Franco Colapinto, protagonista en el adelanto de la temporada 8 de “Drive to Survive”

A pura sonrisa, Franco Colapinto aparece en uno de los trailers promocionales de la nueva temporada de la serie “Drive to Survive”. El piloto argentino es entrevistado por los integrantes del programa, un clásico para los amantes del deporte motor, con vistas a su regreso a la Fórmula 1, que ocurrió en la carrera de Ímola-séptima del calendario del año pasado-. Allí, el pilarense asumió el rol de piloto titular del equipo Alpine en lugar del australiano Jack Doohan.

Justamente ese ascenso del pilarense se nota desde el principio del video. Allí, Colapinto despega la etiqueta que dice “Alpine reserve driver” -piloto de pruebas de Alpine- y se ríe. Después de todo, a partir de ese momento dejaba de estar en el banco de suplentes. “Soy Franco Colapinto, piloto de BWT Alpine de Fórmula 1″, dice el argentino. Luego, la pantalla se va a la carrera de Ímola de la temporada 2025, escenario de su regreso al paddock de la F1 . “Bienvenido otra vez. Sos el hombre del momento”, le dicen a Colapinto. Y hay un choque de manos que funciona como saludo. “Es genial estar otra vez en la Fórmula 1. Flavio [Briatore, asesor deportivo del equipo Alpine] confía mucho en mí”, dice Colapinto.

Franco Colapinto, junto a Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo Alpine, en un fotograma de la nueva temporada de "Drive to survive", la serie de Netflix que sigue a los pilotos de la Fórmula 1 Prensa Netflix

Hace unos días, la plataforma Netflix había compartido el primer trailer de la próxima temporada de la serie. Allí, la participación del argentino era mucho menor. Pero, claro, el nuevo adelanto que trascendió hoy hace foco en los fanáticos argentinos -y sudamericanos- de la Fórmula 1. “Este año, casi todos los equipos tienen pilotos nuevos. Lo nuevo es divertido”, dice uno de los corredores. La temporada tiene como protagonistas a importantes figuras.

Entre ellas se encuentran Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg (Audi), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) y Flavio Briatore (cabeza de Alpine). La nueva temporada incluirá detalles sobre la primera temporada de Hamilton en Ferrari, el regreso de Verstappen y momentos de dura tensión, como el conflicto entre Norris y Piastri en McLaren.

¡Ahora sí! Calienten los motores porque van a conocer el detrás de escena de la vuelta de Franco Colapinto a las carreras en la próxima temporada de Formula 1: Drive to Survive, que estrena el 27 de febrero. pic.twitter.com/Y9SwcEvlWx — CheNetflix (@CheNetflix) February 18, 2026

Una aparición llamativa fue la de Christian Horner, exCEO de Red Bull y ahora reemplazado por Laurent Mekies. Horner permaneció dos décadas en la escudería de la firma austriaca y la abandonó tras llegar a un acuerdo de desvinculación por 80 millones de libras esterlinas (US$ 108 millones). La salida de Horner había tenido lugar después de haber sido denunciado por acoso por una empleada del equipo, un caso conocido como “sexgate”. Ese episodio ya había dejado afectada su posición e imagen dentro de la estructura. “Me quitaron algo sin preguntarme nada”, dice Horner en una escena del lanzamiento.

En otro momento del trailer, Colapinto aparece teniendo problemas con un camarógrafo que se acercó demasiado a él. “Deja de seguirme”, le dijo en inglés. Aunque esta es la única aparición directa del argentino, sí hay otros fragmentos que se relacionan con él. El más destacable se relaciona con el piloto anterior de Alpine, Jack Doohan, a quien reemplazó Colapinto. Doohan solo duró seis carreras en la temporada y fue despedido por la gran cantidad de accidentes que sufrió durante sus participaciones en los GP, razón que permitió la llegada inesperada del argentino.

New faces, new rivalries, new drama. 👀



Formula 1: Drive To Survive Season 8 arrives February 27, only on Netflix.#F1 pic.twitter.com/CBHzkLshuV — Formula 1 (@F1) February 12, 2026

La plataforma promete “un nivel de acceso sin precedentes” a la vida de los pilotos. Y asegura que “esta nueva temporada llevará otra vez a los fans detrás de cámaras para vivir de cerca cómo se preparan los pilotos y las escuderías para afrontar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2025″. Además, la empresa estadounidense dice que “la serie ofrecerá imágenes nunca antes vistas mientras seguimos las nuevas alineaciones de los equipos, salidas de directivos, amistades intensas y rivalidades amargas en otra temporada cargada de adrenalina en el circuito de la Fórmula 1. Formula 1: Drive to Survive cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) y Paul Martin (Diego Maradona) para Box to Box Films”.

“Ni cinco segundos aparezco”

El año pasado, tras el estreno de la séptima temporada, Colapinto se había mostrado indignado con Netflix. La joven promesa nacional se había destacado durante el 2024 en Williams Racing e hizo historia al abrirse paso en el Gran Circo. Sin embargo, apenas apareció en pantalla unos pocos segundos a lo largo de los diez capítulos.

El posteo de Franco Colapinto en X Foto: X

Sus fanáticos se mostraron indignados. Pero lo que más sorprendió fue cuando el propio deportista habló al respecto a través de la red social X. “Estoy viendo los últimos capítulos de DTS (Drive to Survive). Cómo se pusieron la gorra, ni cinco segundos aparezco, ni cinco!! ¿Para qué me grababan tanto?”, escribió. A los pocos segundos lo borró. Aun así, sus fanáticos, atentos a cada movimiento en sus redes, lograron capturar el mensaje antes de que desapareciera y lo hicieron circular por toda la plataforma.