Franco Colapinto le pidió a sus fans que dejen de atacar a otros pilotos: “No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”

Franco Colapinto pidió a sus seguidores terminar con los ataques y mensajes de odio dirigidos a otros pilotos, compañeros de equipo, ingenieros y mecánicos.

A través de un video publicado en Instagram, el argentino agradeció el respaldo que recibe desde el inicio de su carrera, pero advirtió que algunas conductas de parte de sus fanáticos terminan perjudicándolo.

“Se que están pensando que me están defendiendo pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”, sostuvo el pilarense en su descargo.

El automovilsta de Alpine comenzó el video reconociendo el fuerte y sostenido apoyo de sus fans en cada carrera. “Yo siempre voy a ser un agradecido y soy muy afortunado de haberlos tenido desde el principio. Todo el apoyo que me dan, como me ayudan, de cómo me empujan a ir por más siempre y al equipo y nos ayudan a conseguir los resultados. Sé que los hace sentir orgullosos cuando me va bien y sumo puntos”.

“Hay veces que nos pasamos de la raya, que, en vez de apoyarme, terminamos criticando y atacando a otros pilotos, colegas y compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día. Se que están pensando que me están defendiendo pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”, sostuvo el pilarense.

Y añadió: “Quiero que entiendan que eso tenemos que cambiarlo todos juntos, intentar mejorar como sociedad . Y para ayudarme a tener mejor performance , para seguir consiguiendo mi sueño necesito que me ayuden. Vamos a seguir luchando para que me vaya bien”.

Y reveló: “Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes para enfocarme en lo que realmente me importa, para enfocarme en mis sueños y objetivos que necesitamos. Así que quería decirles que no me van a extrañar. Vamos a seguir viéndonos en las carreras. Quiero que sigan bancando al equipó y a mí”.

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