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Franco Colapinto, en vivo: la carrera sprint de Canadá, minuto a minuto

El argentino sale a la pista del circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, desde las 13

Franco Colapinto sale a la pista con su Alpine para la carrera sprint en el circuito Gilles Villeneuve (Montréal, Canadá)
Franco Colapinto sale a la pista con su Alpine para la carrera sprint en el circuito Gilles Villeneuve (Montréal, Canadá)MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Albon, Bottas y Bearman también largan desde boxes

Después del accidente con una marmota en la práctica del viernes, Alex Albon no se presentó en la clasificación para la carrera sprint y debía largar último. El equipo Williams decidió aprovechar la información obtenida del auto de Carlos Sainz (décimo en la clasificación) para hacer cambios en el de Albon y, así, el tailandés partirá desde la calle de boxes. Los casos de Bearman y Bottas son idénticos al de Gasly: el equipo Haas retiró su auto del parque cerrado para hacer cambios, algo que está penado por el reglamento.

Elogios para Colapinto

Jamie Campbell-Walter, manager de Colapinto, elogió la clasificación para la carrera sprint del piloto argentino. El pilarense no había podido dar ni una sola vuelta en la única práctica debido a un problema eléctrico con la unidad de potencia. Los mecánicos lo solucionaron para la clasificación y se quedó apenas a una décima de segundo de pasar a Q3. “Franco hizo un trabajo excelente ayer. Tras cero vueltas en los entrenamientos libres, se quedó a tan solo 0,1 segundos de la Q3. Un esfuerzo fantástico después de solo dos vueltas rápidas en la Q1. La carrera sprint de hoy serán sus primeras vueltas con combustible en el coche. Esta tarde debemos aprovechar al máximo cada oportunidad para subir algunos puestos en la parrilla”, escribió Campbell-Walter.

Gasly larga desde boxes

El equipo Alpine comunicó que violó el parque cerrado de la F1 en el circuito Gilles Villeneuve para trabajar en el auto de Pierre Gasly y cambiar varios componentes. Como el reglamento lo permite cuatro veces en el año, no recibirá penalización. Sin embargo, el piloto galo se verá obligado a largar desde la calle de boxes la carrera sprint.

En busca de puntos

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la carrera sprint de la Fórmula 1 en el circuito canadiense Gilles Villeneuve (Montreal). El argentino Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, largará en el puesto 13, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde la calle de boxes debido a los trabajos que hicieron los mecánicos en su auto. La competencia será televisada por Fox Sports y Disney+.

Por Jaime Pintanel
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