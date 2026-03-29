Franco Colapinto sobre la maniobra en la que se accidentó Oliver Bearman: “Fue extraño; nunca me moví”

“Fue realmente extraño, para ser honesto. Yo estaba un poco expuesto. Creo que la diferencia de velocidad era tan grande, tan amplia.... Es casi como si uno estuviera en una vuelta de salida y el otro estuviera en una vuelta lanzada“. La primera descripción de Franco Colapinto (Alpine) sobre la maniobra en la que estuvo involucrado en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y llevó a Oliver Bearman a perder el control de su Haas y terminar contra uno de los muros de seguridad de la pista, obligando a la intervención del auto de seguridad, dejó más preguntas sobre lo ocurrido.

La maniobra de Bearman para evitar a Colapinto que lo hizo chocar

Debido a la amplia diferencia de velocidad a la que iban ambos autos (Bearman a 308 kilómetros por hora; el argentino a unos 260), el impacto del británico fue fuerte. Así lo confirmaron los videos posteriores al accidente, en los que se ve que Bearman sale por sus propios medios del vehículo, pero con una lesión en la pierna que le impide pisar con normalidad. “Ha sido una carrera muy larga y frustrante, con mucho tiempo pendiente del alerón trasero de otro coche. Tuvimos una muy buena salida y ganamos una posición en la primera vuelta. Reaccionamos entrando a boxes para cubrir a Ollie (Bearman) y logramos salir por delante de él. Luché con él durante algunas vueltas antes de verlo deslizarse hacia el césped y adelantarme en la entrada de Spoon. Al ver las imágenes, hay una gran diferencia de velocidad, algo que puede ser característico de estos coches nuevos. Nunca me moví ni nada por el estilo. Me alivia mucho que esté bien”, dijo el pilarense.

Y agregó, sobre ese hecho puntual: “El coche de seguridad salió justo después, en un momento muy inoportuno para nosotros y nos costó posiciones. Es una pena porque antes estábamos luchando con Liam (Lawson) y otros pilotos que terminaron en los puntos. En definitiva, necesitamos mejorar el sábado para estar mejor posicionados en la carrera. Aprovecharemos el descanso para trabajar duro en Enstone y volver más fuertes en Miami”.

Steve Nielsen, el director de Alpine, apuntó: “Suzuka nos dio un fantástico resultado para el equipo, un gran movimiento de Pierre (Gasly; finalizó séptimo). Desafortunadamente, Franco estuvo un poco en peligro por el auto de seguridad, no logró obtener puntos hoy, lo cual es una pena”.

El fuerte choque de Bearman

Puntualmente, cuando el argentino se cerró en el curvón que conduce a la horquilla Hairpin para evitar que Bearman lo superara, el piloto de Haas perdió el control, terminó contra un muro y obligó a la intervención del auto de seguridad, que trastocó los planes de carrera de todos. Colapinto ya había cambiado los neumáticos y esa neutralización permitió que lo hicieran sin grandes pérdidas de tiempo los que no lo habían realizado, y entonces el argentino, que peleaba en una 13ª posición con una buena proyección, perdió la ventaja. Había caído al 17º puesto, desde el cual iba a escalar cuando los demás pararan en pos de caucho, pero por esa novedad terminó atorándose en un 16º que supo a muy poco.

También Flavio Briatore dio su punto de vista tras el Gran Premio de Japón: “Fue otro fin de semana positivo para el equipo, con otro resultado de puntos al inicio de la temporada. Repetir este rendimiento en un circuito como Suzuka confirma el progreso logrado en Shanghái y demuestra que actualmente estamos compitiendo con Red Bull por ser la cuarta fuerza en la parrilla. Pierre tuvo otra carrera fantástica y manejó la presión extremadamente bien para mantener a raya a Max (Verstappen) durante más de 25 vueltas. El coche de seguridad salió en el peor momento posible para Franco, quien estuvo muy cerca de sumar puntos durante el primer stint. Para Franco, el resultado del sábado fue un factor limitante, obligándolo a desempeñar un rol de perseguidor durante toda la carrera. El objetivo ahora es que se coloque en una posición para ser más competitivo en las próximas carreras".

Franco Colapinto (Alpine) durante la carrera en Suzuka Hiro Komae - AP

El sistema de recarga de energía se volvió peligroso. No ya deportivamente artificial, sino riesgoso para la salud de los protagonistas. El incidente de Bearman y Colapinto es el disparador de una polémica que ya tomó un tamaño demasiado grande como para que la Federación Internacional del Automóvil mantenga el statu quo. ¿Qué sucedió? Que el conductor de Haas intentaba superar a Franco y terminó rengueando después de darse de costado con una pared en una desaceleración de 50G a causa de la excesiva diferencia de velocidades entre el auto que superaba y el superado.

Bearman perseguía al argentino en la curva rápida Dunlop, en la que el Alpine que lo precedía hizo destellos de luces que indicaban que perdía velocidad por descarga de batería (el motor eléctrico entrega 46% de la potencia total del coche). Ambos coches pasaron el viraje de Degner y cuando el Haas se aprestaba a sobrepasar al A526 Colapinto se cerró hacia la izquierda; Bearman, para no llevárselo por delante, se fue al pasto, que a esa velocidad es poco menos que hielo. El vehículo blanco pasó sobre la pista sin tocarla y dio de costado contra una defensa. El inglés salió del monoplaza con rengueando, aparentemente con el tobillo derecho averiado. Pero sin fracturas, según informaría el equipo estadounidense.

El análisis de Steve Nielsen

🗣️ "Fantastic result for the team."



Steve recaps back at our #JapaneseGP weekend 🎥 pic.twitter.com/uaDzlLLnBc — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 29, 2026

Colapinto alegó que no vio al inglés sino cuando se fue afuera. “Llevamos avisando los pilotos a FIA y FOM (Formula One Management) que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Tenemos velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por ahora (extras) utilizando el push, y este accidente ha sido cuestión de tiempo. Creo que han sido 50G, en Suzuka con escapatoria. Ahora imaginaos que vamos a Las Vegas, que vamos a Bakú, y el mismo problema que ha tenido Ollie, al que ha sorprendido Franco, lo tenemos en otro circuito a velocidades más altas, y sin escapatoria. Por lo tanto, espero que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos”, reflexionó Carlos Sainz, el piloto de Williams.

El resumen del GP de Japón