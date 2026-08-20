Franco Colapinto habló del robo que sufrió durante sus vacaciones: “Fue el peor día de mi vida”

El piloto argentino Franco Colapinto se refirió este jueves al robo que sufrió durante el receso de Fórmula 1. Durante sus vacaciones en Milán, unos delincuentes le robaron sus pasaportes y objetos de valor personal. “Fue el peor día de mi vida. Una tragedia”, señaló en declaraciones televisivas.

Durante una entrevista con ESPN, Colapinto se refirió a su vuelta a la máxima categoría del automovilismo y su tiempo de descanso. “Un par de semanas en el año vienen bien, especialmente cuando son tantas carreras seguidas, que van generando tanto estrés. Está bueno parar un rato. Estoy recargado después de un lindo break, pero con un mate menos”, bromeó al final en relación al robo.

A principios de agosto, el joven oriundo Pilar pasaba sus vacaciones en la ciudad italiana. Durante la noche, el piloto de Alpine fue a cenar a la Osteria da Fortunata, un restaurante conocido, y dejó su auto estacionado en la zona. “Me gusta mucho a mí, [tiene] la mejor carbonara. Dejé todo en el auto. Y cuando volví no teníamos nada adentro”, detalló a ESPN.

Franco Colapinto acompañado del mate en Zandvoort

Colapinto remarcó que le robaron todas sus pertenencias, sin dejar nada adentro del vehículo. “Me robaron todo. Billetera, pasaportes, toda la ropa. Un desastre. Me quedé en bolas”, expresó.

El piloto debió acercarse a una comisaría local a realizar la denuncia, para posteriormente volver a Mónaco. Fue entonces que recibió una noticia sobre sus pertenencias.

“Cuando vuelvo para Mónaco, me llama un +39, número italiano: ‘Encontramos la cartera con los documentos’. Fui para Milán, agarramos todo y me volví. Hice 1200 kilómetros en un día. ¿Sabes la cantidad de nafta que gasté? No la gasté en mi vida", dijo entre risas.

¿QUÉ HABRÁ PASADO CON EL MATE DE MESSI?



Franco Colapinto y un recuerdo poco agradable...



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El piloto se puso particularmente triste por la pérdida de su mate. “No sé qué hicieron con el mate, la matera y el termo. El termo de Messi, el mate que tiene un sabor bárbaro. Lo amaba a ese mate yo, tenía un sabor espectacular. Ahora tengo que tomar en este”, dijo, señalando al mate que tenía en sus manos durante la entrevista.

Y sumó: “Fue el peor día de mi vida. Tragedia total. Son experiencias. Creo que al final en un tiempo te alegrás de aprender un poco qué hacer y qué cambiar. No es lindo que te roben. Nunca me habían robado, nunca había hecho una denuncia. Son aprendizajes y momentos que vas creciendo”.

El posteo del piloto tras sufrir el robo

Dos semanas atrás, Colapinto había realizado una publicación sobre el robo en sus redes sociales. “Quién hubiera dicho que los europeos le iban a robar todo a un latino...”, publicó, con un dejo de ironía, a través de una historia de Instagram.

En el mismo posteo, agregó: “Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate”. Dicha leyenda estaba acompañada de diferentes emojis.

Al cabo de unas horas, insistió, por medio otra publicación en la que incluyó un carrusel de imágenes. “Últimas fotos de esta ropa, mate etc etc espero que los italianos q se lo adueñaron lo disfruten!!”, escribió Colapinto, junto a emojis de caritas enojadas.