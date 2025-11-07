Franco Colapinto montó a caballo en Brasil y lo mostró en Instagram: una pasión transmitida por su abuelo

Franco Colapinto está acostumbrado al riesgo, a andar rápido montado a algo y a tratar con caballos de fuerza. Pero lo que publicó en una red social este jueves, que tiene que ver con todo eso, sorprendió.

El piloto argentino de Fórmula 1 está en Brasil para participar en el Gran Premio de San Pablo, en un fin de semana que incluirá entrenamientos (viernes), la prueba de clasificación para la carrera sprint (viernes), la propia sprint (sábado), la qualy para la principal (sábado, pero por el pronóstico de lluvia intensa sería postergada al domingo) y la competencia central (domingo). Sin embargo, se hizo un tiempo para involucrarse en otro deporte, no muy cerca del autódromo José Carlos Pace.

El propio Colapinto posteó en su cuenta de Instagram dos videos y una foto en los que se lo ve montar a caballo. Y no en un mero paseo: Franco galopa. Y a buen ritmo, por cierto. No a fondo, pero tampoco a poco más que un trote. Bueno: es lo suyo. La velocidad, la adrenalina.

El chico de Pilar no lo aclara, pero da la impresión de estar en un club de polo, presumiblemente de San Pablo, como para no estar muy lejos de Interlagos. Alrededor de esa ciudad se juega el mejor polo de Brasil, en competencias de hasta 26 goles de handicap. El país vecino es el mejor de Sudamérica en ese deporte después de Argentina, que es amplísimo líder mundial.

El conductor de Alpine cabalga con indumentaria del equipo francés, que evidentemente ha autorizado la actividad recreativa de su piloto, pese al riesgo de lesionarse que implica montar a caballo. No es grande ese peligro en este caso, porque no se trata de un partido ni de una práctica, sino de un poco de galope, nomás. Según todo indica, este viernes el bonaerense será anunciado por la escudería francesa como conductor titular para la próxima temporada.

Colapinto está disfrutando la semana en Interlagos, un lugar "especial" para él, en vísperas de ser anunciado como piloto titular de Alpine para 2026; vestirá una camiseta de Boca Juniors, otra de sus pasiones. Hector Vivas - Getty Images South America

Muchas veces los deportistas de elite no tienen permiso de sus contratantes para practicar otras disciplinas (esquí, las hípicas, las de motor, etcétera) que conlleven algún riesgo físico, o eligen ellos mismo evitarlo. En este caso, el zaino que lleva a Colapinto parece manso, aunque no por eso remolón. Reacciona muy bien a los estímulos de las riendas, que Franco toma con una sola mano, la derecha. A diferencia de los de polo, el equino lleva suelta la cola, y el físico es aun más pequeño que los de los petisos de esa disciplina. Pero la cancha, que sí es de polo. Alguien, también montado, observa pasar al argentino.

Franco publicó las imágenes con un texto breve y algo enigmático: “434343434343434343434343434343434343434343”. Es sabido que el 43 es su número en la Fórmula 1, pero no queda claro por qué lo escribió tantas veces (y sin espacios intermedios). En todo caso, lo que más le halagaron sus seguidores en Instagram fue el tema con el que musicalizó los videos.

¿Cómo monta Franco Colapinto? Bastante bien. Sus piernas están firmes, le dan estabilidad sobre la montura. Con el torso acompaña el movimiento acompasadamente, aunque algo encorvado. Eso sí, lleva un poco altos los talones, señal de que no es un jinete experto, o por lo menos, “deportivo”. En todo caso, no es nuevo para él esto de andar sobre un lomo equino: entre las imágenes posteó una propia de cuando era niño, también arriba de un caballo. Y con un taco de polo en una mano.

Resulta que Franco aprendió a montar de la mano de Leónidas, el abuelo paterno que murió hace un año, justo cuando el entonces piloto de Williams encaraba el Gran Premio de San Pablo. Leónidas criaba caballos y al chico lo encantaba andar en ellos. Siempre fue aficionado a los mates y los asados (el ex piloto de Ferrari Rubens Barrichello lo invitó a uno este jueves en San Pablo y Colapinto lo felicitó por lo bien que estaba), y además Pilar es un gran centro ecuestre en el país, principalmente de polo.

Franco elogió a Rubens Barrichello, ex conductor de Ferrari, por sus habilidades culinarias; el paulista lo invitó a comer algo que ama Colapinto: asado.

Entre los 326.000 seguidores que hasta entrada la noche del jueves gustaron la publicación del piloto argentino en Instagram hubo dos polistas. Y vaya quiénes: Adolfo Cambiaso, líder de La Natividad-La Dolfina, y Facundo Pieres, capitán de Ellerstina-Indios Chapaleufú. Dos cracks, que por cierto no tienen dificultades para establecer relaciones con estrellas de otros deportes.

Un jueves de solaz y monta para Franco Colapinto. Un viernes de oficialización de su continuidad por parte de Alpine, y por primera vez como piloto titular en la Fórmula 1. Un fin de semana en el que será alentado por muchos compatriotas. Y un lugar especial para él, Interlagos. Para que la semana sea magnífica falta solamente que algo aumente en su unidad de potencia Renault: que sean más los caballos de fuerza.