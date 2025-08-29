Franco Colapinto terminó 9° en la segunda práctica para el GP de Países Bajos

Franco Colapinto terminó de la mejor manera en la jornada de prácticas para el Gran Premio de Países Bajos: si bien concluyó 18° en la primera tanda, en la segunda mostró lo mejor de su repertorio y terminó 9°, un gran aliciente después de una sucesión de tiempos flojos en los ensayos de las recientes carreras del calendario de Fórmula 1.

El noveno puesto en Zaandvort es un soplo de optimismo para el argentino. Enseguida, la escudería Alpine se hizo eco de su actuación durante la tarde neerlandesa y publicó orgullosa en un posteo: “Buen trabajo, Franco, P9 con los neumáticos blandos. Seguimos empujando”. Finalizó a 1s067 del inglés Lando Norris, después de hacer 26 giros.

Sus primeras palabras se las brindó a ESPN, ni bien salió del paddock. Mostró su clásica espontaneidad en el intento de explicar el noveno puesto: “No, no sé, es que este auto es más raro... De golpe salgo y tengo el doble de grip y nada, es un poco no entender por qué. Pero bueno, obviamente que cuando tengo grip salen una vuelta más fácil y está ahí el tiempo. Así que fue una buena FP2, hay que seguir trabajando pero creo que es un buen paso. Nos cuestan mucho las curvas lentas, es donde más tiempo pierdo”.

El argentino agregó: “Ese tiempo salió, si bien estaba con un alerón de atrás completamente distinto, con mucha más carga para ir muy bien en esas partes más trabadas. No perdía tanto en la recta, así que hay que ver si eso funciona mejor para mañana. Capaz es una buena dirección”.

Respecto de las modificaciones para apuntalar mejores tiempos, comentó. “Cambiamos un par de cosas, mejoró, pero es como que pongo un set de gomas, cambio y cambio alguna cosa muy chiquita y el auto genera un cambio muy grande, ¿viste? Es esa impredecibilidad que tengo".

“Siempre nos está costando esto de encontrar el balance, tener ese feeling de que el auto sea más predecible y que haga lo que yo quiero; es decir, que tenga esa consistencia que no estaba teniendo. Con la goma blanda, el auto dio un paso muy grande”, reflexionó el pilarense, que pidió alguna “ayuda externa” para que el escenario sea favorable: “La mejora que puede venir es que el clima sea un poco loco y que nos de una oportunidad. Ojalá que pase algo y elegir el momento justo. Es lo que tenemos para aprovechar, en una pista de clima cambiante. Creo que no es una pista mala para nosotros, porque tiene curvas y sectores en donde vamos bien... y en otros andamos mal. Es seguir trabajando a la noche para entender todo un poco más”.

En un momento de la charla, surgió el nombre del local Max Verstappen y respondió con su habitual sarcasmo: “Estuve cerca de él, mañana lo cago a palos... No, no, no, si digo algo malo de Max nos matan, los de naranja no nos dejan salir de acá. Pero sí, fue un día decente, obviamente que no estaba contento con la FP1. Y nos gustó encontrar mucho la consistencia del auto, era muy impredecible”.

Una imagen de Franco Colapinto durante la primera práctica de este viernes, en Zandvoort NICOLAS TUCAT� - AFP�

Colapinto tuvo un un gran mérito adicional: no cometió errores de manejo en dos sesiones que estuvieron plagadas de despistes y banderas amarillas y rojas. Así, lando Norris terminó primero con su McLaren y un registro de 1:09.890. Lo siguieron Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes), Más atrás: Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Franco Colapinto (Alpine) y Nico Hulkenberg (Sauber).

La actividad continuará este sábado con la tercera tanda de entrenamientos (desde las 6.30 de la mañana, hora de la Argentina), y la clasificación para el Gran Premio de los Países Bajos, prevista para las 10 de la mañana (hora de la Argentina).