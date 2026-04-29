Franco Colapinto prepara el Gran Premio de Miami, tras el receso y el Road Show en Buenos Aires: “¡Estoy emocionado por el reto!"

El equipo Alpine de Fórmula 1, con los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, ya está enfocado en el regreso de la actividad tras un mes de descanso, el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami. Durante este período, el francés y el argentino “trabajaron en la base del equipo en Enstone, desarrollando el A526 y descansando después de una ajetreada pretemporada”. El pilarense, en particular, vuelve a enfocarse 100% en el circuito tras el masivo Road Show en las calles de Palermo, frente a unas 600.000 personas.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine, listos para un nuevo Gran Premio, ahora en Miami MARTIN KEEP - AFP

“Tras el parate posterior a Suzuka, es genial estar preparándonos para otra semana de carreras, ¡sobre todo en un lugar tan único como Miami! Como equipo, trabajamos mucho durante el descanso en el simulador, tuvimos un productivo día de rodaje en Silverstone con el A526 y, por supuesto, ¡el increíble Road Show en Buenos Aires! Todavía no me creo lo especial que fue conducir un Fórmula 1 en casa. Los aficionados nos apoyaron muchísimo y fue precioso hacerlo para ellos", expresó Colapinto, según el comunicado oficial de Alpine.

“Franco realizó maniobras a alta velocidad y trompos con el E20 ganador de la carrera de 2012. En un evento histórico, se convirtió en el primer argentino en conducir un Fórmula 1 en las calles de la ciudad, y la euforia del público hizo de la experiencia algo inolvidable”, añadió la escudería francesa de Fórmula 1 con sede en Reino Unido y propiedad del Grupo Renault.

El inolvidable Road Show en Buenos Aires

No hay lugar como casa 🏠🩵



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There's no place like home 🏠🩵 pic.twitter.com/cawsOxjYMz — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 28, 2026

“El equipo ahora centra toda su atención en Miami y en volver a competir -amplió Alpine-. El Autódromo Internacional de Miami acoge el segundo fin de semana de Sprint del año y se ha consolidado como un circuito de Fórmula 1 moderno por excelencia. La pista, que serpentea alrededor del Hard Rock Stadium, combina curvas rápidas y fluidas, largas rectas y tramos estrechos propios de un circuito urbano. La primera sesión de entrenamientos libres se ha ampliado a 90 minutos y será la única oportunidad que tendrán los pilotos para familiarizarse con el circuito en la nueva generación de monoplazas antes de la clasificación para el Sprint del viernes por la tarde, que determinará la parrilla de salida para la carrera del sábado”.

Los desafíos se renuevan. Y Colapinto, que hace unos días estuvo con Lionel Messi en el entrenamiento de Inter Miami, se refirió a la acción de este fin de semana en la Florida estadounidense: “Ahora mi atención está puesta en Miami y en el fin de semana de Sprint que tenemos por delante. El viernes tenemos una FP1 más larga que nos ayudará mucho a entender nuestro coche antes de un fin de semana muy intenso. Nunca he corrido en Miami, así que esta sesión es muy importante para mí para familiarizarme con el circuito antes de la clasificación de Sprint por la tarde y el resto del fin de semana. ¡Estoy emocionado por el reto y por volver a competir! Nuestro objetivo, como siempre, es hacer el mejor trabajo posible y volver a sumar puntos a la temporada".

Messi y De Paul recibieron a Colapinto en el predio del Inter Miami

Gasly, el compañero de Colapinto, contó algunas de las cosas que hizo durante la pausa en la competencia: “Estoy muy emocionado por volver a competir. Parece que ha pasado mucho tiempo desde Japón y ahora estoy listo para volver al coche, competir y, con suerte, continuar donde lo dejamos en Suzuka en términos de competitividad. Ha sido bastante refrescante pasar un tiempo en un solo lugar sin el estrés de viajar tanto. Estuve con mi familia y amigos en ocasiones, lo cual fue genial, ya que solemos tener poco tiempo para estas cosas durante una temporada normal. Incluso tuve la oportunidad de ir a ver fútbol, ​​una de mis pasiones, con un viaje a París para ver la Champions League y una visita a Liverpool para ver Anfield por primera vez. Ahora mi atención está puesta de nuevo en las carreras y en hacer el mejor trabajo posible en Miami".

Miami, tras el largo receso

Miami será la carrera con la que se reanudará la temporada después del receso de más de un mes por la suspensión de los Gran Premios de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente y los fines de semana libres que ya estaban establecidos en el calendario de antemano.

Colapinto se subirá al Alpine el viernes 1° de mayo para participar del único entrenamiento y la clasificación para la carrera Sprint. El sábado, en tanto, tendrá la prueba abreviada y, luego, la clasificación para la final del domingo a las 17 (hora argentina).