crítico y prudente, y dejó una sensación en el aire: el Alpine que conduce sigue sin brindarle garantías: “El auto de golpe se desconecta y tiene esos problemas de balance como en la Q2. No tuve grip atrás en toda la vuelta y es una de las cosas que no entendemos bien el porqué. Me sentí más cómodo en general. En las rápidas fui mejor, es un buen paso, un paso hacia adelante”, cerró su diálogo con LA NACION.

Luego, Colapinto afrontó los micrófonos de la televisión y siguió con su análisis: “Estuvimos bien en la FP3, dimos un pasito. En la Q1 di dos vueltas muy buenas y en la Q2 pasamos de un auto que se sentía bien a uno de vuelta difícil de manejar. Es un poco inconsistente y eso es lo que más me está costando. Así que hay que seguir trabajando, pero fue una buena qualy”.

Y continuó: “Dimos un paso en unas cosas que entendimos del auto -que también las empezó a usar Pierre-. Obviamente, fue un buen día. En la Q1 me taparon un poco en el final de la vuelta, pero fue una buena vuelta y estaba contento. Pero lo de la Q2... hay que entender un poco qué pasó”.

Además, Colapinto contó que las buenas sensaciones comenzaron el viernes durante las primeras prácticas libres: “Ayer tuve un buen ritmo de carrera, terminé en el top 6, top 7... Así que eso nos dio algo de expectativa y de ilusión para mañana. Esperemos tener un buen ritmo”.

Leclerc sorprendió a los McLaren

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró este sábado una sorprendente pole position para la carrera del Gran Premio de Hungría, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula 1, por delante de los McLaren.

Después de dominar el viernes y los Libres 3, los coches tanto Oscar Piastri como Lando Norris se vieron sorprendidos en la Q3 por Leclerc, que con un tiempo de 1:15.372 consiguió su primera pole desde Bakú 2024 y la primera en 2025 para la Ferrari, que vivió este sábado la cara y la cruz, con la eliminación en Q2 del británico Lewis Hamilton, que tendrá que arrancar duodécimo.

Así quedó la grilla luego de la clasificación:

1. Charles Leclerc, Ferrari, 1:15.372.

2. Oscar Piastri, McLaren, 1:15.398.

3. Lando Norris, McLaren, 1:15.413.

4. George Russell, Mercedes, 1:15.425.

5. Fernando Alonso, Aston Martin, 1:15.481.

6. Lance Stroll, Aston Martin, 1:15.498.

7. Gabriel Bortoleto, KICK Sauber, 1:15.725.

8. Max Verstappen, Red Bull Racing, 1:15.728.

9. Liam Lawson, Racing Bulls, 1:15.821.

10. Isack Hadjar, Racing Bulls, 1:15.915.

11. Oliver Bearman, Haas, 1:15.694.

12. Lewis Hamilton, Ferrari, 1:15.702.

13. Carlos Sainz Jr., Williams, 1:15.781.

14. Franco Colapinto, Alpine, 1:16.159.

15. Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 1:16.386.

16. Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, 1:15.899.

17. Pierre Gasly, Alpine, 1:15.966.

18. Esteban Ocon, Haas, 1:16.023.

19. Nico Hulkenberg, KICK Sauber, 1:16.081.

20. Alexander Albon, Thailand, Williams, 1:16.223.