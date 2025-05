Franco Colapinto: los cinco accidentes por culpa propia en la Fórmula 1 y cómo reaccionó cada vez

En el ADN de Franco Colapinto no está correr por correr. El estilo de manejo del piloto argentino de 21 años tiene como premisa arriesgar. Ir lo más rápido posible. Superarse. Lo hizo en las nueve carreras de la temporada pasada a bordo de un Williams. Intentó replicarlo este sábado en Alpine, su nuevo equipo. Forzar los límites, sin embargo, tiene sus riesgos: su accidente en la curva Tamburello, en Ímola, fue el quinto error importante desde que se subió por primera vez a un auto de Fórmula 1.

Bien vale repasar todos. Y, sobre todo, evaluar cómo siguió el corredor de Pilar, si se recuperó o volvió a fallar o, al menos, disminuyó su rendimiento inmediato. Tanto en la temporada pasada como en esta dio ventajas de adaptación: en 2024 debutó pasada la mitad del calendario, en la fecha 16 de las 24. Este domingo, en el Gran Premio de Emilia-Romagna, competirá contra colegas suyos que ya llevan seis fines de semana de competencia en este curso, y por ende, están más adaptados a sus autos que Franco al A525.

Primer accidente: Bakú 2024

Después de largar en el puesto 18 y remontar seis lugares hasta terminar 12º en Monza, el piloto argentino se presentó en el circuito callejero de Bakú con su Williams. Era un trazado que no conocía más que por el simulador. Que –se sabe– por más preciso que sea nunca es idéntico a la realidad.

En la primera práctica del viernes Colapinto se pegó contra un muro. Habían pasado 43 minutos del primer entrenamiento cuando el FW46 se deslizó demasiado e impactó contra la contención. El argentino pidió disculpas a su ingeniero de pista, el francés Gaëtan Jego, y al resto del equipo. No hubo consecuencias físicas para el corredor, pero los mecánicos tuvieron que trabajar para arreglar el coche con miras al resto del fin de semana en el trazado asiático.

¡DURO ACCIDENTE DE COLAPINTO! El argentino dio la parte izquierda del FW46 contra el muro y rompió la suspensión delantera de su auto.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2024

No hubo terceros en discordia. Fue un error importante pero no determinante, que no le costó demasiado. Porque el sábado Colapinto se clasificó noveno en Bakú y el domingo terminó las 51 vueltas de la carrera en el octavo puesto, el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1. Sumó, entonces, 4 puntos para Williams. Ese accidente en el ensayo inicial no hizo mella en el carácter del argentino, que mantuvo las buenas sensaciones del estreno en Monza y sorprendió con su rendimiento.

Segundo y tercer accidentes: Interlagos 2024

Luego de tres grandes premios sin fisuras (Singapur, Estados Unidos y Ciudad de México), llegó el turno de la escala sudamericana del calendario: Interlagos, sede del Gran Premio de San Pablo. La calidez de los hinchas argentinos que viajaron a alentarlo –e incluso de brasileños que lo trataron como uno de los suyos– contrastó con un incidente en la prueba de clasificación para la carrera principal, el domingo a la mañana. Bajo la lluvia, Colapinto se estrelló a la salida de la curva 3, solo, sin autos cerca, y quedó fuera en la Q1. La prueba fue interrumpida con bandera roja.

Por cierto, el impacto se dio en tras la misma curva en la que se habían ido de largo Liam Lawson (Racing Bulls) y Guanyu Zhou (Sauber). Y ocurrió en un fin de semana que fue traumático para muchos corredores, por las tormentas y el estado de la pista, de por sí desafiante incluso en terreno seco. La participación del argentino en la carrera, que se efectuaría horas más tarde, estuvo en duda por el alcance de los daños en su Williams. “No sé bien qué pasó. Fue irrecuperable. Muy triste. Perdón al equipo, que va a tener mucho trabajo. No sé si podremos llegar a la carrera, una pena. Fue un error, mil disculpas al equipo. Fue 100% mío el error”, asumió el bonaerense.

¡Así fue el accidente de Franco Colapinto durante la Q1 en Interlagos!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2024

Los mecánicos de Williams harían horas extras para poner el auto en la pista y Colapinto, al final, estuvo desde la largada en la carrera paulista. Sin embargo, el fin de semana sería aciago para Franco –al igual que para otros pilotos, como Fernando Alonso, Carlos Sainz y Oliver Bearman–: bajo un diluvio, el pilarense dio 32 vueltas antes de destrozar el Wiliams en la trepada hacia la recta principal. Había escalado posiciones y se ubicaba 12º, tras adelantarse a nada menos que Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo.

Se trató de un error de conducción de Colapinto, cuyo Williams pasó sobre un charco y se descontroló. Pero la transmisión televisiva difundió un diálogo revelador. “Está para full wet [neumáticos para lluvia extrema]. No se puede manejar”, reclamó Colapinto. Desde el box retrucaron: “Quedate afuera [de los boxes]. Necesitamos sobrevivir. Quedate en la pista”. Ante esto, el piloto insistió: “¿Entienden?“, preguntó. No hubo cambios: “Sí, entendemos. Necesitamos que te quedes afuera y te enfoques en no cometer errores”, le pidieron. Colapinto no modificó su postura, y volvió a escuchar a Jego. “No vamos a discutir. Dejanos hacer nuestro trabajo”, ordenó su ingeniero. Luego el equipo llamó al argentino al garaje, y puso en el auto el compuesto intermedio en lugar del que pedía el corredor. Una vuelta después, Colapinto chocó.

DE NO CREER COMO QUEDÓ EL WILLIAMS DE FRANCO: Durísimo choque y final de carrera para Colapinto, en un domingo complicado en Interlagos.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2024

Cuarto accidente: Las Vegas 2024

Después del complicado fin de semana en Interlagos, el calendario marcaba Las Vegas. Era una ocasión como para tomar revancha. Sin embargo, Colapinto se estrelló en la prueba de clasificación en medio de una vuelta endemoniada de la Q2, en la que venia siendo el más rápido de todos, con récords en microsectores de la pista callejera. Iba en el aire. Peleaba por quedar entre los mejores 10 de la grilla de largada.

El Williams corría a 240 kilómetros por hora cuando su conductor giró a la izquierda, calculó mal y golpeó el muro de una curva veloz y en seguida el del otro lado de la pista. En el segundo golpe Franco sufrió una brusca desaceleración, de más de 50 veces la fuerza de gravedad. Debió ser revisado por el cuerpo médico de la carrera, y los mecánicos tuvieron que trabajar contrarreloj para dejar el auto en condiciones para el domingo.

“En un instante, Colapinto se dio cuenta de que se había cerrado demasiado o de manera anticipada hacia el muro. Quiso abrir la dirección, pero era demasiado tarde. Contra la dura pared amarilla se estrelló la rueda delantera izquierda. El coche rebotó hacia afuera con el pilarense de pasajero y golpeó con fuerza sobre las vallas de la derecha, destruyendo las dos suspensiones derechas y el pontón de ese lado. La carrera del bólido sin dirección y con un piloto que entraba en un infierno que segundos antes ni se imaginaba fue a detenerse a un costado de la recta”, describió el periodista Orlando Ríos en LA NACION.

#F1xFoxSports | ¡TREMENDO GOLPE DE COLAPINTO EN Q2!



— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 23, 2024

¿Se recuperó? Sí, en parte. Colapinto largó 20º –último–, en la calle de boxes, y terminó 14º. Y agradeció al equipo por sus tareas efectuadas sin descanso: “Los chicos en el box hicieron un trabajo impecable para poner el auto de vuelta hoy, en la carrera. Dos horas antes de salir se rompió la bomba de aceite, así que tuvieron que abrir de vuelta la caja de cambios y el motor, sacar todo y cambiar. Lo que trabajan estos pibes... Les tengo que hacer una estatua. Es una cosa de locos”.

Después de Las Vegas llegó Qatar, un lugar muy caro a la Argentina. El autódromo de Lusail está muy cerca del estadio de la ciudad en el que la selección de fútbol comandada por Lionel Scaloni se consagró campeona del mundo en 2022. Colapinto se sumó a los festejos y corrió con un casco alusivo que llevaba la frase “Coronados de gloria”. Sin embargo, no tuvo un buen fin de semana: largó penúltimo y duró apenas... 465 metros. El argentino se llevó la peor parte de un toque entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon y quedó fuera de carrera en la primera curva. En este caso, no tuvo ninguna responsabilidad en el incidente, pues heredó el golpe del Alpine de Ocon, que a su vez heredó el del excedido Haas de Hülkenberg. Fue la segunda vez que Colapinto no logró terminar un gran premio; el anterior había sido el de San Pablo.

Así fue el choque entre Ocon y Colapinto en la largada en Qatar.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2024

Quinto accidente: Ímola 2025

El de este sábado en Ímola, en un circuito que Colapinto conoce a la perfección por su experiencia en Fórmula 2 y Fórmula 3, fue el quinto choque por un error suyo. Cuando faltaban algunos pocos segundos para el final de la Q1, y con el pase a la Q2 prácticamente asegurado, el corredor de Alpine se excedió en la curva Tamburello y terminó contra el muro de contención. Como resultado, se rompieron la trompa y la suspensión delantera y el argentino no pudo ser parte de la Q2, porque se no llegó a arreglar a tiempo el A525. En la Q1 resuló 14º.

Como no giró en la segunda etapa de la qualy, Colapinto se clasificó 15º, pero más tarde recibió un puesto de penalización porque el equipo lo indujo a ocupar el carril rápido de la calle de boxes antes de tiempo (se debía reanudar la actividad luego de la bandera roja por un choque del Red Bull de Yuki Tsunoda). Conclusión: este domingo largará en el puesto 16.

Así fue el choque

“Estoy seguro de que correr mañana [por este domingo] me ayudará mucho a acostumbrarme a la degradación [de los neumáticos], al coche, al motor y a muchas otras cosas diferentes a aquellas a las que estaba acostumbrado. Se ve muy mal, pero no es tan malo como parece, en cuanto a cómo me adapté al coche. Estoy bastante contento y mucho más cómodo en el asiento que ayer. Así es como me siento”, dijo Colapinto, esperanzado.

Si algo sabe al respecto es recuperarse de los golpes. El historial de sus accidentes lo muestra.