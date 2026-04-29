Fórmula 1 hoy: horarios del GP de Miami y cómo llega Franco Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está pronta a reanudarse, tras el inesperado receso de más de un mes por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente, y los parates habituales del calendario. Los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre ellos Franco Colapinto, se preparan para volver a acelerar sus monoplazas.

El fin de semana se desarrollará el Gran Premio de Miami, la sexta fecha del calendario que significará la cuarta carrera de un certamen que pasó de 24 pruebas a 22 y que todavía puede achicarse aún más si es que las dos últimas jornadas en Qatar y Abu Dhabi también deben cancelarse por el mismo motivo.

En Miami Gardens, la actividad para el argentino y los demás conductores comenzará el viernes 1° de mayo con el único entrenamiento y la clasificación para la carrera sprint. Luego de esa prueba el sábado, tendrá lugar la clasificación para la definición del domingo a las 17 (hora argentina).

Cronograma del GP de Miami 2026, con Franco Colapinto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 1° de mayo

13.30: Práctica 1.

17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 2 de mayo

13: Carrera sprint.

17: Clasificación para la carrera.

Domingo 3 de mayo

17: Carrera.

El Alpine de Franco Colapinto en su versión 2026 tiene mayor potencial que el de 2025 Hiro Komae - AP

Toda la actividad del Gran Circo en Miami, donde Colapinto competirá por primera vez porque nunca se presentó en ese circuito, se podrá ver en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En su segunda temporada en la escudería francesa y tercera en total en la máxima categoría del automovilismo internacional, Franco Colapinto sumó un punto en el GP de China, donde se ubicó décimo. Antes, debutó con un 14° puesto en Australia y en la última carrera quedó 16° en Japón. Es uno de los 16 pilotos que tiene unidades en el certamen que dominan los Mercedes de Kimi Antonelli -72 tantos- y George Russell -63-. Su compañero, Pierre Gasly, tuvo un buen inicio de año y se ubica octavo en la general con 15 puntos.

Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima en la previa de Miami Opta

Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las producciones de sus pilotos. Alpine, en ese escalafón, marcha quinto con 16 tantos por los 15 de Gasly y la unidad de Franco Colapinto.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine