El toque entre Russell y Antonelli que desató la bronca entre los dos compañeros de Mercedes

La escena de disputa entre compañeros fue una constante en 2025, cuando Lando Norris y Oscar Piastri competían al límite por el título, sin tener en cuenta que respondían a la misma escudería. Aquellos duelos de los McLaren, que muchas veces terminaron en incidentes, parecen haberse trasladado a Mercedes esta temporada.

George Russell y Kimi Antonelli protagonizaron un serio incidente en el primer tramo de la carrera sprint de Canadá. Un toque entre ambos, mientras se apareaban en los dos primeros lugares de la competencia, en la vuelta 7, terminó con el italiano atravesando el pasto con el riesgo de haber dañado su vehículo. A continuación, Antonelli se la pasó quejándose por la radio sobre el accionar de su compañero, al punto de que tuvo que ser calmado por el mismísimo Toto Wolff, el mandamás de Mercedes.

Si bien Antonelli pudo continuar, el incidente ocasionó que no sólo no pudiera llegar al primer puesto, sino que fuera sobrepasado por Lando Norris, que lo dejó tercero.

“Eso fue sucio”, fue lo primero que dijo Kimi por la radio. “¡Eso debería ser penalización! ¡Yo estaba a la altura del espejo!“, replicó el italiano. ”Mantenete tranquilo", le contestó su ingeniero. Como continuaron las protestas del piloto, una voz firme se metió y puso fin a las quejicas: “Dejemos esto atrás, Kimi. Enfocate en Norris, enfocate en conducir”. Era Toto Wolff.

ANTONELLI VS. RUSSELL VOL. 2: ¡DESPUÉS DEL TOQUE EL ITALIANO PIDIÓ PENALIZACIÓN PARA SU COMPAÑERO DE MERCEDES!



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Fue una jornada de furia para Antonelli, que en la última vuelta trató de llegar al segundo puesto y la maniobra no sólo no prospero, sino que lo lanzó otra vez fuera de la pista. El italiano atravesó otra vez la parte externa de la pista y debió cederle el lugar a Norris, que finalmente fue quien escoltó a George Russell.

Al llegar a los boxes, hubo un saludo entre ambos compañeros. Seguramente todo se arreglará puertas adentro. “Fue una batalla dura. Estaba al lado y me empujaron afuera, pero fue una buena batalla”, dijo Kimi, más tranquilo en la aparición ante los micrófonos de la transmisión oficial. Russell también le bajó el tono a continuación: “Tuvimos una buena batalla con Kimi, es bueno estar todos aquí arriba”, dijo el inglés, en relación con el podio, que los encontró junto a Lando Norris.