Franco Colapinto, en vivo: la carrera sprint de Canadá, minuto a minuto

Jamie Campbell-Walter, manager de Colapinto, elogió la clasificación para la carrera sprint del piloto argentino. El pilarense no había podido dar ni una sola vuelta en la única práctica debido a un problema eléctrico con la unidad de potencia. Los mecánicos lo solucionaron para la clasificación y se quedó apenas a una décima de segundo de pasar a Q3. “Franco hizo un trabajo excelente ayer. Tras cero vueltas en los entrenamientos libres, se quedó a tan solo 0,1 segundos de la Q3. Un esfuerzo fantástico después de solo dos vueltas rápidas en la Q1. La carrera sprint de hoy serán sus primeras vueltas con combustible en el coche. Esta tarde debemos aprovechar al máximo cada oportunidad para subir algunos puestos en la parrilla”, escribió Campbell-Walter.

Super job from Franco yesterday. After zero laps in free practice he missed out on Q3 by 0.1sec. A fantastic effort after only 2 push laps in Q1. Today’s sprint race will be his first laps with fuel in the car. This afternoon we must maximise everything to move up the grid a… pic.twitter.com/lF1r7H7qoh — Jamie Campbell-Walter (@jcampbellwalter) May 23, 2026