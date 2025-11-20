Franco Colapinto habló en conferencia de prensa antes del comienzo de la actividad en Las Vegas

Franco Colapinto llegó este jueves al circuito callejero de Las Vegas protegido por un paraguas, debido a la lluvia que azotaba la Ciudad del Pecado. El piloto argentino de Alpine, que ya está confirmado para la próxima temporada en esa escudería, participó de una conferencia de prensa junto a Esteban Ocon (Haas) y Lando Norris (McLaren) antes del inicio de la actividad de la Máxima, con vistas al Gran Premio de aquella ciudad, que se largará en la madrugada del domingo (hora de la Argentina).

El equipo Alpine llega a la carrera número 22 del calendario 2025 envuelto en un moderado optimismo. En Interlagos, el francés Pierre Gasly volvió a sumar puntos en la sprint y en el Gran Premio. Y los autos volvieron a ser competitivos, más allá del accidente de Colapinto en la carrera sprint.

Signing out from media day 🫡 pic.twitter.com/y3KojidjSx — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 20, 2025

“Creo que, en general, el auto se ha estado sintiendo mucho mejor. Brasil fue un paso en la dirección correcta”, analizó Colapinto durante la conferencia de prensa. Y agregó: “Creo que Pierre [Gasly] hizo un fin de semana excelente y fue muy positivo para el equipo ver el auto nuevamente en los puntos, ver el auto ahí arriba peleando por buenas posiciones; tener el ritmo para competir con otros equipos fue muy emocionante de ver”, se entusiasmó el corredor nacido en Pilar hace 22 años.

El circuito callejero de Las Vegas no le trae buenos recuerdos a Colapinto: el año pasado, a bordo de un Williams, sufrió un aparatoso accidente durante la Q2. Si bien venía de hacer el mejor tiempo en uno de los microsectores anteriores, terminó estrellado contra el muro. Y arreciaron las críticas. De todas maneras, en 2024 Gasly llegó a un tercer puesto en la clasificación. Toda una señal de que el auto del equipo francés puede ser competitivo este fin de semana.

Franco Colapinto, durante la conferencia de prensa previa a la actividad en Las Vegas (Estados Unidos) sede del Gran Premio de F1 que se correrá este fin de semana FREDERIC J. BROWN� - AFP�

“Acá es un circuito que es muy diferente, muy específico en comparación con carreras anteriores. El asfalto también es muy complicado. Así que no espero realmente nada asombroso, pero creo que Pierre tuvo un muy buen fin de semana aquí en 2024. Así que se ve bien”, se esperanzó. En rigor, el piloto argentino siempre se muestra esperanzado antes de salir a la pista por primera vez. Los inconvenientes comienzan a surgir con la puesta a punto del auto. Y la falta de velocidad final.

En cuanto al trazado, amplió: “La Vegas es un circuito raro, es atípico. No es como una pista normal; tiene un asfalto muy complicado. Un asfalto casi de parking, que es muy liso y no se agarra la goma. Ojalá que haya quedado todo mejor que en Brasil”.

Con todo, las prestaciones recientes de su Alpine y, sobre todo, la buena actuación de su compañero de equipo en Interlagos, entusiasman a Colapinto de cara a un fin de semana que puede, incluso, tener lluvia. Y se sabe que el componente climático suele emparejar a los autos en la grilla: no hay tanta diferencia entre los equipos de punta y los del fondo del pelotón. “Creo que mejoramos mucho en comparación con México, con Austin, y con algunos buenos pasos en la dirección correcta. Así que veamos dónde estamos. Pero sí, por supuesto, tengo ganas de ver lo que podemos hacer aquí“, se ilusionó.

Franco Colapinto, en la conferencia de prensa junto a Lando Norris (McLaren) y Esteban Ocon (Haas) CLIVE ROSE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Sobre sus expectativas de rendimiento, amplió a ESPN: “Hicimos un par de cambios después de Brasil para ver si nos ayuda un poco. Después del choque quedó algo medio raro. Así que a ver si podemos mejorar eso. Y nada, laburaremos en base a lo que tenemos. Y ojalá que estemos competitivos”.

El pilarense también se refirió a la modalidad de circuitos callejeros: “Me gusta manejar en ellos, porque además, siempre tengo buena performance, al menos en las tres pistas callejeras que corrí, en Baku, Singapur, acá el año pasado, que anduve muy bien, con Williams y con Alpine este año. Esa adrenalina, ese extra de concentración que implica, un poco que te da la presión y la necesidad al final de cuando corres de noche, cuando vas a salir de las paredes, ayuda”.

Franco Colapinto con Williams, en el circuito de Las Vegas el año pasado FREDERIC J. BROWN� - AFP�

A Colapinto también le preguntaron por su contrapunto con Lance Stroll, piloto de Aston Martin. El argentino inició la polémica después de Interlagos, y a raíz de la largada del canadiense y un incidente con Gabriel Bortoleto (Sauber). “Stroll no usa los espejos. Siempre está sacando gente de la pista, no deja espacio, y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro. Es lo que hace siempre”, opinó Colapinto una vez finalizada la carrera en San Pablo. Algo similar a lo que opinó en México, tras su incidente en pista: “No sé para dónde mira cuando ve los espejos. Siempre hace lo mismo. No le deben estar apuntando, la verdad”.

Este miércoles, Stroll recogió el guante: “No sé, quizás está frustrado y enojado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. ¿Cuántos tiene?“, preguntó a los periodistas, que le respondieron que hasta ahora no sumó ningún punto. “Probablemente debería centrarse en lo suyo e intentar sumar algunos puntos en algún momento del año”, añadió, según consignó MotorSport.

🗣️👀 "NO MIRA LOS ESPEJOS NUNCA STROLL", Colapinto se mostró enojado con lo que hizo el piloto de Aston Martin en la largada del #MéxicoGP.



▶️ Mirá la 🏁 #Fórmula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yqUOexKaNA — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 26, 2025

En la conferencia de prensa de este jueves, Colapinto volvió a responder sobre el tema. Aunque esta vez tiró la pelota afuera: “Estás viendo la reacción del momento después de la carrera. El incidente con Bortoleto... yo estaba justo detrás y solo vi lo que pasó. Claro, lamento si le afectó. Estaba en el fragor del momento después de la carrera, y sí, espero que todo esté bien entre nosotros. Hemos pasado mucho tiempo juntos en la pista durante las carreras. Hemos estado muy cerca el uno del otro y hemos tenido algunos roces”.