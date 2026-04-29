Agenda de la Fórmula 1 2026: cómo sigue el cronograma, tras el parate de abril

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) continuará, tras el parate de un mes, este fin de semana con el Gran Premio (GP) de Miami, la sexta fecha del calendario que, tras el inesperado receso, significará la cuarta carrera de la temporada. Es que, abril no escuchó rugir formalmente los motores del Gran Circo por dos razones: la primera, es que a priori el calendario disponía de dos fines de semana libres y después, porque se cancelaron las fechas de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente.

A la prueba de Miami Gardens, que se disputará por quinta vez en la historia porque se inauguró en 2022, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) llega como líder de la tabla de pilotos con 72 puntos. El escolta es su compañero George Russell con 63 mientras que en el tercer y cuarto lugar están las Ferrari, Charles Leclerc con 49 unidades y Lewis Hamilton con 41. Ambas escuderías, por las producciones de sus conductores, mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 tantos, respectivamente.

Los 22 pilotos de la Fórmula 1 2026, con el ingreso de Cadillac para esta temporada NurPhoto - NurPhoto

Tras el GP de Miami, el Gran Circo seguirá en Norteamérica y tendrá actividad en Canadá el fin de semana del 24 de mayo. Luego, habrá nueve carreras consecutivas en Europa: Mónaco, Barcelona y Austria en junio; Silverstone, Bélgica y Hungría en julio; Países Bajos en agosto; e Italia y España (Madrid) en septiembre.

A fines de septiembre, la F1 se reunirá en Bakú, Azerbaiyán. En octubre, habrá una prueba en Singapur y, luego, en Austin, Estados Unidos. El autódromo Hermanos Rodríguez de México acaparará la atención el 1° de noviembre y una semana después el escenario será Interlagos en San Pablo, la carrera más próxima a la Argentina.

Las últimas tres competencias será en fines de semana consecutivos y se decidirá el campeón, si es que el certamen no se resuelve de antemano. El sábado 21 de noviembre se correrá el Gran Premio de Las Vegas en un circuito callejero; el domingo 29 el GP de Qatar; y el 6 de diciembre el GP de Abu Dhabi.

Max Verstappen, múltiple campeón de la Fómula 1, no tuvo un buen inicio de temporada Franck Robichon - POOL EPA

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1, en la previa de Miami, con Kimi Antonelli en la cima Opta

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026