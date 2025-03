Franco Colapinto habló antes del Gran Premio de China de Fórmula 1: “Estoy aburrido”, admitió

No se puede contener. Su histrionismo y elocuencia a la hora de vincularse lo llevan a entablar diálogos espontáneos, prácticamente le brotan solos. Está en su naturaleza. Si bien Franco Colapinto tiene prohibido dar declaraciones en su rol de piloto de reserva de Alpine, confesó en TV: “Disfruten ustedes, yo estoy aburrido”. Ese sentimiento expresó el pilarense antes del GP de China, en Shanghai, frente a los cronistas de ESPN y Disney+ que cubren la Fórmula 1, Juan Fossaroli y Albert Fábregas.

Cabe preguntarse si la escudería francesa podría ser sancionado por expresar un sentimiento que dice mucho, frente a la chance de que el australiano Jack Doohan sea desplazado de la segunda butaca de Alpine y le ceda el lugar al argentino. Tal como están las cosas hoy, Colapinto debería esperar hasta la quinta fecha del Mundial de Fórmula 1, en Miami, para volver a ser protagonista del Gran Circo como fue en sus nueve carreras el año pasado. Aunque, se sabe, todo puede cambiar.

"NO, DISFRUTEN USTEDES... YO ESTOY ABURRIDO"



🤣 Franco Colapinto en China



📺 #ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/vCFpJIxxUz — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2025

“Me tiró toda la yerba en el auto el boludo éste”, arrancó el diálogo Colapinto con el periodista argentino, que reveló que esta semana de Gran Premio, al alojarse en el mismo hotel, viajó con ex piloto de Williams al circuito. No puedo hablar, boludo. No, no me dejan hablar”, alertó Franco, y de inmediato le señaló a las cámaras una bandera argentina que estaba en la tribuna que da a la recta principal del circuito chino. “Enfocala, Willy, boludo. Genios”, mencionó.

Y después, se disparó esa declaración que revela el estado de situación de Franco. Cuando Fossaroli le dijo “disfrutá del gran premio”, Colapinto lanzó esa frase que seguramente ya llegó a oídos de Oliver Oakes y Flavio Briatore, los dos hombres fuertes de Alpine: “No, disfruten ustedes, yo estoy aburrido”. Y mientras se alejaba de la dupla de ESPN confirmó que lo iban a retar por haber hecho declaraciones.

En la misma transmisión, Flavio Briatore fue consultado por sus recientes declaraciones en China, donde afirmó que “tarde o temprano” Colapinto manejará el Alpine. “No sé cuándo, ya veremos”, abrevió el empresario que asesora al equipo francés desde el año pasado y que traccionó en las negociaciones para que Colapinto cambiara de colores, desde Williams hasta esta escudería Alpine que viene padeciendo la temporada 2025 de la Förmula 1.

