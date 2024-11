Franco Colapinto se refirió a las tres carreras que le quedan y brindó un panorama de su futuro en la Fórmula 1: “Mi meta es quedarme”

Un par de semanas después del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto aún no tiene noticias claras sobre su futuro y está a la espera de conocer la resolución que su equipo de trabajo está realizando en diversos frentes. Mientras que se multiplican las versiones que indican que el argentino podría ser parte de la escudería Red Bull en 2025, el argentino no quiere desenfocarse en este cierre de temporada y dejó en claro que quiere ser parte del Gran Circo en la próxima temporada.

En el encuentro con los medios de prensa, el piloto argentino habló de sus expectativas para el Gran Premio de Las Vegas, pero también dejó algunas reflexiones acerca de su futuro en la máxima categoría del automovilismo. Lo concreto es que apenas quedan tres pruebas y por el momento Colapinto está afuera de la escena para el año próximo: “Hasta ahora no he pensado mucho en mi futuro. He intentado enfocarme carrera a carrera, sesión a sesión, y simplemente intentar hacerlo lo mejor posible, sin centrarme realmente en lo que quiero conseguir o en las expectativas que tengo, simplemente intentar hacer lo básico bien y luego ya veremos dónde acabamos. De momento va bien”, dijo Colapinto anoche en La Vegas.

🗣️"ME ENCANTARÍA ESTAR ACÁ EL AÑO QUE VIENE"🤞🏻



🇦🇷 Franco Colapinto habló en la previa del GP de Las Vegas, sobre disfrutar el presente con las carreras que quedan del calendario. Pero además, habló sobre el futuro y el deseo de seguir en la máxima categoría🏎️ pic.twitter.com/zkGUtwbxoO — Corazondef1 (@Corazondef1) November 21, 2024

Y agregó: “Mi meta es quedarme en la Fórmula 1. Vine sólo un par de carreras tratando de demostrar que llegué aquí para quedarme. Así que ese es nuestro objetivo. Me encantaría estar acá el año que viene, la verdad es un poco el objetivo que tenemos como equipo, mis managers, también James (Vowles) está haciendo un trabajo grande para que pueda estar y que pueda seguir corriendo, así que estoy más que agradecido con ellos”.

Y en la reflexión de Colapinto, resonó una de sus frases acerca de cómo ve hoy el escenario: ”Yo estoy enfocado en estas tres carreras, quiero disfrutarlas, son tres fines de semana importantes para mí, pero también quiero disfrutar la posibilidad. Pueden ser mis últimas tres carreras, así que voy a tomarlas con los dos brazos y tratar de disfrutar el momento”.

Media day in Vegas, complete ☑️ pic.twitter.com/UMyCHnBGRw — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 21, 2024

Es claro el panorama porque se redujeron sus chances desde que Sauber/Audi determinó que para 2025 el brasileño Gabriel Bortoleto, se quede con la butaca que tenían disponible. Es por eso que las opciones de Colapinto se enfocan, principalmente, en los movimientos que pueda hacer Red Bull, ya que Williams, la escudería que le dio la chance de competir tiene el equipo completo con Alex Albon y Carlos Sainz: “Por supuesto que Williams tiene dos pilotos, por lo que no es una posibilidad”.

Es por eso que su análisis de su futuro en la categoría está más vinculado con su deseo que con una chance concreta: “Si por supuesto no tengo un asiento en la F1, me gustaría seguir compitiendo, seguir corriendo. Y supongo que intentan ver todas las oportunidades posibles. Realmente quiero seguir compitiendo y estar activo. Quiero formar parte siempre del paddock. Creo que eso es muy importante, pero si no hay oportunidad para 2025, espero estar en el 2026 o 2027″.

Y finalizó: “Espero estar mostrando que merezco estar aquí. Pero si no puedo estar corriendo, me encantaría estar conduciendo un coche, en lugar de solo mirar la tele durante 24 carreras”.

Colapinto en el hielo

Franco Colapinto participó en una actividad curiosa junto a su compañero Alex Albon, ya que tras disfrutar de un divertido encuentro con sus aficionados en el Fan Zone de Williams, decidió probar suerte en el hockey sobre hielo.

Williams compartió imágenes en sus redes sociales de esta entretenida acción en la que participaron sus pilotos mientras se encontraban en Las Vegas. Colapinto y Albon no sólo se enfundaron en los uniformes de jugadores de hockey sobre hielo, sino que también se lanzaron a la pista con los palos en sus manos. “Una noche con los Golden Knights”publicó Williams en sus publicaciones.

LA NACION