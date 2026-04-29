Silverstone se postula para tener dos carreras de la Fórmula 1 esta temporada

El autódromo de Silverstone, Inglaterra, le ofreció a la Fórmula 1 organizar dos carreras esta temporada en lugar de una, en caso de que tanto Bahréin como Arabia Saudita no puedan confirmarse en el calendario por el conflicto bélico en Medio Oriente. “Lo he ofrecido, porque entramos durante la pandemia y pudimos ayudar a Fórmula 1, y si eso ayudara [ahora], por supuesto que lo haremos“, afirmó Stuart Pringle, CEO de la catedral del automovilismo británico, en un reportaje con Sky Sports.

Pringle continuó: “Hay numerosas cuestiones que necesitan ser consideradas, así que la oferta está aquí, saben que estamos aquí, y podemos avanzar rápidamente”, adelantó el ejecutivo. Y remató: “Si bien me enorgullezco de no tener ventanas de tiempo vacías [para organizar carreras], todo es movible en una crisis”.

Franco Colapinto, con su Alpine en el circuito de Silverstone, una imagen que podría darse en más de una ocasión durante esta temporada ANDREJ ISAKOVIC - AFP

En el mismo reportaje habló Liam Parker, responsable de Asuntos Corporativos de la F1: “Esta situación es tan fluida y tan dinámica que nadie sabe lo que va a pasar mañana, ya sea en septiembre u octubre. Tenemos un largo período de tiempo hasta que tengamos que volver a la región de Medio Oriente. Obviamente hay complejidades que tenemos que navegar, pero son cosas que podemos hacer fácilmente. Por supuesto, todos ven que el precio del petróleo aumentan y, entonces los desafíos también aumentan”, admitió Parker.

Pringle, el CEO de Silverstone, fue más allá: “La vida antes era más fácil, ahora hay más fricción, y queremos que haya tan poca fricción como posible. Eso es simplemente ser práctico con las cosas”. El autódromo inglés quiere ser el primero en la línea de largada en caso de que la F1 confirme que no irá ni a Bahréin ni a Arabia Saudita.

Could Silverstone hold a second F1 grand prix this year?



Silverstone has offered to step in if more races in the Middle East have to be called off, but with so much uncertainty, will F1 take up the offer?



Sky's @RobHarris reportshttps://t.co/cHcZZLvC9U pic.twitter.com/AqMJWA9C4F — Sky News (@SkyNews) April 29, 2026

Una de las virtudes de Silverstone es la poca distancia con los cuarteles generales de los equipos, ya que la mayoría se estableció en territorio inglés: “Obviamente, muchos de ellos están aquí en el Reino Unido y son nacionales del Reino Unido, pero hay gente que viene a apoyar ciertos eventos y queremos asegurarnos de que podamos traerlos a esos eventos tan fácilmente como posible”, dijo Parker, el gerente de asuntos corporativos de la F1, en el reportaje para Sky Sports.

Los horarios del GP de Miami

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está pronta a reanudarse, tras el inesperado receso de más de un mes por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente, y los parates habituales del calendario. Los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre ellos Franco Colapinto, se preparan para volver a acelerar sus monoplazas.

El fin de semana se desarrollará el Gran Premio de Miami, la sexta fecha del calendario que significará la cuarta carrera de un certamen que pasó de 24 pruebas a 22 y que todavía puede achicarse aún más si es que las dos últimas jornadas en Qatar y Abu Dhabi también deben cancelarse por el mismo motivo.

En Miami Gardens, la actividad para el argentino y los demás conductores comenzará el viernes 1° de mayo con el único entrenamiento y la clasificación para la carrera sprint. Luego de esa prueba el sábado, tendrá lugar la clasificación para la definición del domingo a las 17 (hora argentina).

Cronograma del GP de Miami 2026, con Franco Colapinto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 1° de mayo

13.30: Práctica 1.

17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 2 de mayo

13: Carrera sprint.

17: Clasificación para la carrera.

Domingo 3 de mayo

17: Carrera.

Toda la actividad del Gran Circo en Miami, donde Colapinto competirá por primera vez porque nunca se presentó en ese circuito, se podrá ver en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En su segunda temporada en la escudería francesa y tercera en total en la máxima categoría del automovilismo internacional, Franco Colapinto sumó un punto en el GP de China, donde se ubicó décimo. Antes, debutó con un 14° puesto en Australia y en la última carrera quedó 16° en Japón. Es uno de los 16 pilotos que tiene unidades en el certamen que dominan los Mercedes de Kimi Antonelli -72 tantos- y George Russell -63-. Su compañero, Pierre Gasly, tuvo un buen inicio de año y se ubica octavo en la general con 15 puntos.