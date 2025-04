Franco Colapinto, protagonista en Alpine de la presentación del Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami está a punto de levantar el telón y la imagen de Franco Colapinto sobrevuela en Alpine. Si bien la escudería tomó la determinación de que el argentino no participe de la fecha en el trazado de Miami Gardens, para reducir la presión sobre sus pilotos titulares, en medio de las críticas al desempeño de Jack Doohan y del creciente apoyo que recibe el argentino, el equipo francés difundió en sus redes sociales un video con Colapinto como protagonista sobre un simulador y explicando cómo es el circuito.

Mientras crecen las versiones acerca de cuándo podría volver Colapinto al Gran Circo, el piloto de Alpine Team ya se alista para lo que será su función en el simulador de la escudería, que se encuentra en suelo británico, de cara a la carrera que tendrán sus compañeros de equipo: Pierre Gasly y Jack Doohan.

Mientras tanto, en la cuenta oficial de X, el argentino demostró nuevamente todo su carisma y en el video en el que explica el recorrido del circuito de Miami, su equipo posteó: “Bienvenidos a Miami. Hogar de uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, que gira alrededor del Hard Rock Stadium en Miami Gardens. Presentado por @eni, únete a @FranColapinto para una vuelta al Autódromo Internacional de Miami“.

En el comienzo del video se lo ve a Colapinto ingresar al simulador vestido con la indumentaria de carrera de Alpine: “Hola amigo, soy Franco otra vez. Vamos a correr en Miami este fin de semana y voy a dar unas vueltas a lo largo del circuito. Es un gran lugar para correr”, contó el piloto argentino.

El desliz del presidente de YPF

En medio de la incertidumbre sobre cuándo volverá a las pistas de la Fórmula 1 Franco Colapinto luego de su traspaso de Williams Racing a Alpine, Horacio Marín, presidente de YPF, una de las marcas auspiciantes del piloto argentino, dijo -sin saber que estaba al aire- que el regreso sería en el Gran Premio de Imola. Sin embargo, más tarde aclaró en LN+ que se trató de una predicción suya.

En vísperas de la carrera en el circuito de Miami, a Marín le consultaron cuándo va a volver a correr Colapinto, a lo que el dirigente prefirió no responder y guardar silencio. Sin embargo, contestó a la pregunta segundos más tarde, pensando que ya no estaba al aire.

"Imola":

Por el comentario del presidente de YPF sobre el debut de Franco Colapinto en la #Formula1 2025 pic.twitter.com/bwKDb8c8a9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 29, 2025

“En Imola”, expresó el presidente de YPF al aire en A24 por error, en relación al circuito en el que volvería a las pistas Colapinto. El Gran Premio de Italia se correrá el domingo 18 de mayo. Previamente le habían consultado si Colapinto volvía en el GP de Miami [el próximo fin de semana], pero dijo que no sabía y no estaba habilitado para responder ese tipo de preguntas.

Luego, Marín esclareció en LN+ que no tiene información sobre el retorno del argentino y explicó: “Lo que digo es que espero que corra en Imola. Y si llega a pasar, me va a llamar. ¿Cómo voy a tener el dato si yo soy el presidente de YPF, no el representante de Colapinto? Tengo una relación extraordinaria con él, pero no estoy hablando todo el día".